Un particular le ofrece una cabaña gratis a la conocida como la “Familia del Bosque” a la que han separado: “Así podrán seguir con su estilo de vida”

La vivienda donde residía la conocida como "familia del bosque", en Italia. / Antonella SALVATORE - AFP

La familia conocida como la “Familia del Bosque” ha aceptado trasladarse de forma provisional a un caserío ofrecido sin coste por un particular, mientras esperan poder regresar a su vivienda habitual en mejores condiciones higiénico-sanitarias. Nathan, el padre, ha manifestado sentirse “fascinado” tras visitar la casa, que servirá como solución temporal. La noticia, recientemente difundida, ha sido publicada por el canal público de la televisión italiana Rai.

El inmueble, situado en la provincia de Chieti y a 200 kilómetros de Roma hacia el este, ha sido cedido por un restaurador de Ortona, originario de este municipio abruzzese donde la familia se había instalado junto a sus tres hijos. La vivienda cuenta con dos habitaciones amplias, una cocina, un pozo para extraer agua, baño seco y espacio para animales. La familia ha decidido aceptar esta alternativa para poder mantener su estilo de vida mientras se llevan a cabo las mejoras necesarias en su residencia habitual.

Los abogados Marco Femminella y Danila Solinas, representantes legales de la familia, han explicado al canal público de la televisión italiana que “los padres han decidido, para solventar las deficiencias higiénico-sanitarias detectadas, aceptar durante el tiempo necesario para realizar las mejoras habitacionales requeridas, un inmueble ofrecido por un ciudadano particular”. “No se trata de un paso atrás”, afirman los letrados, “sino un avance que les permite volver a vivir según sus convicciones y su deseo de libertad”. La familia ha estado en el centro de la atención mediática nacional tras la decisión del Tribunal de Menores de L’Aquila de separar a los tres hijos, que vivían en un bosque de Palmoli, y trasladarlos a una estructura de acogida.

Cambio de representación legal y expectativas de la familia

Los letrados de la familia han añadido que ya han presentado un recurso contra la orden del Tribunal de Menores que dispuso el alejamiento de los niños Trevallion Birmingham de su hogar familiar. Además, han subrayado que “Catherine y Nathan siempre han tenido como única prioridad el bienestar de sus hijos, y la elección de vivir en su casa de Palmoli, y en general de criar a sus hijos potenciando valores no estereotipados, lejos de ser fruto de una negligencia educativa, era y sigue siendo la expresión de una filosofía de vida en la que creen y continúan creyendo firmemente”. El caso se ha visto envuelto en dificultades derivadas de “una interpretación estricta de ciertos aspectos procesales que, de haberse aclarado correctamente, podrían haber conducido desde el principio a una solución diferente”, han concluido sus abogados.

El propietario del caserío, Armando Carusi, ha relatado al canal público de la televisión italiana que es la casa donde nació y vivió con sus padres. Carusi ha recordado que, de pequeño, su familia llevó un modo de vida similar al de Nathan y Catherine: “Sin calefacción, por eso cada habitación tiene una chimenea; también hay agua corriente y la reformé para destinarla al alquiler turístico”. Por todo ello, no le escandaliza al propietario el estilo de vida de la familia del bosque, ya que también vivió así de niño, relata.

Carusi ha añadido que Nathan, quien actualmente no reside con su esposa e hijos, trasladados a una estructura de acogida, “no tuvo tiempo de ver el exterior, que es la parte más bonita: hay una fuente con un manantial. Es un lugar único”. El restaurador ha destacado que Nathan se ha sentido atraído por algunos utensilios antiguos de madera que se conservan en la cocina: “También se puede hilar lana como se hacía antes. Eso le ha gustado mucho. Es un apasionado de estas cosas. Hoy he enviado muchas fotos a Nathan del exterior, que ha compartido con su esposa Catherine. Me ha dicho que con lo que ha visto le ha bastado. El interior le ha gustado muchísimo”.

En el transcurso de los acontecimientos, la familia ha cambiado de abogados, un hecho que inicialmente se interpretó como una renuncia del anterior letrado tras la separación de la madre y los niños, que fueron trasladados a una casa de acogida. Sin embargo, los actuales abogados, Femminella y Solinas, han aclarado al canal público de la televisión italiana que “no ha habido ninguna renuncia, sino una revocación”. Según han explicado, la decisión responde a la voluntad de clarificar las interpretaciones procesales y orientar el caso hacia un posible reencuentro familiar. Los letrados han añadido: “Esperamos que, una vez cerrado el capítulo de las declaraciones ilegítimas, la atención se centre en el regreso de los niños a la familia”.