Así funcionaban las reuniones de “alto grado de privacidad” entre Cerdán, el dueño de Servinabar y un directivo de Acciona: “No hay que decir tantas cosas. Se pone, se ve y se rompe”

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en una reunión del comité organizador del 41 Congreso Federal del PSOE, en la sede del partido en Ferraz, en octubre de 2024. (PSOE)

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) entregado recientemente al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente y al que ha tenido acceso Infobae España este martes, detalla cómo funcionaban las reuniones que mantuvieron Santos Cerdán, el empresario Joseba Antxón Alonso, dueño de la empresa Servinabar —y socio de Cerdán en la compañía— y Justo Vicente Pelegrini, exdirector de Construcción de Acciona, en el marco de la presunta trama de adjudicación de contratos públicos. La Guardia Civil afirma que los encuentros y comunicaciones entre ellos se desarrollaban con “un alto grado de privacidad”, para evitar cualquier rastro documental o digital.

Según el informe, las reuniones presenciales se celebraban, entre ellos, en un piso ubicado muy cerca del madrileño barrio de Malasaña, en el número 94 de la calle Fuencarral, alquilado por Antxón en junio de 2019 durante un año por 1.600 euros al mes, además de entregar una señal de 1.936 euros. La UCO cree que este inmueble fue utilizado para citas con Cerdán y con directivos de Acciona.

Entre otras medidas, la Guardia Civil describe que “al menos en una ocasión”, el exnúmero tres del PSOE y su socio de la empresa apagaban sus móviles durante el tiempo que duraban las reuniones, y que ambos usaban la aplicación Threema, una aplicación caracterizada por su privacidad y anonimato, y en la que no requiere proporcionar un email, ni número de teléfono u información personal.

El informe también recoge que Antxón y Pelegrini, para compartir información acerca de licitaciones de obra pública, mantenían reuniones por videollamada usando notas manuscritas mostradas a través de la pantalla.

Santos Cerdán y Justo Vicente en la vivienda alquilada en la calle Fuencarral

Uno de los episodios que mejor ilustra este sistema de comunicación aparece en una grabación del 21 de enero de 2021, incorporada al informe como “Nueva Grabación 2”. En ella, Koldo García menciona el pago de “450” en tres sobres, en referencia al exministro de Transportes José Luis Ábalos, y Cerdán rechaza tratar cantidades de dinero verbalmente. En ese momento, según la transcripción incluida por la UCO, el ya exsecretario general del PSOE afirma: “que yo traigo el papel, lo apuntamos y lo vemos, punto”, y ante la insistencia de Koldo, añade a continuación: “Ya está, que no hay que decir tantas cosas... se pone, se ve y se rompe”.

A estas prácticas se suma el hallazgo de una fotografía tomada por Antxón en el bar El Pentagrama, donde aparece Justo junto a una persona que “podría ser” Santos Cerdán. La UCO resalta que este encuentro tuvo lugar el 12 de junio de 2019, el mismo día en que Antxón avanzaba la gestión del alquiler del piso de Fuencarral 94.

El 75,33% de los abonos percibidos por Servinabar procedían de contratos con Acciona

La UCO sostiene que directivos de Acciona realizaron pagos a la estructura investigada vinculados a adjudicaciones de obra pública. En ese marco, el informe atribuye a Santos Cerdán un papel de intermediario entre el Ministerio de Transportes y la constructora, tanto por sus contactos directos con responsables de Acciona como a través de Joseba Antxón Alonso, propietario de Servinabar. La Guardia Civil añade que Cerdán también intervenía en la gestión de los pagos que se generaban en torno a estas adjudicaciones, canalizados mediante contratos y acuerdos entre Acciona y SERVINABAR. Según el documento, estos pagos representaban aproximadamente el 2% del importe neto de cada obra adjudicada.