La Fiscalía denuncia al youtuber xenófobo ‘Jan sin Miedo’ por delito de odio contra los migrantes y le obliga a cerrar sus cuentas

Jan sin Miedo en unos de su vídeos de Youtube

Jan sin Miedo es un influencer que a través de sus redes sociales (X, Instagram y Youtube) dedica sus publicaciones a un ataque constante en contra de las personas migrantes, especialmente las que profesan la religión islámica, con mentiras y vídeos en los que se le puede ver agrediendo con gas pimienta a individuos que relaciona dentro de estos colectivos por la calle.

Identificado con el nombre de Jan Ersan Jávega por el Diario Red, se creía con total impunidad de subir este tipo de contenidos, pero su camino se está viendo truncado por la Justicia. La Fiscalía contra los delitos de odio de Barcelona ha presentado una denuncia "por presunto delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados en la Constitución y delito de incitación al odio, hostilidad, discriminación“.

En este escrito, al que ha tenido acceso Infobae España, no solo se pide a los juzgados de Barcelona que se le investigue, sino que solicitan una medida cautelar para proteger a las víctimas que ya está teniendo efecto: el cierre de todos sus perfiles en las diferentes redes sociales, de las que ya han sido eliminados en Instagram y Youtube, quedando solamente su cuenta de X, antes Twitter, como último reducto para vomitar sus discursos de odio.

Las cuentas cerradas de Jan sin Miedo (Captura de Youtube e Instagram)

Rociando con spray pimienta a sus víctimas

Pero para entender lo ocurrido hay que entender primero a este personaje y cuáles son sus contenidos habituales. En la denuncia presentada por el Ministerio Público se recogen algunas de sus publicaciones que, a parte de ser la base para los delitos que se le imputan, dejan claro su forma de actuar: identificar a personas que considera migrantes, provocarles mediante insultos y acciones y en el momento en el que muestran algún tipo de reacción, rociarles con spray pimienta.

El 25 de enero de 2025 subió a X una publicación bajo el título ”Hace un mes, estaba por el hospital de la Vall de Hebrón, y entre cinco insistían a pagarme la pensión. Degustación ibérica de gas. Sabor jamón”, acompañado de un vídeo editado de 01:29 minutos, en el que el denunciado rocía tras una persecución con un spray a varias personas a las que se refiere como Magrebi Okupa 1 y Magrebi Okupa 2.

En este vídeo se pueden escuchar frases como “me ha llegado que últimamente están atracando en esta plaza. Y mira por donde me encuentro a estos chavales que me miraban un poco raro”, mientras aparecen en pantalla los rostros de las personas agredidas.

Captura de la publicación subida por @Jan2030sinmiedo a X, antes Twitter

La Fiscalía destaca que la publicación tuvo 3.300 retuits, 24.000 ‘me gusta’, y 2.300.000 visualizaciones y recibió respuestas de otros usuarios como “¿Has pensado en cambiarte el nombre a el Cid Rociador?" y “que grande hermano, deberíamos reunirnos muchos y hacer eso para que se vayan a jamonlandia”.

Parecido es el tuit del 14 de febrero de este año titulado “Gaseada legendaria de San Valentín... me intenta arrollar “un joven”. En el vídeo se ve al agitador rociando a quien parece un repartidor no nacional que se desplazaba en bicicleta, tras sostener una discusión con el mismo por recriminarle este que no podía grabar y espetarle el autor de la grabación “Tú ¡me vas a dar a mí órdenes, en mi puto país! No me des órdenes en mi país ...”.

Captura de la publicación subida por @Jan2030sinmiedo a X, antes Twitter

El contenido obtuvo 2.900 retuits, 20.000 ‘me gusta’ y 3.900.000 visualizaciones y comentarios como “Qué maravilla, oye si te pasas por otras ciudades te recomiendo Lérida vas a flipar en colores, macho, vas a necesitar 40 sprays porque el centro es literalmente Kenya”.

Sin embargo, su contenido no se queda solo en eso y también se pueden ver publicaciones con datos falsos apuntando a los migrantes como causantes de la violencia en España, entrevistas con personas como Roberto Vaquero, presidente del partido político Frente Obrero, “entidad que promueve la hostilidad hacia el colectivo de personas migradas” o clases para utilizar el spray pimienta.

Respuestas recibidas en las publicaciones de X, antes Twitter, de @Jan2030sinmiedo

“Rechazo y animadversión hacia el origen extranjero”

Ante este contenido el Movimiento por la Paz y el Desarme y la Libertad y la Asociación Contra el Odio presentaron denuncias, que ahora han sido respondidas por la Fiscalía de Barcelona.

Tras las diligencias practicadas por la Unidad Central de Delitos de Odio y Discriminación de los Mossos d’Esquadra, el Ministerio Público describe que “el denunciado, guiado por sentimientos de rechazo y animadversión hacia el origen extranjero, religión islámica, color de piel y características morfológicas de los diferentes colectivos de personas migradas, viene sirviéndose de las meritadas cuentas, abiertas al público en general y sin ningún tipo de restricción, así como del canal de Youtube antes mencionado, para publicar sistemática y recurrentemente, de forma masiva e indiscriminada, videos y contenidos dirigidos, deliberadamente y de forma unidireccional, a estigmatizar y criminalizar a tales grupos, especialmente al de quienes profesan la religión islámica, asociando a todos ellos con delincuencia, terrorismo y parasitismo social”.

“De esa manera, ha venido creando entre la población sentimientos de temor, inseguridad, alarma social y rechazo hacia esos colectivos, o cuanto menos contribuyendo a generar un clima proclive a su rechazo, hostilidad y discriminación directa”, añaden.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha congratulado este jueves de la "buena noticia" que supone que los delitos de odio bajaran un 13,8% en España en el año 2024, según el informe que se publicará íntegramente mañana, aunque ha subrayado que "no es casualidad" que los incidentes relacionados con racismo y xenofobia son los más numerosos. (Fuente: Ministerio Interior / Europa Press)

La Fiscalía también destaca que “el contexto en el que difunde sus publicaciones es proclive a dicho clima de hostilidad anteriormente mencionado. La tensión social que ha venido acompañando los movimientos migratorios y la normalización del discurso excluyente en relación con las personas migradas por parte de algunos representantes de la vida política conforman un contexto proclive a la realización de actos en repulsa de aquellas por calificarlas de delincuentes, parásitos sociales y/o terroristas, así de invasiones las entradas migratorias”.

Además, “el número de seguidores que el denunciado ha alcanzado en las redes sociales, anteriormente mencionado, en apenas cinco meses, entre marzo y julio de 2025, evidencia no solo un importante impacto en aquellas sino también que goza de gran capacidad de difusión e influencia, intensificando así la proyección social de su mensaje”.

Por el momento, la única respuesta del youtuber ha sido “me han metido tres delitos de odio porque supuestamente “selecciono a magrebís para atacarles” y para “proteger a las víctimas”, me han cerrado cautelarmente el canal de YouTube. Ya somos Inglaterra y no hay marcha atrás. La policía está para aniquilar al que trabaja“, en su cuenta de X, hasta que este canal también le sea cerrado por ley.