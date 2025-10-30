BBVA gana un récord de casi 8.000 millones hasta septiembre, un 4,7% más

BBVA obtuvo un beneficio neto atribuido de 7.978 millones de euros en el conjunto de los primeros nueve meses de 2025, lo que supone un incremento del 4,7% en comparación con las ganancias contabilizadas en el mismo periodo del año anterior, según se desprende de las cuentas trimestrales que ha publicado este jueves el banco.

A tipo de cambio constante, sin tener en cuenta el impacto de la inflación en otros países, el resultado neto del banco experimentó un incremento del 19,8%.

Los ingresos totales (margen bruto) de BBVA entre enero y septiembre crecieron un 3,7%, hasta los 27.136 millones de euros. De esa cifra, los ingresos por intereses netos (margen de intereses) fueron de 19.246 millones, un 2% más.