España

El Gobierno desmiente que la vivienda haya alcanzado su récord histórico: cuál es la diferencia entre el valor de mercado y la tasación

La crisis inmobiliaria se ha situado como el principal problema de España a lo largo de 2025, por encima de las cuestiones políticas y la inmigración, según el CIS




La crisis de la vivienda se ha situado como el principal problema de España a lo largo de 2025, por encima de los problemas políticos y de inmigración, según han recogido los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Esta preocupación no hace más que acentuarse, la escasa oferta y la creciente demanda ha elevado los precios de la compraventa de vivienda hasta registrar en el tercer trimestre de 2025 los 2.153,4 euros por metro cuadrado de media, el precio más alto de toda la serie del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que comenzó en 1995.

Entre los meses de julio y septiembre, el precio de la vivienda libre subió un 12,1% interanual y un 2,9% en comparación al trimestre anterior, lo que supone encadenar tres trimestres seguidos superando los 2.000 euros por metro cuadrado. Este precio máximo ha superado el pico previo, registrado en el primer trimestre de 2008 -previo a la crisis de la burbuja inmobiliaria-, cuando el metro cuadrado llegó a los 2.101,4 euros.

Pese a que los datos son aportados por el Ministerio de Vivienda y hacen referencia al valor tasado de la vivienda, fuentes de la propia cartera han indicado que, aunque el valor de tasación alcanzó su máximo nominal en el primer trimestre de 2008, si ese valor se actualiza conforme a la evolución del IPC, hoy equivaldría a 2.883,1 euros por metros cuadrados. “En términos reales, el valor de tasación actual está muy por debajo de 2008”, alegaron desde el Ministerio.

Además, desde la cartera que encabeza Isabel Rodríguez, han señalado que, según la Estadística Notarial sobre compraventas de vivienda del Consejo General del Notariado, que hace referencia al valor de mercado, el precio medio del metro cuadrado en agosto de 2025 -último dato disponible- se situó en 1.727,99 euros por metro cuadrado, lo que supone 425,41 euros de diferencia entre el valor de tasación y el valor de mercado para la compraventa.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el Estado adquiera 25.000 viviendas que ponen a la venta fondos de inversión, por debajo del precio de mercado, con el objetivo de aumentar el parque público bajo la modalidad de alquiler asequible. (Fuente: Congreso)

La diferencia entre el valor de mercado y de tasación

A la hora de adquirir una vivienda, es importante saber que el valor de mercado de una propiedad y el de tasación son dos conceptos distintos que responden a distintos criterios. El valor de mercado -el precio de compra- depende de factores como la ubicación, el tamaño, el estado de la vivienda o la demanda de mercado. Además, para esta cifra se tienen en cuenta también otros costes asociados, como impuestos, comisiones inmobiliarias o posibles reparaciones, así como las tasaciones y las negociaciones con el propietario.

Por su parte, el valor de tasación de una vivienda es el valor estimado que un tasador profesional asigna a una propiedad en un momento concreto en función de criterios objetivos y técnicos. Es decir, que la cifra final se basa en análisis objetivos y normativas específicas para determinar el valor real de la propiedad. Esta tasación es fundamental en transacciones inmobiliarias y para adquirir préstamos hipotecarios o herencias.

Al tener criterios distintos, pueden existir diferencias entre ambos valores. Cuando la tasación es más alta que el precio de compra acordado entre comprador y vendedor, puede ser beneficioso para el comprador, ya que está adquiriendo una propiedad por un valor inferior a su valor real de mercado. Por el contrario, si la tasación es inferior al valor de mercado, implica que el comprador está pagando por encima del valor real de la propiedad.

