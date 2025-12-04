España

Lotería Nacional: comprobar los resultados de hoy 4 de diciembre

Con Lotería Nacional no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Guardar
Premio mayor, segundo lugar y
Premio mayor, segundo lugar y reintegro de la Lotería Nacional (Infobae)

Como cada semana, la Lotería Nacional dio a conocer los resultados de su último sorteo de hoy jueves 4 de diciembre de 2025.

Aquí puedes comprobar si se convirtió en uno de los tantos ganadores y se hizoalguno de su larga lista de premios.

Resultados de la Lotería Nacional

  • Premio Mayor: 86154.
  • Segundo lugar: 59009.
  • Reintegro: 4 5 9.

A qué hora se juega la Lotería Nacional

Los sorteos de la Lotería Nacional se llevan a cabo dos veces a la semana: todos los jueves a las 21:00 horas y los sábados entre las 13:00 y 14:00 horas.

Cuánto tiempo tienes para cobrar un premio de la Lotería Nacional

Recuerda que todos los boletos premiados tienen un fecha de caducidad, el cual se encuentra en el reverso. En el caso de Lotería Nacional, únicamente tienes tres meses contados a partir del día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este periodo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se deteriore, ya que es el principal instrumento válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a lastimarse, se debe de solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

¿Cómo jugar la Lotería Nacional?

Como cada jueves, se llevó
Como cada jueves, se llevó a cabo un sorteo de la Lotería Nacional (Loterías y Apuestas del Estado)

Para participar en el sorteo y ganar millones en premios, primero debes de elegir tu combinación ganadora de la Lotería Nacional, la cual se define con cinco dígitos del 1 al 9.

Existen dos opciones para conseguir tu número de la lotería: seleccionar una a una las cifras o que el sistema lo haga automáticamente por ti de manera aleatoria. Si eliges un número en concreto, ten en cuenta que puede no estar disponible porque ya se vendió.

El premio mayor lo gana el que acierte a los cinco números del resultado del día, lo mismo ocurre con el segundo lugar. Sin embargo, la Lotería Nacional entrega premios desde los dos aciertos. Sin mencionar el reintegro, que incluye la última cifra de tu combinación de la suerte.

El costo de la Lotería Nacional depende del tipo de sorteo: si es el ordinario del jueves, cuesta 3 euros; si es el ordinario del sábado, son 6 euros; para el especial del sábado, pueden ser 12 o 15 euros; mientras que el extraordinario cuesta 20 euros.

¿Qué es Loterías y Apuestas del Estado?

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de 200 años, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Lotería
Los pasos para jugar Lotería Nacional son muy sencillos (Pixabay)

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

Lotería Nacionalespaña-loteríasNoticias

Últimas Noticias

Estos son los resultados ganadores del sorteo de la Primitiva del 4 de diciembre

Como cada jueves, aquí están los resultados del premio de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Estos son los resultados ganadores

Durán Cantolla, doctor, sobre por qué soñamos mientras dormimos: “Es una de las funciones más complejas y fascinantes que hace nuestro cerebro cada noche”

Los sueños siguen siendo verdaderas incógnitas y una de las teorías es que “pueden ser la solución a un problema que no resolvemos en la vida real”

Durán Cantolla, doctor, sobre por

Comprobar EuroDreams: el número ganador de este 4 de diciembre

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Comprobar EuroDreams: el número ganador

Resultados de Bonoloto: ganadores y números premiados

Con Bonoloto no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados de Bonoloto: ganadores y

¿Y si usar los activos rusos para ayudar a Ucrania sale mal? La Comisión Europea plantea “poderes de emergencia” para hacer frente a desastres naturales

El dinero ruso es el ‘as’ bajo la manga que tiene Europa para reclamar un sitio en la mesa de negociaciones entre Trump y Putin

¿Y si usar los activos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Óscar Puente abre la puerta

Óscar Puente abre la puerta a viajar de pie en trenes españoles para mejorar la ocupación: “Esto es habitual en Europa”

El PSOE insiste en el entendimiento con Junts y acuerda, junto al PP, acelerar la tramitación de la Ley de multirreincidencia

La Audiencia Provincial frena en seco al juez Peinado: anula la imputación del delegado del Gobierno en Madrid en la causa de Begoña Gómez

Dos empleados de un desguace se proponen arrancar una Citroën C15 que lleva 10 años parada: “¿Entendéis por qué es una furgoneta especial?”

Sánchez cierra su reunión con Marruecos rodeada de secretismo: anuncia 14 compromisos y su “satisfacción” con la resolución de la ONU sobre el Sáhara

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del Sorteo 5

Manuel Requena, abogado, explica cuánto se queda Hacienda al alquilar tu casa: “La mayoría pierde dinero porque declara como si todo fuera beneficio”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si no pagaras impuestos sobre el combustible, estarías pagando la mitad”

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

El Gobierno rompe con la CEOE: seguirá negociando con los sindicatos la ampliación de permisos por duelo mientras la patronal rechaza asumir costes

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga