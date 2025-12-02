Reparto de temas de la semifinal de ‘Operación Triunfo 2025′: grupal con Chenoa y canciones de Amaia Romero, Aitana o Luis Miguel

Repaso de gala 11 de 'OT 2025'. (YouTube)

La undécima gala de Operación Triunfo 2025 marcó un hito en la edición al definir, por primera vez, el grupo de concursantes que accederán directamente a la final. La jornada estuvo marcada por la salida de Crespo, quien se convirtió en el décimo expulsado del certamen tras enfrentarse en duelo a Guillo Rist, y por el anuncio de los cuatro primeros finalistas: Olivia, Cristina, Claudia Arenas y Guille Toledano.

La gala contó con dos actuaciones invitadas: Ruth Lorenzo y Miriam Rodríguez presentaron sus temas sobre el escenario antes de conocerse la decisión de la audiencia en relación a los favoritos semanales. En esta ocasión, Guille Toledano, Claudia y Olivia destacaron en la preferencia del público, con Olivia como la más votada y obteniendo el 29% de los votos.

Posteriormente, llegó el turno del jurado, que basó su calificación en la trayectoria completa de los concursantes. Este equipo seleccionó como finalistas a Olivia, Cristina y Claudia Arenas. La cuarta plaza para la final fue adjudicada por los profesores, quienes optaron por Guille Toledano. Por su parte, Guillo Rist y Tinho entraron en la recta final como candidatos a la última plaza de la semifinal; el público tendrá la semana para votar y definir al quinto finalista, que será anunciado en la gala 12, programada para el lunes 8 de diciembre.

Tras la décima expulsión del formato, los concursantes de la Academia descubrirán este martes 2 de diciembre en el tradicional reparto de temas el repertorio que tendrán que defender en la semifinal, una lista de canciones que Noemí Galera y Manu Guix anunciarán a partir de las 16:00 horas.

Reparto de temas de la gala 12

Canción grupal: Todo irá bien - Chenoa (con la artista)

Guillo Rist (nominado): Say my name - Bebe Rexha, David Guetta y J Balvin

Tinho (nominado): Palabra prohibida - Samuraï

Olivia: Tengo un pensamiento - Amaia Romero

Cristina: Mama knows best - Jessie J

Claudia: El cielo - TINI

Guille Toledano: Tengo todo excepto a ti - Luis Miguel

Cristina y Guille: Mariposas - Aitana y Sangiovanni

Olivia y Claudia: Yes Sir, I Can Boogie - Baccara