BBVA gana un récord de casi 8.000 millones hasta septiembre, un 4,7% más

Por Newsroom Infobae

BBVA obtuvo un beneficio neto atribuido de 7.978 millones de euros en el conjunto de los primeros nueve meses de 2025, lo que supone un incremento del 4,7% en comparación con las ganancias contabilizadas en el mismo periodo del año anterior, según se desprende de las cuentas trimestrales que ha publicado este jueves el banco.

A tipo de cambio constante, sin tener en cuenta el impacto de la inflación en otros países, el resultado neto del banco experimentó un incremento del 19,8%.

Los ingresos totales (margen bruto) de BBVA entre enero y septiembre crecieron un 3,7%, hasta los 27.136 millones de euros. De esa cifra, los ingresos por intereses netos (margen de intereses) fueron de 19.246 millones, un 2% más.

EuropaPress

