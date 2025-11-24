Una española que vive en Japón explica cómo es bañarse en un onsen: “En la sala principal se te quitan las vergüenzas”

Una influencer documenta su primera vez en un onsen japonés (Montaje Canva Infobae)

Elena, creadora de contenido conocida en TikTok como @viajeroextranjero, ha compartido en uno de sus vídeos más recientes su primera visita a un onsen en Japón. Su relato ha despertado la curiosidad de miles de usuarios, en parte porque este tipo de baño tradicional forma parte esencial de la cultura japonesa y poco tiene que ver con los spas occidentales. Su experiencia permite entender, paso a paso, cómo funciona este ritual cotidiano.

Un onsen es un baño termal de agua volcánica. Japón cuenta con miles de ellos, tanto públicos como privados. Son espacios concebidos para la higiene y el bienestar físico. Los japoneses acuden para lavarse con calma y disfrutar de aguas muy calientes. Esta es la rutina que Elena documentó en Japón, donde descubrió que la experiencia es mucho más meticulosa de lo que imaginaba.

Según cuenta en su vídeo, lo primero es dejar el calzado fuera. A partir de ese punto, todo está separado por género. Los onsen son baños colectivos y se accede completamente desnudo. En la zona inicial hay taquillas con candados para guardar la ropa y las pertenencias. Allí también se cogen dos toallas, una grande para el final y una pequeña que se utiliza durante todo el proceso.

Así son los ‘onsen’ de Japón: espectaculares baños termales en mitad de la naturaleza que son una experiencia única.

Tras cruzar la entrada, se accede a la zona de baño. Elena explica que esta parte sorprende porque no se parece en absoluto a un spa europeo. Antes de meterse en el agua, todos los usuarios se lavan a fondo. “Aquí los japoneses vienen a darse un buen baño y a frotarse bien”, describe. Cada persona dispone de una banqueta y una ducha individual con todo tipo de productos de cuidado personal: champú, jabón, acondicionador y tratamientos capilares. La escena puede intimidar al principio porque todos están desnudos, pero, como señala, es algo totalmente normalizado. “La gente está a su rollo”, comenta.

Una vez que cada persona se ha duchado a conciencia, llega el momento de entrar en el agua termal. La temperatura ronda los 41 grados, y el cuerpo reacciona al calor intenso en los primeros segundos. Elena explica que, aunque el impacto inicial es fuerte, el agua es segura y el cuerpo se adapta rápido. Muchos onsen cuentan también con un área exterior. En el que visitó, el agua estaba tan caliente que no se sentía frío pese a estar al aire libre.

Un baño higiénico y relajante

Los espacios suelen ser amplios, con distintos recorridos y zonas de inmersión. Elena describe la sensación térmica como “muy agradable”, ideal para desconectar. Después de permanecer un tiempo en el agua, el ritual continúa con un nuevo paso por la ducha para aclarar el cuerpo. Es aquí donde vuelve a aparecer la toalla pequeña, que sirve para taparse al caminar de un punto a otro y que muchos usuarios colocan después sobre la cabeza mientras están en el agua.

La cultura japonesa se caracteriza por la espiritualidad, la meditación y la mirada interior (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al final, se recoge la toalla grande y toca secarse bien. Los onsen suelen incluir una zona final con secadores, productos de skincare y otras comodidades para completar la rutina de cuidado personal. La experiencia, según cuenta, tiene un efecto inmediato: un profundo estado de relajación. “Se duerme muy bien después”, asegura.

La visita de Elena no solo acerca una tradición japonesa al público español, sino que también desmonta ideas preconcebidas sobre los onsen. Lo fundamental es seguir las normas y respetar el espacio común. El resultado, como muestra su relato, es un momento de calma que conecta con un ritual de bienestar muy arraigado en el país.