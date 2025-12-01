Entrevista con José Juan Franco, alcalde de La Línea de la Concepción: “La solución que se ha dado hasta ahora con el hachís no está dando resultado”

José Juan Franco (Ayuntamiento de La Línea)

La Línea de la Concepción se enfrenta a una serie de situaciones únicas en España. El municipio de Campo de Gibraltar cuenta con la verja que lo separa del enclave británico, con el problema del narcotráfico que envuelve a toda la zona y a diferentes puntos del sur peninsular o con un contexto complejo de acceso a la vivienda que se ve encarecido por las inversiones de sus vecinos británicos.

Todas estas particularidades convierten su gobernanza en una tarea compleja. Al frente, se encuentra José Juan Franco, alcalde de La Línea desde hace 10 años y líder del partido La Línea 100x100. Atiende a Infobae España para tratar los principales asuntos que envuelven al municipio y a los que se seguirá enfrentando durante el próximo año.

En el horizonte, uno de los cambios más importantes es tal vez el más simbólico: el proyecto de eliminar la verja de Gibraltar se aprobó el pasado mes de junio y, desde entonces, La Línea se prepara para adaptarse a las distintas consecuencias. Franco también admite que Brexit provocó una “incertidumbre” en la región gaditana que no ha terminado de mitigarse y, en lo referente al narcotráfico, reconoce que es un problema, aunque asegura que la delincuencia en su municipio es menor a la mayoría de lugares y pide que se trate como un conflicto nacional y europeo.

La Verja de Gibraltar, instalada en 1909, ha simbolizado las tensiones entre España y el Reino Unido por el Peñón. Su cierre y reapertura marcaron episodios clave en la región.

El Brexit, la verja y la vivienda

-Pregunta (P): ¿En qué momento está La Línea de la Concepción?

-Respuesta (R): Estamos en un momento que yo me atrevería a calificar como crucial. Nosotros llegamos al Gobierno con una situación tremendamente compleja en nuestra ciudad. El ayuntamiento tenía una deuda monstruosa y los servicios públicos que se estaban prestando eran un desastre. El patrimonio municipal estaba completamente abandonado y empezamos a trabajar para intentar revertir esa situación. Esto vino acompasado con una circunstancia que es de política exterior, pero que nos está afectando en el día a día, como es el referéndum del Brexit.

Ahora hemos conseguido estabilizar la situación económica. La deuda que teníamos en 2015 era de 177 millones de euros y subiendo, ahora mismo estamos en 116 millones de euros y bajando. Los servicios públicos están sufriendo una mejora importante y, con el presupuesto que espero que podamos aprobar el próximo jueves, esperamos poder dar un salto adelante. También estamos culminando un proceso importante de recuperación del patrimonio municipal, con una plaza de toros rehabilitada o un estadio de fútbol.

-P: ¿Cuáles son las consecuencias del Brexit en La Línea?

-R: El día después del referéndum, un viernes (cuando cobraban en Gibraltar los trabajadores), la libra se desplomó un 17 %. Los trabajadores que cobraban en libras y pagaban en euros vieron recortado su sueldo de un día para otro. Estamos sufriendo las consecuencias del Brexit desde el minuto uno. Hasta la fecha, la principal incidencia ha sido la incertidumbre. Hemos tenido momentos puntuales los que ha habido dificultades en el tránsito por la frontera, pero han sido momentos puntuales. También hay empresas que se han marchado de Gibraltar a otros espacios donde podían estar más confortables.

Trabajadores cruzando a Gibraltar (REUTERS/Jon Nazca)

-P: ¿Qué supone la retirada de la verja de Gibraltar?

-R: La principal consecuencia que ha tenido ha sido trasladar tranquilidad a los múltiples trabajadores que viven en La Línea o en el campo de Gibraltar y están trabajando en Gibraltar. Dicho esto, las noticias que tenemos son las que habéis sacado los medios de comunicación a través de las declaraciones que ha efectuado el ministro. Yo creo que el presidente anunció esa caída de la verja como algo más simbólico que una realidad que vaya a producirse de manera inmediata. Sinceramente, no sé cómo se va a hacer. Me temo que a esto todavía le queda. Lo que tarden los contratos administrativos y las publicaciones en los boletines correspondientes.

-P: ¿Cómo les afecta el problema de la vivienda?

