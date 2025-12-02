España

El precio de la luz en España para este miércoles

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener la tarifa de la luz

La tarifa del servicio de
La tarifa del servicio de la luz cambia cada hora (Europa Press)

El cambio constante en el precio de la energía eléctrica obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte su bolsillo.

Por ello, estos son los precios en el país hoy miércoles 3 de diciembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). Además ubica los precios más económicos, así como los más altos, de energía eléctrica.

Precio de la luz

Día: 3 de diciembre

Tarifa media: 70.44 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 102.9 euros por megavatio hora

Tarifa más baja: 14.8 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y
El precio medio, máximo y mínimo del servicio eléctrico (EFE)

A lo largo de este miércoles 3 de diciembre, el precio de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 85.05 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 79.36 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 74.52 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 68.15 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 67.14 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 72.23 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 81.42 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 97.58 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 98.08 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 79.15 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 60.5 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 32.02 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 18.39 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 14.8 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 15.26 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 37.08 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 73.42 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 93.33 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 102.9 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 99.22 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 95.61 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 87.94 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 84.19 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 73.11 euros por megavatio hora.

