Confirmada la prisión provisional para el empresario de criptomonedas que dio 100.000 euros en negro a Alvise por estafar más de 185 millones de euros

La Audiencia Nacional considera que el empresario Álvaro Romillo tiene riesgo de fuga por su “ingente capacidad económica”

El empresario Álvaro Romillo, alias
El empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain', declara en el Tribunal Supremo, a 11 de julio de 2025, en Madrid (España). (Jesús Hellín/Europa Press)

La Audiencia Nacional ha confirmado prisión provisional para el creador de la plataforma MadeiraInvest, Álvaro Romillo, el empresario que le entregó al eurodiputado Alvise Pérez 100.000 euros en negro para financiar su campaña electoral durante las elecciones europeas. Acusado de cometer un presunto fraude a, por el momento, 3.062 inversores por más de 185 millones de euros -286 millones según la AEAT-, los magistrados consideran que existe riesgo de fuga por la “ingente capacidad económica” de la que dispone en el extranjero, lo que le permitiría vivir “holgadamente” en países en los que evitar las posibles órdenes de busca y captura.

En un auto, los magistrados de la Sección Cuarta desestiman el recurso de Romillo contra la resolución del titular del Juzgado de Instrucción Cuatro, José Luis Calama, dictada el pasado 7 de noviembre, en la que acordó su prisión provisional sin fianza. Con esto, la sala recuerda que además del delito continuado de estafa, Romillo está imputado por un delito de organización criminal, delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

La resolución señala que durante la investigación se han localizado transferencias por valor de 12.935.000 euros en una cuenta bancaria de Singapur, que recibió más de 29 millones de euros de otra abierta en un Banco de Portugal, que era utilizada presuntamente por el investigado para desviar los fondos recibidos por los inversores. Desde ella, añade, se desviaron aproximadamente 18 millones de dólares a una cuenta bancaria ubicada en Tailandia.

Anticorrupción pide elevar al Supremo la investigación a Alvise por presunta financiación ilegal.

Además, la Audiencia Nacional describe que la organización disponía de 52 sociedades y 106 cuentas bancarias, además de activos en al menos 15 jurisdicciones internacionales como Portugal, Bélgica, Lituania, Estonia, Bulgaria, Rumania, Malta, Reino Unido, Albania, Estados Unidos, República Dominicana, Malasia, Singapur, Hong Kong y Tailandia. En uno de los movimientos identificados, se han localizado 27 transferencias por valor de 12.935.000 euros en una cuenta bancaria de Singapur, cuya cuenta recibió más de 29 millones de euros, desde donde se transfirieron cerca de 18 millones de dólares a otra cuenta en Tailandia.

52 sociedades y 106 cuentas bancarias

Por ello, los magistrados aseguran que Romillos tiene “una ingente capacidad económica en el extranjero que le permitiría vivir holgadamente, y radicarse en países donde evitar las órdenes de busca y captura que pudieran dictarse”.

La Sala añade que la complejidad de la presunta trama y la magnitud del perjuicio causado obligan a extremar las cautelas durante la fase de instrucción. Los magistrados subrayan que aún quedan numerosas diligencias por practicar, incluidas varias comisiones rogatorias internacionales pendientes de respuesta, dirigidas a esclarecer el recorrido del dinero y a localizar posibles nuevos activos ocultos en el extranjero.

Todo ello, unido a que todavía quedan numerosas diligencias pendientes —incluidas comisiones rogatorias internacionales—, lleva a la Sala a concluir que existen riesgos fundados de fuga y de ocultación o destrucción de pruebas, por lo que considera indispensable mantener la prisión provisional para garantizar el buen fin del proceso.

