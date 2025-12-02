España

Reparto de temas de la semifinal de ‘Operación Triunfo 2025′: grupal con Chenoa y canciones de Amaia Romero, Aitana o Luis Miguel

Tras la expulsión de Crespo, Guillo Rist y Tinho son los aspirantes a conseguir la última plaza en la gran final de la edición

Guardar
Repaso de gala 11 de
Repaso de gala 11 de 'OT 2025'. (YouTube)

La undécima gala de Operación Triunfo 2025 marcó un hito en la edición al definir, por primera vez, el grupo de concursantes que accederán directamente a la final. La jornada estuvo marcada por la salida de Crespo, quien se convirtió en el décimo expulsado del certamen tras enfrentarse en duelo a Guillo Rist, y por el anuncio de los cuatro primeros finalistas: Olivia, Cristina, Claudia Arenas y Guille Toledano.

La gala contó con dos actuaciones invitadas: Ruth Lorenzo y Miriam Rodríguez presentaron sus temas sobre el escenario antes de conocerse la decisión de la audiencia en relación a los favoritos semanales. En esta ocasión, Guille Toledano, Claudia y Olivia destacaron en la preferencia del público, con Olivia como la más votada y obteniendo el 29% de los votos.

Posteriormente, llegó el turno del jurado, que basó su calificación en la trayectoria completa de los concursantes. Este equipo seleccionó como finalistas a Olivia, Cristina y Claudia Arenas. La cuarta plaza para la final fue adjudicada por los profesores, quienes optaron por Guille Toledano. Por su parte, Guillo Rist y Tinho entraron en la recta final como candidatos a la última plaza de la semifinal; el público tendrá la semana para votar y definir al quinto finalista, que será anunciado en la gala 12, programada para el lunes 8 de diciembre.

Tras la décima expulsión del formato, los concursantes de la Academia descubrirán este martes 2 de diciembre en el tradicional reparto de temas el repertorio que tendrán que defender en la semifinal, una lista de canciones que Noemí Galera y Manu Guix anunciarán a partir de las 16:00 horas.

Reparto de temas de la gala 12

  • Canción grupal: Todo irá bien - Chenoa (con la artista)
  • Guillo Rist (nominado): Say my name - Bebe Rexha, David Guetta y J Balvin
  • Tinho (nominado): Palabra prohibida - Samuraï
  • Olivia: Tengo un pensamiento - Amaia Romero
  • Cristina: Mama knows best - Jessie J
  • Claudia: El cielo - TINI
  • Guille Toledano: Tengo todo excepto a ti - Luis Miguel
  • Cristina y Guille: Mariposas - Aitana y Sangiovanni
  • Olivia y Claudia: Yes Sir, I Can Boogie - Baccara

Temas Relacionados

Operación TriunfoOT 2025Prime VideoMúsicaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

Ayuso quiere convertir el Movistar Arena en el recinto musical y deportivo “con mayor aforo de España”: ampliará su aforo hasta los 20.000 en conciertos y 15.000 en deportes

“Es una pieza clave de nuestra economía, capaz de proyectar la imagen y el nombre de la Comunidad de Madrid a todo el planeta”, ha afirmado la presidenta regional este martes

Ayuso quiere convertir el Movistar

El Ministerio de agricultura confirma la presencia de peste porcina africana en otros siete jabalíes, lo que sumaría un total de nueve infectados

El Ministerio ha reforzado las actuaciones de búsqueda y trampeo “con personal específicamente formado y conocedor de la zona”

El Ministerio de agricultura confirma

La familia real noruega no tiene tregua: Sverre Magnus rompe con su novia y Marius Borg se va de Palacio

El hijo menor de los príncipes Haakon y Mette-Marit y su novia han decidido tomar caminos separados, mientras que el polémico primogénito de la princesa ha abandonado su residencia en Skaugum

La familia real noruega no

La aspiradora Dyson más deseada sigue de Black Friday: últimas horas con 220 euros de descuento

La V15 Detect es inteligente y elimina el 99,99% del polvo; no dejes pasar la oportunidad de llevártela a casa rebajada

La aspiradora Dyson más deseada

Carlos Gustavo de Suecia y la princesa Victoria, evacuados en un búnker por un simulacro de invasión rusa

La familia real sueca llevaba desde los 90 sin participar de manera activa en un protocolo de protección como este, lo que ha servido de preparación a la princesa heredera

Carlos Gustavo de Suecia y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

PP y PSOE pactan subir

PP y PSOE pactan subir el sueldo a los asesores del Senado para que algunos ganen lo mismo que un ministro: 80.164 euros anuales

Pilar Alegría califica como “vomitivos” los actos de Paco Salazar, el socialista con el que estuvo comiendo hace un mes

El PP llama a declarar a Paqui, la mujer de Santos Cerdán, en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado

Feijóo, ante las denuncias de acoso sexual contra Paco Salazar: “Es un guarro y un guarro no puede ser asesor de cabecera del presidente del Gobierno”

Un hombre se entrega a la policía por abandonar a su amigo en la carretera después de un accidente: el conductor dio positivo en cocaína

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 2 diciembre

El precio de la luz en España para este miércoles

El Gobierno aprueba de nuevo la senda de déficit rechazada por el Congreso y seguirá adelante con los Presupuestos aunque la vuelva a tumbar

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El metro cuadrado ya vale dos veces el SMI: la vivienda usada se encarece un 16% en un año y supera los 2.600 euros/m²

DEPORTES

McLaren ficha a Christian Costoya,

McLaren ficha a Christian Costoya, la nueva promesa española del automovilismo

España busca la gloria en el Metropolitano durante la final de la Nations League ante Alemania: sin Aitana pero con 70.00 espectadores

Rafa Nadal, sobre Sinner y Alcaraz: “Aunque jueguen mal, van a seguir ganando y llegando a todas las finales”

El exjugador del FC Barcelona Boateng habla sobre cómo derrochaba el dinero: “Me compré tres coches en un mismo día porque necesitaba felicidad”

Las palabras del jefe de equipo de Williams sobre Carlos Sainz y su podio en Catar: “Cuando hay presión, rinde mejor”