Telefónica plantea prejubilaciones a partir de los 55 años con entre el 34% y el 68% del salario y deja la puerta abierta a despidos forzosos en el ERE

Desde UGT rechazan la propuesta al considerarla insuficiente y advierten de que, sin mejoras, no será posible alcanzar un acuerdo

Telefónica ha presentado este lunes su primera propuesta dentro del marco del nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) para sus empresas de su Convenio de Empresas Vinculadas (CEV). La compañía plantea un plan basado principalmente en prejubilaciones, siguiendo los mismos criterios económicos del ERE que planteó en 2024, con distintos tramos de renta según la edad de los trabajadores.

La oferta contempla desde un 68% de la retribución hasta los 63 años para los nacidos entre 1969 y 1971, hasta un 34% entre los 63 y los 65 años para los empleados de 1964 o anteriores. Además, incluye actualizaciones salariales anuales, cobertura sanitaria básica y aportaciones extraordinarias al plan de pensiones, entre otros beneficios.

Sin embargo, los sindicatos no han estado muy de acuerdo con esta propuesta, y tanto UGT como CCOO la han cuestionado. Desde UGT han rechazado la propuesta al considerarla insuficiente, y advierten de que, sin mejoras, no será posible alcanzar un acuerdo. Según el sindicato, la compañía mantiene la opción de efectuar hasta 5.040 despidos forzosos y limita la voluntariedad en áreas críticas, lo que “impide activar cualquier despido debido a la garantía de empleo vigente en el III CEV”.

UGT reclama voluntariedad, transparencia y garantías para avanzar en el acuerdo

UGT exige que el proceso sea realmente voluntario y reclaman, entre otras medidas, la aceptación de solicitudes en áreas no excedentarias, garantías para quienes quedaron vetados en el ERE anterior, protección del personal fuera de convenio y refuerzo del convenio especial con la Seguridad Social.

Asimismo, el sindicato pide un compromiso firme de creación de empleo, transparencia sobre todos los elementos del proceso y mejoras que compensen la eliminación de la prima de voluntariedad. Para UGT, estas condiciones son la base mínima para avanzar hacia un acuerdo que proteja los derechos de la plantilla y garantice un proceso justo y equilibrado. “Sin estos avances, no será posible llegar a un acuerdo que beneficie a la plantilla”, subrayan desde la organización.

Telefónica comunica a los sindicatos su intención de activar un ERE en siete de sus principales filiales

*Noticia en ampliación.

