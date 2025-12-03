España

Así puedes decorar tu chimenea en Navidad y convertirla en el centro de tu salón durante todo el año

Convertir la chimenea en el eje visual del salón es sencillo adaptando la repisa, los marcos y los accesorios según la temporada, creando espacios que transmiten calidez e identidad propia

Espacios navideños deco
Espacios navideños deco (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un salón con chimenea, es difícil que esta no sea uno de los principales focos de atención. Incluso cuando no se enciende a menudo, su presencia influye en el ambiente general y condiciona la forma en que se disponen el resto de los muebles y accesorios. La colocación del sofá, las butacas o las alfombras muchas veces responde a la ubicación de la chimenea, buscando crear un entorno equilibrado donde ese punto central sea visible y acogedor.

Aprovechar la repisa y los laterales para mostrar recuerdos u obras de arte es el primer paso para que el conjunto gane en interés. Imágenes personales, marcos o ilustraciones intercambiables y objetos de distintos tamaños y materiales permiten ir adaptando el rincón según el estado de ánimo o la estación. Es importante también el papel de la pared sobre la chimenea y de su propio marco, que permiten introducir color y textura. Un gran espejo, un cuadro protagonista o incluso una franja de papel pintado otorgan protagonismo.

Ideas para decorar la chimenea en Navidad

Durante las fiestas, la chimenea suele verse como el escenario ideal para la decoración navideña. Las guirnaldas, sean artificiales o hechas con ramas de pino o eucalipto, con detalles de piñas, cintas y bolas, suman un aire festivo y rústico a partes iguales. Sobre la repisa, los clásicos calcetines colgados para cada miembro de la familia se pueden personalizar con nombres o iniciales, en tonos tradicionales como rojo, verde y blanco, o en versiones más neutras para ambientes actuales.

Las velas pueden aportar bastante en este contexto, tanto en grupo como repartidas en portavelas de madera o metal, o si se prefiere optar por algo que no requiera mucha atención, las velas LED también funcionarán perfectamente. Las linternas pequeñas, junto con figuras invernales y candelabros, refuerzan el ambiente cálido. Una corona colgada en la pared, especialmente si combina frutos rojos y ramas verdes, aporta un toque tradicional que nunca pasa de moda.

Si se quiere dar más protagonismo a este espacio, se pueden instalar marcos o guirnaldas de luces LED, perfectos para acentuar la silueta de la chimenea y crear fondo para las celebraciones y las fotos familiares. Los pequeños centros temáticos con el clásico portal de Belén o figuras de Papá Noel, renos y árboles completan el rincón y lo hacen perfecto para recibir la Navidad.

La decoración de una chimenea
La decoración de una chimenea debe estar en armonía con el resto de la estancia (Pexels)

Cómo decorar la chimenea el resto del año

Pasadas las fiestas, la chimenea sigue ejerciendo de punto central en el salón. La oferta de ideas es variada y siempre se puede recurrir a combinaciones de marcos y cuadros, cambiando imágenes o láminas según la estación. Un espejo generoso sobre la repisa da más luz y sensación de espacio.

La decoración de la repisa puede variar alternando objetos altos y bajos, mezclando jarrones, libros, esculturas de madera o pequeñas plantas. Dejar la leña a la vista, ya sea apilada en un lateral en cestos o cubos metálicos, o agrupándola en el interior, puede ser un elemento decorativo en sí mismo. En primavera y verano, los tonos verdes y las flores se adueñan del ambiente, mientras que en otoño y durante los meses fríos, los elementos naturales como ramas secas, piñas y hojas mantienen el aire orgánico.

