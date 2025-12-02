Reparto de temas de la semifinal de ‘Operación Triunfo 2025′: grupal con Chenoa y canciones de Amaia Romero, Aitana o Luis Miguel

La undécima gala de Operación Triunfo 2025 marcó un hito en la edición al definir, por primera vez, el grupo de concursantes que accederán directamente a la final. La jornada estuvo marcada por la salida de Crespo, quien se convirtió en el décimo expulsado del certamen tras enfrentarse en duelo a Guillo Rist, y por el anuncio de los cuatro primeros finalistas: Olivia, Cristina, Claudia Arenas y Guille Toledano.
La gala contó con dos actuaciones invitadas: Ruth Lorenzo y Miriam Rodríguez presentaron sus temas sobre el escenario antes de conocerse la decisión de la audiencia en relación a los favoritos semanales. En esta ocasión, Guille Toledano, Claudia y Olivia destacaron en la preferencia del público, con Olivia como la más votada y obteniendo el 29% de los votos.
Posteriormente, llegó el turno del jurado, que basó su calificación en la trayectoria completa de los concursantes. Este equipo seleccionó como finalistas a Olivia, Cristina y Claudia Arenas. La cuarta plaza para la final fue adjudicada por los profesores, quienes optaron por Guille Toledano. Por su parte, Guillo Rist y Tinho entraron en la recta final como candidatos a la última plaza de la semifinal; el público tendrá la semana para votar y definir al quinto finalista, que será anunciado en la gala 12, programada para el lunes 8 de diciembre.
Tras la décima expulsión del formato, los concursantes de la Academia descubrirán este martes 2 de diciembre en el tradicional reparto de temas el repertorio que tendrán que defender en la semifinal, una lista de canciones que Noemí Galera y Manu Guix anunciarán a partir de las 16:00 horas.
Reparto de temas de la gala 12
- Canción grupal: Todo irá bien - Chenoa (con la artista)
- Guillo Rist (nominado): Say my name - Bebe Rexha, David Guetta y J Balvin
- Tinho (nominado): Palabra prohibida - Samuraï
- Olivia: Tengo un pensamiento - Amaia Romero
- Cristina: Mama knows best - Jessie J
- Claudia: El cielo - TINI
- Guille Toledano: Tengo todo excepto a ti - Luis Miguel
- Cristina y Guille: Mariposas - Aitana y Sangiovanni
- Olivia y Claudia: Yes Sir, I Can Boogie - Baccara