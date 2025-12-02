España

Luis Romero, abogado, explica cómo debes actuar si la Policía te detiene: “No comuniques nada a la policía hasta que llegue un abogado de confianza y especializado en derecho penal”

Los abogados penalistas recomiendan quedarse callado y no hablar hasta que no tengas designado un abogado

Una persona detenida (Montaje Infobae)
Una persona detenida (Montaje Infobae)

Vivir una detención es un momento de estrés para el detenido. Dependiendo del motivo de la detención (pelea en la calle, asesinato o estafa), la reacción que se vive es completamente diferente. Pero en cualquier escenario, la tensión en el ambiente será palpable. Para el detenido son escenas claves de las que puede derivar su proceso judicial. Es por ello que el detenido debe conocer los procedimientos y saber cómo actuar.

Esa detención a su vez puede deberse a un error o una precipitación policial. Después se abre un proceso de investigación que puede acabar en nada o con el sobreseimiento del caso. En cualquier caso, el daño que provoca a la persona es irreparable y supone un estigma para el detenido.

La detención (diferente a la retención que no puede exceder las seis horas) es una medida que adopta la autoridad que consiste en la breve y temporal privación de libertad por existir elementos que vinculen al detenido con una posible comisión del delito.

¿Qué hacer cuando alguien es detenido?

Ante todo, los abogados penalistas recomiendan dos cosas: tener calma y estar callado hasta que llegue el abogado que le corresponda en el caso. Cuando uno es detenido, los agentes le trasladan a una comisaría, donde le toman las huellas dactilares u otras diligencias de identificación. le informan de los derechos y del motivo en un lenguaje comprensible. Una cuestión que la policía te preguntará es si quieres que algún ser querido sea avisado

Después, la autoridad pregunta si quiere designar un abogado o le presenta uno de oficio. En este paso se recomienda esperar al profesional antes de decir nada: “Es mejor no comunicar nada a la policía hasta que llegue su abogado y que sea, si lo conoce, un abogado de confianza y especializado en penal porque después va a tener oportunidad esa persona detenida de declarar si así lo desea y se lo aconseja su abogado penalista en el juzgado de guardia ante el juez de instrucción” dice el abogado Luis Romero, uno de los mejores abogados penalistas de España.

El procedimiento de la detención

Por lo tanto, aunque uno sea inocente, lo único que se consigue si se habla antes de tiempo será empeorar las cosas. Por otra parte, esperar al abogado es importante es por el procedimiento ya que el abogado va a tener una entrevista reservada con esa persona detenida antes y después y sobre todo porque tendrá acceso al expediente completo en el juzgado. Estas son las recomendaciones que hacen los abogados cuando una persona se encuentra detenido sea cual sea el motivo.

Detención de Roberto Cristian Pérez Aguilar, gerente de Ez Property Solutions (X José Aroca)

Luis Romero cuenta con un doctorado en Derecho Penal y con una trayectoria de más de 35 años como abogado penalista. Ha intervenido en algunos de los casos más famosos de los últimos tiempos como Caso Púnica, Caso Ortega Cano, Accidente de Spanair y lleva más de 10.000 casos resueltos. Esta dilatada experiencia le ha dado visibilidad mediática, apareciendo en medios de comunicación como voz experta en derecho penal.

