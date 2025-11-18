España

El diccionario de Cambridge elige ‘parasocial’ como la palabra del año: este es su significado

El experto explica que lo que antes pertenecía al ámbito académico ahora es de uso común: millones de personas mantienen relaciones de tipo parasocial, y muchas más observan con curiosidad el fenómeno

Guardar
Expertos advierten sobre el impacto
Expertos advierten sobre el impacto de la IA en la salud mental. (Freepik)

Después del fenómeno de “six-seven”, elegido como palabra del año por Dictionary.com, el mundo no estaba preparado para otro término sin definición clara. Sin embargo, el Diccionario de Cambridge ya ha pronunciado la palabra a la que otorga la corona este año… y volveremos a necesitar un diccionario para entender su significado.

El término ganador del prestigioso diccionario británico es “parasocial”, una palabra empleada para describir el vínculo que algunas personas sienten hacia alguien con quien no tienen una relación real, incluido incluso hacia una inteligencia artificial.

A pesar de tener esta implicación moderna, el término no lo es, ya que surgió ya en el año 1956, introducido por los sociólogos Donald Horton y Richard Wohl. Ellos buscaban explicar cómo los espectadores desarrollaban vínculos “parasociales” con presentadores y figuras televisivas.

La explicación detrás de la palabra

Según explica el Diccionario en su comunicado, esta dinámica sigue vigente en la actualidad: en redes sociales, muchos usuarios establecen conexiones emocionales con celebridades, influencers y creadores de contenido que jamás han conocido personalmente.

Un ejemplo que destaca el propio Diccionario es el de Taylor Swift. La cantante anunció este año su compromiso con el jugador de la NFL Travis Kelce. Muchos seguidores expresaron sentimientos genuinos hacia la pareja, pese a no tener ningún tipo de relación directa con ellos.

Pero el interés por el término ha crecido de forma notable durante el último año, especialmente a raíz de las preocupaciones sobre los vínculos que algunas personas comienzan a desarrollar con chatbots de inteligencia artificial, como ChatGPT. Hace tan solo unos días, la influencer japonesa Rinko, de 32 años, se casó con su novio Klaus, que había creado con la ayuda de ChatGPT. El caso ha conmocionado las redes sociales, volviendo a poner sobre la mesa la pregunta sobre los límites en las relaciones entre humanos y tecnología.

Colin McIntosh, lexicógrafo del Diccionario de Cambridge, ha señalado que la palabra “refleja el espíritu de 2025” y es una evidencia de cómo evoluciona el lenguaje. El experto explica que lo que antes pertenecía al ámbito académico ahora es de uso común: millones de personas mantienen relaciones de tipo parasocial, y muchas más observan con curiosidad el fenómeno.

Otro aspecto interesante que ha destacado es que el vocabulario que rodea estas interacciones está cambiando rápidamente, impulsado por transformaciones tecnológicas, sociales y culturales: desde estrellas mediáticas hasta herramientas de IA, las relaciones parasociales se han convertido en un tema especialmente llamativo para quienes estudian la evolución del lenguaje.

La toxicidad de las relaciones parasociales

En un reciente artículo de National Geographic, se destaca el lado más oscuro que pueden conllevar las relaciones parasociales. Mel Stanfill, profesor de humanidades digitales en la Universidad de Florida (Estados Unidos) y autor del libro recientemente publicado La comunidad fan es fea, ha expresado su opinión al respecto: existen “formas de hostilidad que nacen de una comunidad online en la que la gente se incita mutuamente”.

Según el experto, al interactuar con todo a través del teléfono, “el hecho de que hay un ser humano al otro lado a menudo puede perderse. Hay una desinhibición de todo; hay una especie de burbuja de filtro, o efecto de cámara de eco, donde la gente se convence a sí misma: ‘Todo el mundo está de acuerdo conmigo y, por lo tanto, somos [todos] justos en nuestro enfoque’”.

Temas Relacionados

ParasocialPalabra del añoDiccionarioIAChat GPTEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Condenan a año y medio de cárcel a una mujer por robarle la tarjeta a su amigo y retirar más de 2.000 euros de efectivo

El Tribunal obliga a la acusada a devolver íntegramente el dinero sustraído tras aprovecharse de la confianza de la víctima durante varios días de extracciones ilícitas

Condenan a año y medio

Receta de turrón de chocolate y arroz inflado: un postre navideño muy fácil al estilo Suchard

Si te gusta preparar recetas de postres para Navidad, este turrón casero con chocolate y arroz es la opción perfecta para deleitar a tus invitados

Receta de turrón de chocolate

Reparto de temas de la gala 10 de ‘Operación Triunfo 2025′

Guillo Rist y Téyou son los dos nuevos nominados a abandonar la Academia tras la salida de Lucía Casani en la novena entrega del formato

Reparto de temas de la

La elegante casa de Mariló Montero en Madrid de más de 5 millones de euros: una gran librería, tonos neutros y aire vintage

La ganadora de ‘Masterchef Celebrity 10′ reside en uno de los barrios más cotizados de España

La elegante casa de Mariló

La UCO señala que Santos Cerdán y su “entorno familiar” se beneficiaron de pagos de Servinabar: el 75% de los ingresos procedían de Acciona

El informe detalla que la mercantil navarra pagó el alquiler del ex secretario de Organización del PSOE, contrató a su mujer, hermana y cuñado, y asumió los gastos de una tarjeta de crédito

La UCO señala que Santos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UCO señala que Santos

La UCO señala que Santos Cerdán y su “entorno familiar” se beneficiaron de pagos de Servinabar: el 75% de los ingresos procedían de Acciona

Quién es Javier Aureliano García, el presidente de la diputación de Almería del PP detenido por la UCO

Acuerdo express en la Comunidad Valenciana: el PP registra la candidatura de Pérez Llorca mientras apura negociaciones con Vox sobre el programa

Feijóo confirma que Mazón dejará la presidencia del PP valenciano: “Me comunicó que creía que debía dejar el cargo y estoy de acuerdo”

Zelenski visita el Congreso en su llegada a España: se reunirá este martes con el rey Felipe VI y Pedro Sánchez

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once

El precio de la luz en España para este miércoles

El Gobierno aprueba un techo de gasto récord de más de 200.000 millones para los Presupuestos tras un aumento del 8,5%

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

El precio de la luz en España para este martes

DEPORTES

El periodista Carlos de Andrés

El periodista Carlos de Andrés (TVE) anuncia su retirada: “Un par de temporadas y lo dejo. Yo nunca he tenido veranos”

Carlos Alcaraz anuncia que sufre una lesión en el isquiotibial y es baja para la Copa Davis

El día que Turquía dejó a España fuera del Mundial: ganaron gracias a la mano inocente de ‘il bambino’

Todo lo que tienes que saber sobre la participación de España en la Copa Davis: horarios, rivales y equipo

El exjugador Dani Benítez habla del error que destrozó su carrera: “Me metí una raya de cocaína creyendo que iba a estar mejor para ir a entrenar”