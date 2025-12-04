España

Hacienda aprueba el pago en diciembre de la subida salarial del 2,5% para los funcionarios

El Ministerio dirigido por María Jesús Montero ha publicado en el BOE las instrucciones detalladas para el abono a los empleados públicos del ajuste más los atrasos acumlados desde el 1 de enero de 2025

Guardar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el acuerdo firmado este jueves entre el Gobierno, UGT y CSIF, que incluye una subida salarial para los funcionarios del 11% entre 2025-2028, es un "muy buen acuerdo" y ha agradecido a las organizaciones sindicales firmantes su trabajo y paciencia para lograr un acuerdo para 3,5 millones de trabajadores. (Fuente: La Moncloa)

El abono del incremento salarial del 2,5% para los empleados del sector público estatal se hará efectivo en la nómina de diciembre, aplicándose de forma retroactiva desde el 1 de enero de 2025. El Ministerio de Hacienda ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden que contiene las instrucciones detalladas para implementar este ajuste, aprobado días atrás en el Consejo de Ministros.

De acuerdo con la documentación oficial, el pago en diciembre incluirá también los atrasos acumulados desde el inicio del año. Las únicas excepciones contempladas afectan a aquellos casos donde la habilitación encargada carezca de todos los elementos formales necesarios para efectuar el pago o exista algún impedimento adicional.

La vicepresidenta segunda y ministra
La vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. (Europa Press)

La medida viene acompañada de una modificación en la orden de cierre del ejercicio 2025, con el objetivo de garantizar la aplicación del aumento salarial dentro del periodo presupuestario vigente.

(Noticia en ampliación)

Temas Relacionados

HaciendaMinisterio de HaciendaFuncionariosMaría Jesús MonteroSalarios EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las grandes aerolíneas y la próxima gran filtración: por qué la era cuántica convierte los datos personales en un riesgo permanente

La conversación que deberíamos extraer no es solo “qué ha fallado”, sino “qué vamos a hacer para llegar a tiempo a la criptografía postcuántica”

Infobae

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 3 diciembre

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de

Si tienes cáncer de colon, esta es la dieta que debes seguir, según los expertos en nutrición

Ninguna dieta cura el cáncer, pero la alimentación puede ser una aliada durante el tratamiento

Si tienes cáncer de colon,

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 3 diciembre

Como cada miércoles, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los ganadores del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Quién es Paco Salazar, el

Quién es Paco Salazar, el socialista también de la máxima confianza de Pedro Sánchez investigado por comportamientos “vomitivos” contra las mujeres

Un juez expulsa de España a un hombre que no pudo demostrar su identidad ni el modo en que entró al país: el único registro era un antecedente policial por robo con fuerza

El entrenamiento psicológico de los militares de Alemania: utiliza la realidad virtual para simular situaciones de estrés

Procedente el despido de un teleoperador que trabajó en la campaña de Netflix y aprovechó sus conocimientos para disfrutar un plan premium pagando uno estándar

Francisco Rius, jurista, habla de la desconexión laboral: “Tienes derecho a no contestar a tu jefe”

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 3 diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 3 diciembre

Resultados ganadores del Super Once del 3 diciembre

Sebastián Ramírez, abogado: “Estas son las tres preguntas ilegales que no te pueden hacer en una entrevista de trabajo”

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga