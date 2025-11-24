Cómo practicar la paciencia y la tolerancia, según un psicólogo: “No luchar por escapar o arreglar una situación cuando no se puede”

Pablo Emilio Gutiérrez (@pablotupsicologo) da sus claves para manejar situaciones frustrantes en el día a día. (Montaje Infobae)

Las emociones son una respuesta natural del cuerpo ante las situaciones que se encuentra de forma cotidiana. Más o menos agradables, cada una tiene sus funciones y es necesario experimentarlas para mantener una buena salud mental. Estas emociones, sin embargo, pueden ser algo complejas de gestionar y, si uno no sabe cómo manejarlas, puede terminar sintiendo un malestar tanto físico como mental.

La frustración es una de esas emociones que, por muy natural que sea, se hace cuesta arriba. Manejada adecuadamente, puede ser una oportunidad para aprender y mejorar. Ante la frustración, paciencia y tolerancia son las mejores herramientas. El psicólogo Pablo Emilio Gutiérrez ha explicado en un reciente vídeo publicado en sus redes sociales (@pablotupsicologo) cómo mejorar estas capacidades y soportar situaciones difíciles que encontramos en el día a día.

Para el experto, “una gran forma en la que puedes empezar a trabajar tu paciencia y tolerancia a la frustración” es a través de lo que él define como “los momentos ‘ya valiste’”. Con este curioso nombre, Gutiérrez habla de aquellas situaciones “donde puede haber mucha angustia, mucha incomodidad y mucha frustración”. Estas tienen que cumplir dos condiciones: primero, que “no podemos escapar o no queremos escapar de la situación” y segundo, que “no podemos arreglar la situación”, indica.

Estoicismo ante la frustración

El psicólogo Pablo Emilio Gutiérrez en un reciente vídeo de Tiktok. (@pablotupsicologo/Tiktok)

Para él, un ejemplo claro de estos momentos ‘ya valiste’ es estar en el cine y que la gente se ponga a hablar. “A mí me gusta mucho ir al cine, pero me molesta mucho que la gente esté hablando ahí adentro. Cuando la gente habla, a mí me enoja, me desespera, hace que deje de poner atención a la película y pongo atención a que estén hablando y que no me gusta. En este caso, no puedo o no quiero escapar de la situación porque no me quiero ir del cine y no puedo arreglar la situación porque por más que intente callarlos o que incluso vaya a donde ellos están y les diga que guarden silencio, puede que no lo hagan”, explica.

En este tipo de situaciones, Gutiérrez afirma que la filosofía del estoicismo puede ser muy útil, en el sentido de que hay que preguntarse “qué cosas sí puedo o no puedo controlar de la situación” y enfocarse solo en aquello que sí se puede controlar. “Cuando veo que ya valí, no puedo escapar y no puedo arreglar la situación, me tengo que enfocar en practicar esta paciencia y tolerancia a la frustración y dirigir mi atención a algo que me incomode menos”, dice.

En el caso puesto como ejemplo, la solución para el psicólogo es fácil: hay que enfocarse más en la película y “no estar luchando y luchando por escapar o arreglar la situación cuando no se puede porque nos va a frustrar más”. “La intención de esto es saber en qué nos podemos enfocar que nos ayuda a calmarnos, saber en qué nos podemos enfocar que sí podemos controlar para lidiar con este momento que no nos gusta”, concluye el especialista.