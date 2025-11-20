La UCO quiere investigar el patrimonio de Santos Cerdán, su mujer Paqui, su hija y su cuñado para cerrar más el cerco en su imputación

Santos Cerdán saliendo de la cárcel (EFE/ Rodrigo Jiménez)

El último informe de la UCO dentro del Caso Koldo ha conseguido apuntalar aún más la causa contra Santos Cerdán, ya que como lo describe el propio juez instructor, Leopoldo Puente, “no ha hecho más que confirmar y robustecer los, ya entonces consistentes, indicios” de los delitos por los que se le investiga.

Sin embargo, el trabajo de los agentes todavía no ha terminado y como concluyen este informe, al que ha tenido acceso Infobae España, solicitan al instructor una serie de diligencias, entre las que destaca la petición de toda la información sobre el patrimonio del círculo cercano de Cerdán.

Este último escrito ha versado principalmente en la relación entre la empresa pública Acciona Construcción y Servinabar, de la que el propio Cerdán tenía el 45% de las participaciones desde el año 2016. Según los agentes, el ex Secretario de Organización del PSOE y el empresario Antxón Alonso, el firmante del traspaso de esas participaciones, habrían intermediado para que la segunda obtuviera los contratos públicos que ofrecía la primera.

Esta información ya era conocida, como el hecho de que José Luis Ábalos y Koldo García presuntamente se llevaban parte de ese dinero. Sin embargo, un dato clave que aporta este último informe es determinar las cantidades concretas que se llevaba Cerdán, concluyendo que se rubricó un contrato de prestación de servicios, en el que Servinabar obtenía el 2% neto del importe de la adjudicación.

De esta manera, el investigado y su entorno familiar “habrían resultado beneficiarios de una parte del patrimonio de la mercantil”. Su mujer, su hermana y su cuñado recibieron dinero de forma directa o indirecta por parte de Servinabar alcanzando los más de 400.000 euros. Además, la empresa asumió el alquiler de diferentes viviendas entre 2017 y 2019 y la familia habría utilizado una tarjeta de crédito de la propia sociedad.

“La progresión de esta línea de investigación, en relación con la presunta organización criminal investigada, requiere, entre otras acciones, la práctica de ulteriores diligencias necesarias para el total esclarecimiento de los hechos, así como de la participación de los nuevos intervinientes expuestos a lo largo del escrito”, relatan los agentes.

Informes de Suministro

Aparte de la petición de varias entradas y registros en viviendas de varios de los imputados y en las sedes de Acciona de Madrid y Bilbao los agentes han solicitado Informes de Suministro de la Agencia Española de la Administración Tributaria (AEAT) de personas del entorno cercano de Cerdán, lo que apunta a que están trabajando en un informe sobre el patrimonio del investigado como el que ya se realizó de Ábalos.

“Atendiendo a estas relaciones económicas, y en pos de continuar con la trazabilidad de los fondos manejados por SERVINABAR con origen en ACCIONA, resulta imprescindible ampliar la información tributaria a nuevos intervinientes”, explica el informe.

La información será solo para el periodo comprendido entre los ejercicios 2014 a 2024, ambos incluidos, para seis personas y dos empresas, entre las que destacan la mujer e hija de Cerdán, y las empresas Noran S.Coop donde la esposa recibió 9.500 euros en concepto de nómina y Erkolan, donde estuvo contratada la hija, recibiendo un total de 367.290,43 euros.

Para llevar a cabo estos informes, los agentes destacan los puntos que se deberán recoger en los mismos en una lista que incluye: cuentas bancarias en las que figuran como titulares, autorizados o cualquier otra figura; tarjetas de crédito y débito vinculadas a esas cuentas en las que figuren como titulares, autorizados o cualquier otra figura; bienes inmuebles (urbana catastral, rústica catastral, transmisiones patrimoniales, notarios/registradores, préstamos hipotecarios) y bienes muebles; bienes en el extranjero (cuentas, valores, seguros, rentas, inmuebles, etc.); y facturas emitidas y recibidas (como declarante y como imputado).