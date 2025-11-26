España

La Justicia gallega obliga a dos herederas a pagar cerca de 11.000 euros en impuestos por la partición de una herencia

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia desestima el recurso que han presentado las mujeres contra la liquidación fiscal derivada de dividirse la herencia

Guardar
La partición de una herencia
La partición de una herencia entre dos mujeres en Galicia finaliza con el pago de un impuesto que había sido anulado en un proceso legal anterior. / Freepick

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia obliga a dos mujeres a abonar 10.733,26 euros en concepto de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales por la participación de una herencia. La Justicia gallega ha desestimado, además, el recurso que presentaron contra una liquidación fiscal, o pago de impuestos, derivada de la repartición.

La resolución, dictada el 10 de octubre de 2025 en A Coruña, ha abordado cuestiones clave sobre la capacidad de la administración tributaria o Hacienda para iniciar nuevos procedimientos de liquidación y sobre la interpretación fiscal de la partición hereditaria. Según la información recogida en la sentencia, la controversia se ha centrado en la posibilidad de reiterar una liquidación anulada.

El origen del litigio se remonta a la adjudicación de la herencia de las herederas, en septiembre de 2018. En este momento, la distribución de los inmuebles no se ajustó a lo que recogía el testamento. Fue entonces cuando las mujeres impugnaron el abono de los impuestos correspondientes, que les atribuía el pago de cerca de 11.000 euros por la transmisión de los bienes heredados.

Tras la anulación de una primera liquidación por parte del Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) el 30 de septiembre de 2022, las mujeres defendieron que no era necesario iniciar un nuevo procedimiento de regularización. Por su parte, la administración, representada por el abogado del Estado y el letrado de la Xunta, sostuvo la validez de la nueva liquidación.

Diferencias entre la partición civil y la fiscal

En el análisis de la naturaleza de la partición de la herencia, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha precisado que, a efectos fiscales, la adquisición de la herencia se produce en el momento de un fallecimiento, con independencia de cómo los herederos distribuyan los bienes posteriormente. El documento ha subrayado que “a efectos impositivos, non son trasladables directamente las normas civiles a las tributarias”. Además, considera que el impuesto debe liquidarse sobre el valor económico de la herencia en su totalidad, sin que la partición posterior altere la obligación del impuesto.

El tribunal ha reconocido que, en el ámbito civil, los herederos pueden apartarse de la voluntad del testador y realizar la partición como consideren conveniente. De este modo, la sala ha concluido que la operación realizada por las mujeres herederas constituía una permuta sujeta a tributación, lo que ha llevado al rechazo del recurso.

Antonio Martínez, abogado: "Dejar en herencia un piso a todos los hijos puede degenerar en el heredero okupa"

Consecuencias procesales y cierre del procedimiento

En cuanto a las costas procesales, la sentencia ha decidido no imponerlas. Finalmente, el tribunal gallego ha notificado a las partes la posibilidad de interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de treinta días desde la notificación, conforme a las condiciones y requisitos previstos en la legislación. El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, según consta en la sentencia, refuerza la potestad de la administración tributaria para corregir y reiterar liquidaciones anuladas por defectos sustantivos, como es el de esta ocasión, siempre que no haya prescripción, y delimita con claridad la diferencia entre las reglas civiles y fiscales en materia de herencias.

Temas Relacionados

TribunalesHerenciasImpuestosLiquidaciónGaliciaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los riesgos de beber alcohol después de los 65 años, según un neurólogo: “Le recomiendo encarecidamente que se abstenga total y permanentemente”

Investigaciones científicas señalan que el consumo de alcohol puede influir en el deterioro cognitivo, el ánimo y la aparición de enfermedades crónicas a partir de determinadas edades

Los riesgos de beber alcohol

Un arquitecto advierte sobre el riesgo de los edificios antiguos: la vivienda se puede “convertir en un lastre” si no se invierte en su mantenimiento y restauración

Miles de viviendas en España afrontan un aumento de costes y una merma de valor debido al deterioro de los edificios antiguos y la escasa planificación para su actualización

Un arquitecto advierte sobre el

Elecciones Extremadura 2025: los cuatro candidatos que competirán para presidir la Junta

El bloqueo de los Presupuestos autonómicos y la ruptura política en la Asamblea han provocado que Extremadura celebre elecciones anticipadas el 21 de diciembre

Elecciones Extremadura 2025: los cuatro

Una pareja divorciada pide revisar la custodia, el uso de la vivienda y la manutención tras una denuncia archivada contra el padre: la Justicia concede custodia compartida y actualiza la pensión

La Audiencia Provincial de Palma redefine la organización familiar al constatar que, tras archivarse la causa penal contra el padre, los informes apuntan a una favorable adaptación de los hijos a la convivencia alterna, lo que motiva ajustes en el uso de la vivienda y en la pensión de alimentos

Una pareja divorciada pide revisar

Buldogs y huskies, entre las razas de perro que los veterinarios evitarían tener en España

La legislación sobre protección animal es clara y, en algunos países como Noruega, llega incluso a prohibirse la crianza de algunos perros porque vulneraría la ley que los protege

Buldogs y huskies, entre las
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones Extremadura 2025: los cuatro

Elecciones Extremadura 2025: los cuatro candidatos que competirán para presidir la Junta

Una pareja divorciada pide revisar la custodia, el uso de la vivienda y la manutención tras una denuncia archivada contra el padre: la Justicia concede custodia compartida y actualiza la pensión

El Congreso afrontará una situación insólita si Ábalos ingresa en prisión: mantendría el acta, pero no podría votar

“No sabemos qué va a pasar”: guardias civiles desalojados del cuartel de Torrelaguna denuncian una situación de “incertidumbre” al no tener alternativas de vivienda

Sumar se harta de los boicots del agitador Bertrand Ndongo e inicia los trámites en el Congreso para quitarle la acreditación: “Siempre lo hace con nosotras”

ECONOMÍA

Cambio de euro a dólar

Cambio de euro a dólar hoy 26 de noviembre: cómo está la cotización y previsiones

Paloma Zabalgo, abogada: “Dejar en herencia la vivienda a todos los hijos es un error porque multiplica los conflictos y los desahucios entre hermanos”

Gobierno y sindicatos negocian este miércoles la subida salarial de los funcionarios: “El 11% no compensa la pérdida de poder adquisitivo”

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Chelsea ante el FC Barcelona en Champions

El Chelsea anula a un FC Barcelona en desventaja y se lleva los tres puntos en Champions

El Mundial 2026 será el más grande… y el más caro de la historia: las entradas alcanzarán los 6.000 euros

Arman Tsarukyan vuelve a retar a Ilia Topuria a un combate: “¡Deja de correr! Quiero luchar por el título”

Almeida niega la posibilidad de cancelar la F1 en Madrid y asegura que las obras “van incluso por delante del calendario”