España

Kate Middleton regresa al Royal Albert Hall tras un año de ausencia: su complicidad con Guillermo y su vestido de gala

La princes de Gales está retomando poco a poco su agenda, volviendo a esos actos en los que siempre ha brillado

Guardar
La princesa Kate en el
La princesa Kate en el Royal Albert Hall. (REUTERS/Hannah McKay)

Kate Middleton ha reaparecido en una de sus citas más mediáticas, la Royal Variety Performance, celebrada en el emblemático Royal Albert Hall de Londres. La princesa, tras un año de ausencia, ha disfrutado de una noche llena de música, humor y tradición benéfica que, además, ha marcado su vuelta tras un año especialmente complicado.

Su última asistencia fue en 2023, poco antes de que se hiciera público su diagnóstico de cáncer, una noticia que la obligó a retirarse temporalmente de la agenda oficial y a desaparecer de los focos. Por eso, su vuelta en la edición 2025 tenía un significado especial: un nuevo capítulo después de meses de recuperación, silencio y expectación. Y a princesa de Gales no ha defraudado.

Acompañada del príncipe Guillermo, Kate llegó radiante. La pareja cruzó las puertas del Royal Albert Hall saludando con una sonrisa y ese carisma que suelen irradiar. No faltaron las sonrisas cálidas y los saludos a los allí presentes, e incluso una foto muy divertida junto al oso Paddington.

Los príncipes de Gales en
Los príncipes de Gales en el Royal Albert Hall. (REUTERS/Hannah McKay)

Pero si algo acaparó flashes fue el espectacular look elegido por la princesa. Kate apostó por un vestido largo de terciopelo verde firmado por Talbot Runhof, un diseño que ya puede considerarse candidato a convertirse en el estilismo navideño por excelencia.

El verde oscuro, tono tendencia del otoño-invierno, rivalizará con el clásico rojo durante las próximas fiestas. Y Kate, como buena trendsetter, volvió a tomar la delantera. El vestido, con un escote en V drapeado y una falda de corte sirena, equilibraba elegancia, romanticismo y un toque festivo muy propio de la temporada. Para completar el look, la princesa eligió zapatos también en terciopelo verde y un conjunto de joyas muy llamativas.

Joyas con memoria: un homenaje a Isabel II y a la reina Mary

Los pendientes, protagonistas indiscutibles de su estilismo, pertenecieron a la reina Isabel II. Se trata de un par de diamantes que la monarca recibió como regalo de bodas y que Kate ha lucido en varias ocasiones, manteniendo vivo ese vínculo emocional con la abuela de su marido.

A estos se sumó un brazalete Art Déco de la reina Mary, una pieza clásica que añadió un brillo sofisticado al conjunto y reforzó la imagen de continuidad histórica que tanto gusta en los actos oficiales de la realeza británica.

Los príncipes de Gales en
Los príncipes de Gales en el Royal Albert Hall. (Jonathan Buckmaster/Pool via REUTERS)

Más allá del glamour, la noche dejó momentos de gran complicidad entre Guillermo y Kate. Durante la llegada, entre bambalinas y desde el palco, intercambiaron sonrisas, miradas cómplices y pequeñas conversaciones que no pasaron desapercibidas para el público ni para las cámaras. Guillermo, atento y cercano, se mostró pendiente de Kate en todo momento, un gesto que muchos interpretan como muestra del gran apoyo que le ha brindado en este último año.

Kate Middleton reaparece para confirmar que ha terminado la quimioterapia.

La agenda de la princesa no se detiene. El próximo 5 de diciembre tendrá lugar su esperado concierto de villancicos en la Abadía de Westminster, un evento que se ha convertido en una tradición navideña en Reino Unido. Esta edición contará, además, con la participación de Kate Winslet, lo que promete añadir un toque hollywoodiense a la cita.

Temas Relacionados

Kate MiddletonPríncipe GuillermoCasa Real británicaCasas RealesCarlos IIIEspaña-entretenimientoEspaña-noticiasCorazón y Estilo España

Últimas Noticias

El Kindle Colorsoft de Amazon abre la puerta a una experiencia distinta en la lectura digital: comics, libros ilustrados y un descuento del 33% en el Black Friday

Una forma práctica de disfrutar y llevar tus libros favoritos contigo, ahora con un toque de color. Estos días puedes comprarlo con una rebaja de más de 100 euros

El Kindle Colorsoft de Amazon

Identifican por primera vez la célula que origina el sarcoma de Ewing, uno de los cánceres infantiles más agresivos

Aunque la tasa de curación se mueve entre el 60 y el 70% de los casos, la toxicidad de los tratamientos quimioterápicos actuales provoca graves efectos secundarios en los niños

Identifican por primera vez la

El dueño de un bar de Zaragoza al que iba la princesa Leonor cuenta que le pidió el DNI: “La cría estaba aquí estudiando en la academia...”

El dueño de un bar cuenta cómo la princesa vivió un momento común de adolescencia en el que le pidieron el DNI para entrar a un bar

El dueño de un bar

El día a día de los veterinarios con la Ley del Medicamento que afecta a los animales: “Prevalece lo que dice el papel de un fármaco que no está ni actualizado”

Vanessa Bentanachs, secretaria de la asociación VetWarriors, señala que la norma dificulta su labor y les expone a “sanciones que son imposibles de pagar”

El día a día de

El hijo de Ivonne Reyes, Álex Reyes, debuta como protagonista en una obra de teatro y da el salto al cine internacional

El joven de 25 años se alejó de los platós de televisión para dedicarse por completo a su faceta como actor

El hijo de Ivonne Reyes,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenido un agente de la

Detenido un agente de la Guardia Civil con cerca de 120 kilos de cocaína en el coche patrulla en Bilbao

Un albañil que sufrió la amputación de su dedo índice y anular de la mano derecha en un accidente laboral consigue la incapacidad permanente total

El aeropuerto de Eindhoven retira dos vuelos semanales a Ryanair por llegar tarde

Ford dice adiós a uno de sus coches más queridos tras casi 30 años en el mercado: la transición hacia los SUV y eléctricos deja atrás una etapa clave en la marca

De Alfa Romeo a Jeep: estas son las marcas de coche que más han pasado por el taller este año

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Por qué el turrón de Suchard cuesta 5 euros en Mercadona y 3,29 en otros supermercados, según un experto: “No te están engañando, te están aplicando una estrategia”

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 20 de noviembre

Precio del aceite de oliva en España este 20 de noviembre

La desigualdad salarial persiste: las mujeres ‘pierden’ 45 días de salario por la brecha de género que Europa no logra cerrar

DEPORTES

Cuartos de Final de la

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: última hora del torneo en vivo

Las vacaciones de Jannik Sinner: en un nuevo complejo de lujo en Italia con amigos y familia y jugando al golf

Juan Ferrando, el entrenador español que ha hecho que una plantilla modesta de Grecia aspire a la Champions: “Los objetivos, semana a semana”

A qué hora y dónde ver los partidos de España contra República Checa en la Copa Davis

Así fue la última vez que España ganó la Copa Davis: un héroe llamado Bautista, las lágrimas de Nadal y la sexta ensaladera