Descubren en El Soplao (Cantabria) una avispa conservada en ámbar de hace 105 millones de años: es una nueva especie extinta

El ejemplar hallado en la cueva cántabra es uno de los más grandes conocidos de su género

Descubren en la cueva de El Soplao, Cantabria, una avispa fósil conservada en ámbar de hace 105 millones de años. (Palaeoentomology)

Un equipo internacional de investigadores procedentes de España, China y Reino Unido ha hallado en la cueva de El Soplao (Cantabria), conocida por su valor paleontológico —contiene, por ejemplo, resinas fósiles que conservan restos biológicos microscópicos—, una avispa fósil en ámbar de hace alrededor de 105 millones de años. El ejemplar ha sido catalogado como una nueva especie denominada Cretevania orgonomecorum.

El descubrimiento, publicado en la revista científica Palaeoentomology, supone un nuevo hito en cuanto a la información disponible sobre la diversidad de insectos que poblaron la Tierra durante el Cretácico. Además, también refuerza la importancia del enclave con respecto al estudio del ámbar fósil, que en la zona es de “extraordinaria riqueza”, como ha señalado Enrique Peñalver, investigador del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC).

La nueva especie, perteneciente el género Cretevania, se caracteriza especialmente por su gran tamaño. De hecho, según han detallado los autores del estudio, es uno de los ejemplares más grandes conocidos —su cuerpo es de aproximadamente 5 milímetros—, comparable a especies descubiertas en Myanmar y China. Además, cuenta también con rasgos anatómicos únicos, como la estructura de las antenas o la venación de las alas, según ha señalado el Gobierno de Cantabria en un comunicado.

Imagen de archivo de otra pieza de ámbar hallada en El Soplao, donde encontraron la garrapata más antigua del mundo. (Gobierno de Cantabria)

Estas características (su tamaño y morfología) son similares a las de especies chinas previamente asignadas al género Procretevania, lo que refuerza la sinonimia existente entre ambos géneros, algo que ya había sido propuesto en trabajos previos. El estudio, según han señalado los científicos, también permitirá delimitar especies en el futuro: “Este grupo podría actuar como ‘fósil guía’ para datar depósitos cretácicos, dada su amplia distribución y diversidad”.

La investigación ha contado con la colaboración del IGME-CSIC, la Universidad de Barcelona, la Academia de las Ciencias de China, el Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford y la Universidad de Valencia. Además, ha sido financiada por el Gobierno de Cantabria, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Generalitat Valenciana

El Soplao, una “fuente inagotable” de conocimiento

La cueva de El Soplao es uno de los yacimientos de ámbar más relevantes del mundo. Así lo certifican las más de 1.500 inclusiones fósiles documentadas y las 30 especies descritas hasta la fecha en el lugar. De hecho, la Cretevania orgonomecorum es la segunda especie del género que se ha hallado en este enclave.

Este enclave milenario permite conocer la tradición y costumbres de sus habitantes a través de visitas guiadas que cuenta con la última tecnología

Junto a este descubrimiento en Cantabria, en los últimos años se han llevado a cabo otros que han situado El Soplao en el centro de la paleontología relacionada con el ámbar. En 2017, el Gobierno de Cantabria comunicó que en la cueva de la región se había hallado la garrapata más antigua del mundo, seis millones de años más que las encontradas en Myanmar.

Esta pieza de ámbar, de un tamaño bastante grande, también contenía más de cuarenta insectos (entre los que se encontraban avispas, mosquitos, ácaros, escarabajos...) y restos vegetales. Peñalver, que fue también autor de este descubrimiento, señaló en aquel momento que El Soplao es una “fuente inagotable de conocimientos y nos ayuda a comprender mejor nuestro pasado y a reconstruir la evolución de los ecosistemas terrestres gracias a las piezas de ámbar y las bioinclusiones encontradas hasta el momento dentro de las piezas”.

*Con información de EFE

