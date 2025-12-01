Los vecinos de Vallecas alertan de que cada vez más locales comerciales cierran para convertirse en viviendas turísticas

El Gobierno notifica 53.876 pisos turísticos ilegales a las plataformas para que retiren sus anuncios online. / Archivo

La subida de alquileres es generalizada en las principales ciudades españolas y uno de los motivos subyacentes es el aumento de los pisos turísticos (VUT). No obstante, en el caso de Madrid, hay barrios que se ven más afectados que otros. En agosto de este año, Infobae España publicaba que los principales distritos de la ciudad que han visto incrementados sus arrendamientos son Villaverde, Vallecas y Usera, al sur de la M-30. La información, proporcionada por Fotocasa, revela que, de media, un espacio de 80 metros cuadrados ha aumentado 142 euros al mes.

Las consecuencias subyacentes a la instalación de pisos turísticos impregnan otras esferas, además de la económica: la pérdida de vida de barrio, el desplazamiento de los vecinos a otras zonas o el encarecimiento de los comercios locales y los servicios prestados son algunas de las características que acompañan el proceso de gentrificación. En el caso de la ciudad madrileña, el Plan Reside ha paralizado la transformación de bajos comerciales en piso turísticos, sobre todo, en el centro histórico. Así como también lo ha hecho en el barrio Puente de Vallecas, con algunas de sus calles principales: avenida de San Diego, avenida Albufera, avenida del Monte Igueldo y la calle Martínez de la Riva.

Sea como fuere, el efecto inmediato de dicha subida presenta una casuística adicional en Vallecas, donde sus vecinos han detectado el cierre continuado de locales comerciales para destinarlo a viviendas, ya sean con alquileres permanentes o estacionales, según informa la agencia de comunicación Europa Press.

El epicentro de los pisos turísticos en Madrid: con y sin licencia

Los vecinos de Vallecas, histórico distrito obrero, denuncian que cuanto mayor es la proporción de alquileres vacacionales, menor es la de comercios locales. Este fenómeno va acompañado del cierre continuado de comercios conocidos por habitantes de la zona y, con ello, de la vida del barrio. En su lugar, Javier Moral, de la Asociación Vecinal Doña Carlota de Numancia, señala a Europa Press que los vecinos y vecinas han sido sustituidos por turistas “que vienen y van” o gente trabajadora que se encierra “en un cuarto sin ventilación” por tampoco tener un arraigo con el lugar en el que habitan.

Este último apunte, sobre las condiciones en las que residen algunos de estos nuevos inquilinos de Vallecas, es una cuestión que preocupa a Moral. Algunos de los locales rehabilitados “no reúnen las condiciones de habitabilidad”, comenta a la agencia de comunicación. Sin embargo, los vecinos que aún permanecen advierten que “los turistas se meten en cualquier sitio” y, por ello, parece que “la cédula de habitabilidad no existe”.

Además de las condiciones en las que residen sus habitantes, desde el vecindario también apuntan a un encarecimiento del aspecto del barrio en su conjunto. Es decir, mercerías, ultramarinos o droguerías han sido sustituidos por fachadas uniformes con puertas a pie de calle donde, hasta ahora, había persianas metálicas y rótulos ajados por el uso. Antes había “un punto de encuentro” vecinal, explica Luis Sánchez-Grande, un espacio que “ya no existe”.

El pequeño comercio, en peligro de extinción: “Somos David contra Goliat, luchamos contra gigantes y muchos perdemos”.

Las nuevas vistas de acera a acera han levantado suspicacias entre los más curiosos. Sánchez-Grande es uno de ellos y alerta que sobre la incógnita si los bajos cuentan con licencias correspondientes del Ayuntamiento de Madrid. El presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Jorge Nacarino, ha confirmado a la agencia de comunicación que esta “es una realidad que va a más”.