-R: Tenemos un registro de demandantes de viviendas donde puede haber 700 unidades familiares pidiendo vivienda. El ayuntamiento tiene unas 350 viviendas públicas propias en régimen de alquiler con distintos inquilinos. Ahora van a entrar aproximadamente 1.000 viviendas, pero en zonas de un nivel adquisitivo alto. ¿Dónde está el problema? Que el precio mínimo de esta vivienda está en los 500.000 euros.

Además, hay una carga de unas 400 viviendas en casco urbano, pero un piso de 100 metros estará en 300.000 euros. Entonces, ¿Quién va a poder pagar eso? Estoy preocupado. Tenemos unas connotaciones muy diferentes. Primero, porque estamos en costa y, segundo, por todo lo que te estoy contando del Brexit.

La Policía Nacional intercepta en Algeciras el mayor alijo en la historia del narcotráfico en España.

Narcotráfico y el problema del hachís

-P: ¿Les faltan recursos a las autoridades?

-R: Nuestra Policía local no es una Policía local normal. Hacen operaciones conjuntas de control con Policía Nacional, tienen una colaboración estrechísima también con Guardia Civil, es un cuerpo de élite. Todos los agentes cuentan con chalecos antibalas, vehículos policiales, drones, el sistema de transmisiones... En definitiva, se podrán quejar de otras cuestiones, pero no de falta de medios.

Más allá de esto, yo hablo con la comisaria de Policía Nacional y el capitán de la Guardia Civil y me trasladan de que están bien dotados. Después, hablo con amigos, veo reivindicaciones que efectúan los sindicatos, la prensa, y parece que la dotación de medios no es la más adecuada. A mi entender, sí que existe una falta de medios. Creo que tendría que haber una apuesta todavía más decidida por parte del Estado y abogo por crear una zona de especial singularidad para que haya permanencia de los cuerpos.

-P: ¿Cómo avanza en La Línea la lucha contra el narcotráfico?

-R: Si nos vamos a la situación de seguridad de la ciudad, lo que son las estadísticas están muy por debajo de los índices que tiene cualquier ciudad de 50.000 habitantes. En cuanto al narcotráfico, ha habido tal presión en el Campo de Gibraltar que ha habido una deslocalización de estos delitos. ¿Dónde está el problema ahora? En la desembocadura del Guadalquivir. Mientras haya consumo en Europa, va a seguir habiendo narcotráfico. Donde yo creo que de verdad estamos fallando es en el aspecto social, ya que la Junta de Andalucía, aunque está metiendo los planes de atención a barrios vulnerables ERASI, se deben redoblar los esfuerzos y crear un dispositivo especial para atender las especiales circunstancias que tenemos aquí.

Incautación de hachís (Guardia Civil)

-P: ¿Sigue pensando que la solución puede ser legalizar el hachís?

-R: Lo que sí te puedo decir es que la solución que se ha dado hasta ahora no está dando resultado. Uruguay lo ha hecho y le está yendo bien. Vamos a estudiarlo y vamos a ver la experiencia en otros lugares. Cómo se ha hecho, qué consecuencias tiene... También hay que ver que en Holanda el consumo de hachís ha traído otro tipo de drogas, en Bélgica se habla de que se está convirtiendo en un narcoestado... Lo que a mí me gustaría es abrir un proceso reflexivo de debate donde se llegaran a unas conclusiones ciertas. Porque no nos vamos a engañar, el hachís es malísimo, pero el tabaco también. Y lo que estamos haciendo es ponerle una foto muy fea a la cajetilla.

-P: ¿Qué opina de cómo se está afrontando el narcotráfico?

-R: Lo que mí me preocupa mucho es que esto parece que es un problema que tenemos una parte muy concreta del territorio nacional, cuando es un problema europeo. En La Línea yo llevo 10 años de alcalde y no había ningún muerto. En 2018, hubo 18 muertos a tiro limpio en medio de las calles de Marbella por ajuste de cuentas con temas de tráfico de drogas. Pero, ¿dónde prefieres ir de vacaciones? Es un problema enorme y sinceramente creo que en ocasiones se frivoliza. Y lo que es peor es que hay algunas zonas del territorio nacional, y en concreto mi ciudad, que se estigmatiza. Porque tú lees algunos artículos y parece que estábamos fumando porros todos los que estamos ahí todo el día. La droga entra, evidentemente, pero está por todo el país.