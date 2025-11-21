Alejandro Sanz tiene un lapsus y se refiere a David Broncano como si fuese Pablo Motos: “Querido Pablo”

Alejandro Sanz en 'La Revuelta' (RTVE)

Alejandro Sanz ha visitado el plató de La Revuelta la noche de este jueves, 20 de noviembre, para presentar su nuevo disco, ‘¿Y ahora qué +?’. En su paso por el espacio presentado por David Broncano, el cantautor ha tocado diferentes temas y ha reconocido que es uno de los españoles con más estatuillas de Premios Grammy. Además de compartir detalles sobre su nueva etapa profesional, uno de los momentos que más ha llamado la atención ha sido el hecho de haberse referido a la rivalidad televisiva entre David Broncano y Pablo Motos.

“Me sabe mal hacerle esperar porque esta persona nunca espera. Llega y las puertas del ascensor ya están abiertas. Entra pisando fuerte y es el artista español más exitoso de la historia”, ha manifestado el conductor del programa, poco antes de que Sanz entrase en plató. La Revuelta y El Hormiguero compiten por liderar la franja de access prime time. La situación entre ambos presentadores era tal que, incluso, el intérprete de Amiga mía hizo de mediador para que los conductores de televisión se reconciliarán. Tanto es así que, en su primera visita al espacio de RTVE, el artista incluso grabó un mensaje de voz dirigido al de Requena con el fin de firmar la paz. Sin embargo, no habría tenido mucho éxito a la hora de tender puentes entre ambos formatos televisivos.

Alejandro Sanz y David Broncano en 'La Revuelta' (RTVE)

La competencia entre ambos programas quedó en evidencia cuando el jienense afirmó que el campeón mundial de MotoGP, Jorge Martín, no pudo acudir a La Revuelta por presiones relacionadas con el formato de Motos. Ahora, Alejandro Sanz aprovechó el momento para bromear sobre su intento fallido de mediación. “Yo quedé con vacío dentro, creía que lo podía conseguir y al final me dediqué a lo mío”, ha manifestado, asegurando que no volvería a intervenir entre ambos presentadores. “Ya os podéis matar, haced lo que queráis”, ha ironizado Sanz ante la audiencia.

“Dale un toque a Andy y Lucas”

La conversación ha continuado con guiños entre el cantante y el presentador, quienes evidenciaron complicidad y sentido del humor a lo largo de la entrevista. Poco antes de finalizar su intervención en el espacio de TVE, Sanz tuvo un lapsus a la hora de referirse a David Broncano. El cantante se confundió y, sin querer, nombró al jienense como si fuera Pablo Motos. "Querido Pablo“, ha manifestado, mientras miraba con una sonrisa al presentador de televisión.

Alejandro Sanz en 'La Revuelta' (RTVE)

Broncano, por su parte, ha recomendado a su invitado no volver a involucrarse en los asuntos entre ambos programas. “No te vuelvas a meter en ese jardín”, ha manifestado el presentador de televisión. Ha sido entonces cuando el jienense ha lamentado que intentase mediar, pero no funcionase. Además, le ha sugerido “dar un toque a Andy y Lucas”, el dúo musical que, recientemente, se ha desintegrado debido a sus diferencias. “Pues mira, creo que sería más fácil”, ha replicado Sanz, dejando entrever que intermediar en otras disputas sería menos complicado.

La entrevista destacó por su tono relajado y humorístico y evidenció la confianza y complicidad entre Alejandro Sanz y David Broncano, ya que el artista abordó con naturalidad cuestiones delicadas y no dudó en bromear con el presentador sobre asuntos potencialmente polémicos.