España

Rechazada la nacionalidad española como sefardí a una ciudadana venezolana: la Justicia concluye que sus antepasados no fueron expulsados en 1492

La resolución concluye que “no se sigue ni el origen sefardí español de la demandante ni tampoco su especial vinculación con España”

Guardar
Rechazan el recurso de un
Rechazan el recurso de un ciudadano israelí que solicitó la nacionalidad española como sefardí (Pexels)

La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado la nacionalidad española por la vía sefardí a una ciudadana venezolana tras concluir que no acreditó ni su origen sefardí ni la especial vinculación con España que exige la Ley 12/2015, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España (LCNES). La sentencia, dictada por la Sección Octava de la Audiencia el 19 de septiembre de 2025, revoca la resolución de un juzgado que previamente sí había estimado su demanda y reconoce los argumentos de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que había denegado la solicitud en 2023.

El tribunal analiza de manera la documentación aportada por la solicitante para probar su condición de sefardí, entre ellos los informes genealógicos. La Audiencia subraya que estos informes no demuestran un verdadero vínculo con los judíos expulsados en 1492. De hecho, señalan que los propios informes apuntan a que los antepasados “se convirtieron al cristianismo y continuaron residiendo en España y (...) fue en el siglo XVI cuando salieron de España rumbo a América”.

Esa conclusión es decisiva para el tribunal, ya que la Ley 12/2015 se dirige a los descendientes de aquellos sefardíes “que tras los Edictos de 1492 que compelían a la conversión forzosa o a la expulsión tomaron esta drástica vía”. La Audiencia enfatiza que, conforme al preámbulo de la ley, la norma pretende reconocer a los descendientes de quienes “fueron injustamente expulsados a partir de 1492”. “Basta ello, para considerar acreditado que no está incursa en el supuesto para la obtención de nacionalidad española al amparo de la LCNES”, se describe.

Invalida el certificado emitido por un rabino

La sentencia también invalida el certificado emitido por un rabino de la Unión Israelita de Caracas, al considerar que este carecía de competencia para expedirlo. El tribunal señala que la propia institución había comunicado que “NO tiene competencias para emitir dichos certificados” y que el rabino firmante era únicamente “rabino emérito para oficiar servicios religiosos (en ningún caso para emitir certificados de origen sefardí)”.

La Audiencia también descarta el certificado de apellidos del Centro de Documentación y Estudios Moisés de León, recordando que, según doctrina del Tribunal Supremo, estos informes deben valorarse “según las reglas de la sana crítica” y que no basta con demostrar que un apellido pueda tener origen sefardí si no se acredita la conexión genealógica concreta con el solicitante.

Nacionalidad española por descendencia: requisitos necesarios para conseguirla.

Respecto al segundo requisito de la ley, la especial vinculación con España, el tribunal considera que los donativos y certificaciones aportados no prueban una relación real con el país. Sobre los donativos a entidades judías, la Audiencia indica que son documentos “muy próximos al acta de notoriedad y (...) preordenados a instar el expediente de nacionalidad”.

En cuanto al hecho de que su hermana hubiera obtenido la nacionalidad por la misma vía, el tribunal afirma que esto “no justifica per se una especial vinculación a España” y que dicha vinculación debe ser “directa y no por persona interpuesta”.

La resolución concluye que “no se sigue ni el origen sefardí español de la demandante ni tampoco su especial vinculación con España”, por lo que estima el recurso de la Administración y desestima la demanda de la solicitante, quien deberá asumir las costas del procedimiento en primera instancia

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosNacionalidad EspañolaTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Iberia cancela temporalmente sus vuelos comerciales a Venezuela después de la advertencia de Estados Unidos a las aerolíneas

La compañía irá evaluando la situación para decidir cuándo retoma sus operaciones

Iberia cancela temporalmente sus vuelos

Santoral: cuáles son los santos que se conmemoran este 23 de noviembre

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral: cuáles son los santos

Efemérides del 23 de noviembre: qué pasó un día cómo hoy

Eventos que transformaron el rumbo de la humanidad y que se recuerdan este domingo

Efemérides del 23 de noviembre:

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Resultados de la Triplex de

Terminar el TFM mucho antes de aprobar todas las asignaturas es posible: la justicia da la razón a un alumno frente a la Universidad de Alcalá de Henares

La institución académica se había negado a certificar la validez del trabajo tras la solicitud del alumno, alegando un cambio en los criterios internos

Terminar el TFM mucho antes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Reclaman una indemnización por un

Reclaman una indemnización por un accidente de tráfico y su aseguradora lo recurre: la Justicia exime a Catalana Occidente de pagar al considerar insuficientes las pruebas

Si quieres evitar problemas con la baliza V16, ten siempre a mano en el coche este papel

Zapatero manda un mensaje de tranquilidad a los seguidores de Pedro Sánchez y alaba su trabajo: “Está decidido para ir a las elecciones y ganar”

La Guardia Civil detiene a un hombre de 61 años por el asesinato de su expareja en la localidad malagueña de Rincón de la Victoria

Estos son los cinco jueces del Tribunal Supremo que han condenado al Fiscal General, y las dos juezas que se oponen a la decisión

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Juanma Lorente, abogado laborista, sobre las vacaciones: “No pueden empezar un viernes”

El gasto en luces de Navidad en las ciudades españolas: ¿cuánto valen los paisajes más espectaculares este año?

Ignacio de la Calzada, abogado, sobre los juicios por acoso laboral: “Las grabaciones son sumamente importantes y perfectamente válidas”

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 22 noviembre

DEPORTES

Sonia Bermúdez anuncia las 25

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”