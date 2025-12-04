Hacienda aprueba el pago en diciembre de la subida salarial del 2,5% para los funcionarios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el acuerdo firmado este jueves entre el Gobierno, UGT y CSIF, que incluye una subida salarial para los funcionarios del 11% entre 2025-2028, es un "muy buen acuerdo" y ha agradecido a las organizaciones sindicales firmantes su trabajo y paciencia para lograr un acuerdo para 3,5 millones de trabajadores. (Fuente: La Moncloa)

El abono del incremento salarial del 2,5% para los empleados del sector público estatal se hará efectivo en la nómina de diciembre, aplicándose de forma retroactiva desde el 1 de enero de 2025. El Ministerio de Hacienda ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden que contiene las instrucciones detalladas para implementar este ajuste, aprobado días atrás en el Consejo de Ministros.

De acuerdo con la documentación oficial, el pago en diciembre incluirá también los atrasos acumulados desde el inicio del año. Las únicas excepciones contempladas afectan a aquellos casos donde la habilitación encargada carezca de todos los elementos formales necesarios para efectuar el pago o exista algún impedimento adicional.

La vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. (Europa Press)

La medida viene acompañada de una modificación en la orden de cierre del ejercicio 2025, con el objetivo de garantizar la aplicación del aumento salarial dentro del periodo presupuestario vigente.

