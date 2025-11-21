España

Alejandro Sanz tiene un lapsus y se refiere a David Broncano como si fuese Pablo Motos: “Querido Pablo”

El cantautor ha acudido como invitado a ‘La Revuelta’ para presentar su nuevo disco, ‘¿Y ahora qué +?’, y se ha pronunciado sobre la rivalidad entre los presentadores de RTVE y Antena 3

Guardar
Alejandro Sanz en 'La Revuelta'
Alejandro Sanz en 'La Revuelta' (RTVE)

Alejandro Sanz ha visitado el plató de La Revuelta la noche de este jueves, 20 de noviembre, para presentar su nuevo disco, ‘¿Y ahora qué +?’. En su paso por el espacio presentado por David Broncano, el cantautor ha tocado diferentes temas y ha reconocido que es uno de los españoles con más estatuillas de Premios Grammy. Además de compartir detalles sobre su nueva etapa profesional, uno de los momentos que más ha llamado la atención ha sido el hecho de haberse referido a la rivalidad televisiva entre David Broncano y Pablo Motos.

“Me sabe mal hacerle esperar porque esta persona nunca espera. Llega y las puertas del ascensor ya están abiertas. Entra pisando fuerte y es el artista español más exitoso de la historia”, ha manifestado el conductor del programa, poco antes de que Sanz entrase en plató. La Revuelta y El Hormiguero compiten por liderar la franja de access prime time. La situación entre ambos presentadores era tal que, incluso, el intérprete de Amiga mía hizo de mediador para que los conductores de televisión se reconciliarán. Tanto es así que, en su primera visita al espacio de RTVE, el artista incluso grabó un mensaje de voz dirigido al de Requena con el fin de firmar la paz. Sin embargo, no habría tenido mucho éxito a la hora de tender puentes entre ambos formatos televisivos.

Alejandro Sanz y David Broncano
Alejandro Sanz y David Broncano en 'La Revuelta' (RTVE)

La competencia entre ambos programas quedó en evidencia cuando el jienense afirmó que el campeón mundial de MotoGP, Jorge Martín, no pudo acudir a La Revuelta por presiones relacionadas con el formato de Motos. Ahora, Alejandro Sanz aprovechó el momento para bromear sobre su intento fallido de mediación. “Yo quedé con vacío dentro, creía que lo podía conseguir y al final me dediqué a lo mío”, ha manifestado, asegurando que no volvería a intervenir entre ambos presentadores. “Ya os podéis matar, haced lo que queráis”, ha ironizado Sanz ante la audiencia.

“Dale un toque a Andy y Lucas”

La conversación ha continuado con guiños entre el cantante y el presentador, quienes evidenciaron complicidad y sentido del humor a lo largo de la entrevista. Poco antes de finalizar su intervención en el espacio de TVE, Sanz tuvo un lapsus a la hora de referirse a David Broncano. El cantante se confundió y, sin querer, nombró al jienense como si fuera Pablo Motos. "Querido Pablo“, ha manifestado, mientras miraba con una sonrisa al presentador de televisión.

Alejandro Sanz en 'La Revuelta'
Alejandro Sanz en 'La Revuelta' (RTVE)

Broncano, por su parte, ha recomendado a su invitado no volver a involucrarse en los asuntos entre ambos programas. “No te vuelvas a meter en ese jardín”, ha manifestado el presentador de televisión. Ha sido entonces cuando el jienense ha lamentado que intentase mediar, pero no funcionase. Además, le ha sugerido “dar un toque a Andy y Lucas”, el dúo musical que, recientemente, se ha desintegrado debido a sus diferencias. “Pues mira, creo que sería más fácil”, ha replicado Sanz, dejando entrever que intermediar en otras disputas sería menos complicado.

La entrevista destacó por su tono relajado y humorístico y evidenció la confianza y complicidad entre Alejandro Sanz y David Broncano, ya que el artista abordó con naturalidad cuestiones delicadas y no dudó en bromear con el presentador sobre asuntos potencialmente polémicos.

Temas Relacionados

Alejandro SanzDavid BroncanoGente EspañaFamosos EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasTelevisión EspañaRTVETVE

Últimas Noticias

Sergio Gutiérrez, especialista en el sector inmobiliario: “Se acabó alquilar habitaciones en 2026”

Expertos alertan sobre el impacto social y financiero de los nuevos límites, mientras el Gobierno garantiza más protección a los inquilinos con un tope al preci del alquiler y prohíbe cobrar tasas

Sergio Gutiérrez, especialista en el

Cuatro consejos para conducir de forma segura bajo la lluvia: “Es uno de los peligros más frecuentes de la carretera”

Un experto de la cuenta de TikTok ‘Hoy Voy Autoescuelas’ explica las principales maneras de hacer frente a estos sucesos

Cuatro consejos para conducir de

El nuevo radar de la DGT que no multa por exceso de velocidad: se considera una infracción grave y se castiga con 200 euros

La estrategia de Tráfico se ha orientado hacia la detección de otras conductas peligrosas al volante

El nuevo radar de la

‘GH 20’ vive su noche más agitada: un adiós, cambio de las normas, nuevos nominados y una ruptura

El ‘reality’ de Telecinco ha dado un giro de guion que ha provocado cierta agitación entre los habitantes de la casa

‘GH 20’ vive su noche

Almendras o pistachos: esta es la mejor opción para la salud cardiovascular

Ambos frutos secos cuidan del bienestar general, pero uno destaca por encima del otro en la regulación del azúcar en sangre

Almendras o pistachos: esta es
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cuatro consejos para conducir de

Cuatro consejos para conducir de forma segura bajo la lluvia: “Es uno de los peligros más frecuentes de la carretera”

El nuevo radar de la DGT que no multa por exceso de velocidad: se considera una infracción grave y se castiga con 200 euros

Un hombre omitido del testamento de su padre pide que se respete su derecho de heredero forzoso y la Justicia lo concede: el tribunal le asigna un tercio de la herencia

La Guardia Civil pondrá multas de hasta 200 euros a los asturianos que no cuenten con este elemento en su maletero durante las inclemencias del tiempo

La condena al fiscal general del Estado inflige una derrota al Gobierno y empaña el aniversario de la muerte de Franco

ECONOMÍA

Sergio Gutiérrez, especialista en el

Sergio Gutiérrez, especialista en el sector inmobiliario: “Se acabó alquilar habitaciones en 2026”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 21 de noviembre

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy viernes 21 de noviembre

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 21 de noviembre

¿Cómo de importante es la energía nuclear en España? Estabilidad ante apagones y bajas emisiones vs. altos costes y residuos

DEPORTES

Cuartos de Final de la

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”

Las vacaciones de Jannik Sinner: en un nuevo complejo de lujo en Italia con amigos y familia y jugando al golf

Juan Ferrando, el entrenador español que ha hecho que una plantilla modesta de Grecia aspire a la Champions: “Los objetivos, semana a semana”