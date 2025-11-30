España

Un particular le ofrece una cabaña gratis a la conocida como la “Familia del Bosque” a la que han separado: “Así podrán seguir con su estilo de vida”

El estilo de vida del matrimonio italiano y sus hijos ha causado revuelo en el país por vivir alejados de la vida moderna en el campo

Guardar
La vivienda donde residía la
La vivienda donde residía la conocida como "familia del bosque", en Italia. / Antonella SALVATORE - AFP

La familia conocida como la “Familia del Bosque” ha aceptado trasladarse de forma provisional a un caserío ofrecido sin coste por un particular, mientras esperan poder regresar a su vivienda habitual en mejores condiciones higiénico-sanitarias. Nathan, el padre, ha manifestado sentirse “fascinado” tras visitar la casa, que servirá como solución temporal. La noticia, recientemente difundida, ha sido publicada por el canal público de la televisión italiana Rai.

El inmueble, situado en la provincia de Chieti y a 200 kilómetros de Roma hacia el este, ha sido cedido por un restaurador de Ortona, originario de este municipio abruzzese donde la familia se había instalado junto a sus tres hijos. La vivienda cuenta con dos habitaciones amplias, una cocina, un pozo para extraer agua, baño seco y espacio para animales. La familia ha decidido aceptar esta alternativa para poder mantener su estilo de vida mientras se llevan a cabo las mejoras necesarias en su residencia habitual.

Los abogados Marco Femminella y Danila Solinas, representantes legales de la familia, han explicado al canal público de la televisión italiana que “los padres han decidido, para solventar las deficiencias higiénico-sanitarias detectadas, aceptar durante el tiempo necesario para realizar las mejoras habitacionales requeridas, un inmueble ofrecido por un ciudadano particular”. “No se trata de un paso atrás”, afirman los letrados, “sino un avance que les permite volver a vivir según sus convicciones y su deseo de libertad”. La familia ha estado en el centro de la atención mediática nacional tras la decisión del Tribunal de Menores de L’Aquila de separar a los tres hijos, que vivían en un bosque de Palmoli, y trasladarlos a una estructura de acogida.

Cambio de representación legal y expectativas de la familia

Los letrados de la familia han añadido que ya han presentado un recurso contra la orden del Tribunal de Menores que dispuso el alejamiento de los niños Trevallion Birmingham de su hogar familiar. Además, han subrayado que “Catherine y Nathan siempre han tenido como única prioridad el bienestar de sus hijos, y la elección de vivir en su casa de Palmoli, y en general de criar a sus hijos potenciando valores no estereotipados, lejos de ser fruto de una negligencia educativa, era y sigue siendo la expresión de una filosofía de vida en la que creen y continúan creyendo firmemente”. El caso se ha visto envuelto en dificultades derivadas de “una interpretación estricta de ciertos aspectos procesales que, de haberse aclarado correctamente, podrían haber conducido desde el principio a una solución diferente”, han concluido sus abogados.

El propietario del caserío, Armando Carusi, ha relatado al canal público de la televisión italiana que es la casa donde nació y vivió con sus padres. Carusi ha recordado que, de pequeño, su familia llevó un modo de vida similar al de Nathan y Catherine: “Sin calefacción, por eso cada habitación tiene una chimenea; también hay agua corriente y la reformé para destinarla al alquiler turístico”. Por todo ello, no le escandaliza al propietario el estilo de vida de la familia del bosque, ya que también vivió así de niño, relata.

Carusi ha añadido que Nathan, quien actualmente no reside con su esposa e hijos, trasladados a una estructura de acogida, “no tuvo tiempo de ver el exterior, que es la parte más bonita: hay una fuente con un manantial. Es un lugar único”. El restaurador ha destacado que Nathan se ha sentido atraído por algunos utensilios antiguos de madera que se conservan en la cocina: “También se puede hilar lana como se hacía antes. Eso le ha gustado mucho. Es un apasionado de estas cosas. Hoy he enviado muchas fotos a Nathan del exterior, que ha compartido con su esposa Catherine. Me ha dicho que con lo que ha visto le ha bastado. El interior le ha gustado muchísimo”.

En el transcurso de los acontecimientos, la familia ha cambiado de abogados, un hecho que inicialmente se interpretó como una renuncia del anterior letrado tras la separación de la madre y los niños, que fueron trasladados a una casa de acogida. Sin embargo, los actuales abogados, Femminella y Solinas, han aclarado al canal público de la televisión italiana que “no ha habido ninguna renuncia, sino una revocación”. Según han explicado, la decisión responde a la voluntad de clarificar las interpretaciones procesales y orientar el caso hacia un posible reencuentro familiar. Los letrados han añadido: “Esperamos que, una vez cerrado el capítulo de las declaraciones ilegítimas, la atención se centre en el regreso de los niños a la familia”.

Temas Relacionados

TribunalesItaliaEducaciónNiñosSucesosVida RuralEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 5 de la Triplex

Arqueólogos descubren miles de monedas conservadas en ánforas en el jardín de un hombre: algunas llevan ahí desde finales del periodo galo hasta el romano

Las reliquias, con más de 40.000 piezas, han sido halladas en un jardín que forma parte de una parcela de 1.500 metros cuadrados

Arqueólogos descubren miles de monedas

Embalses de agua se encuentran al 53,80 % de su capacidad este 30 de noviembre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último boletín sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Embalses de agua se encuentran

La vida rural de Ana Blanco tras más de tres décadas en televisión: jubilada, en Cantabria y alejada de los focos

La presentadora de TVE se prejubiló en febrero de 2024, aunque sus apariciones públicas ya eran limitadas

La vida rural de Ana

Los ganaderos culpan a la fauna salvaje de la aparición de la fiebre porcina, pero confían poder seguir exportando desde otras regiones

El último caso de esta enfermedad animal registrado en España fue en 1994, aunque se encuentra presente en la Unión Europea desde 2014, cuando perforó en los países bálticos y Polonia proveniente de Rusia

Los ganaderos culpan a la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP trata de calentar

El PP trata de calentar las calles sin pólvora: Feijóo se la juega en Madrid en el momento más difícil del Gobierno de Pedro Sánchez

Un ‘Narcobanco’ en Rivas: desarticulan una célula “hawalla” dedicada a la financiación del narcotráfico internacional

Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas a los 73 años

Investigan por “posible suicidio” la muerte de dos chicas adolescentes de 15 y 16 años en un parque en el centro de Jaén

Feijóo pide elecciones y no moción de censura, pero la llave a Moncloa sigue siendo seducir a Junts: “¿Hay algo más democrático que poder votar?"

ECONOMÍA

Sorteo 5 de la Triplex

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Los ganaderos culpan a la fauna salvaje de la aparición de la fiebre porcina, pero confían poder seguir exportando desde otras regiones

El PSOE pide a Europa lo que rechaza en España: aire a los fondos buitre para que sigan comprando vivienda y un nuevo problema con Sumar

“Si hubiésemos sabido lo que estábamos firmando, nadie en su sano juicio lo habría hecho”: la batalla de los afectados por hipotecas IRPH para probar su abusividad

Cuenta atrás para el euro digital: Europa acelera el proyecto y fija el horizonte de emisión en 2029

DEPORTES

Cata Coll sostiene a España

Cata Coll sostiene a España en el empate a cero ante Alemania en la ida de la final de la Liga de Naciones: el título se decidirá en el Metropolitano

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions