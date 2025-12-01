Así es Galerna (S-71): el submarino sale hacia el Mediterráneo y refuerza la participación de España en la operación OTAN ‘Sea Guardian’

Esto asegura la continuidad de la participación de la Armada en la misión. (Ministerio de Defensa)

Desde su base en Cartagena, el submarino Galerna (S-71) ha zarpado rumbo al mar Mediterráneo. Durante su despliegue, participará en la operación de seguridad marítima de la OTAN Sea Guardian, contribuyendo a la protección frente a posibles amenazas para los aliados, según informó este lunes el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

La llegada de este submarino coincide con la culminación del despliegue del Isaac Peral, garantizando de esta manera la continuidad de la participación de la Armada en la misión, fundamental para la protección y defensa de los intereses de la OTAN en el Mediterráneo.

En las próximas semanas, el Galerna colaborará en el fortalecimiento del conocimiento del entorno marítimo, además de apoyar la lucha contra el terrorismo y otras actividades delictivas en el mar, que constituyen objetivos clave de esta misión.

‘Sea Guardian’ es una operación flexible

Para esta misión, el submarino dispone de una dotación especialmente preparada, formada por un equipo que sigue un estricto plan de adiestramiento para enfrentar los desafíos de operar en una plataforma tan especializada, asegurando así el correcto desarrollo de la operación, según indica el EMAD. Sea Guardian es una operación flexible de la OTAN en el Mediterráneo, que cada año se centra en áreas de interés específicas en la región, empleando medios marítimos, aéreos, submarinos y de otro tipo.

El submarino fue el primero de cuatro construidos por la Empresa Nacional Bazán en Cartagena. Tuvo su puesta a flote el 5 de diciembre de 1981 y realizó su primera salida a la mar en junio de 1982. Su entrega oficial se realizó el 21 de enero de 1983, con traslado inmediato a Barcelona, ciudad que le ofreció la Bandera de Combate en un acto solemne presidido por autoridades civiles y militares, destacando la presencia del Ministro de Defensa y del Presidente de la Generalitat.

El nombre “Galerna” ya contaba con recorrido en la Armada Española, ya que anteriormente correspondió a un cañonero auxiliar, un bacaladero de 1.200 toneladas que llegó a participar en la Guerra Civil Española antes de regresar a la actividad pesquera. Este uso refuerza la tradición de mantener nombres históricos en la flota, vinculando al nuevo submarino con la identidad y el legado naval español.

El Galerna ya ha participado en misiones de la OTAN

Galerna ha participado en cuatro ocasiones en la Operación Active Endeavour, acumulando un total de 170 días de mar y recorriendo 21.500 millas en patrulla, según recogido por el Ministerio de Defensa. Además, entre abril y junio de 2017, fue desplegado en la operación de vigilancia en el Mediterráneo Sea Guardian, completando 43 días de despliegue con más de 750 horas de inmersión.

Archivo. Puesta a flota del submarino S-81 Isaac Peral, en mayo de 2021 (Navantia/Europa Press)

Los submarinos tienen una gran capacidad ofensiva, y poseen la ventaja de poder operar de forma encubierta durante largos períodos de tiempo. Entre sus varias misiones, podemos destacar las siguientes:

Garantizar la seguridad de una fuerza naval.

Realizar misiones de obtención de inteligencia , reconocimiento y alerta temprana.

Neutralizar posibles amenazas, tanto de superficie como submarinas.

Ejecutar misiones de infiltración en la costa para equipos de operaciones especiales.

Proteger y defender los espacios marítimos .

Servir como plataforma de adiestramiento , tanto interno como para otras unidades.

reconocimiento fotográfico de la costa y tareas de negación del uso del mar. Llevar a cabo operaciones de minado ofensivo de la costa y tareas de negación del uso del mar.