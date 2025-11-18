España

Colgar un cartel o pancarta en las “zonas no habitables” de esta ciudad supondrá una multa de entre 751 y 1.500 euros

El pleno municipal modifica la ordenanza de convivencia y fija multas adicionales por utilizar las fuentes para llenar recipientes de agua

Guardar
Dos personas observando un cartel
Dos personas observando un cartel en la calle (Carteles Madrid)

El pleno del Ayuntamiento de Martorell aprobó este lunes dos modificaciones de la Ordenança de Convivència Ciutadana i Ús de la Via Pública que endurecen el régimen sancionador en el municipio y que han generado una reacción inmediata entre parte del vecindario. Las nuevas disposiciones afectan tanto al uso de las fuentes públicas como a la colocación de carteles y pancartas en espacios calificados como “zonas no habitables”, con sanciones que pueden llegar a los 1.500 euros. El gobierno municipal, formado por Junts y PSC y con mayoría absoluta, defendió la iniciativa apelando a la necesidad de preservar el espacio público y garantizar su “correcto mantenimiento”.

La primera de las medidas introduce la prohibición expresa de llenar garrafas, botellas o cualquier otro tipo de recipiente en las fuentes públicas de la ciudad. La modificación, que el Ayuntamiento justifica en criterios de salubridad y en un supuesto uso indebido de las instalaciones, establece multas de hasta 750 euros para quienes vulneren la nueva norma. La regulación se incorpora a un paquete de actuaciones que, según fuentes municipales, pretende “ordenar los usos del agua en la vía pública y evitar prácticas que sobrecargan unas infraestructuras pensadas únicamente para el consumo inmediato”.

Preocupación por el cierre de fuentes

La resolución no ha tardado en despertar críticas. La plataforma vecinal Alianza por el acceso al agua, creada recientemente y que asegura haber recogido centenares de firmas, considera que la decisión del consistorio “quiere castigar a las personas más humildes”. Sus portavoces denuncian que “hace semanas” que el Ayuntamiento mantiene “cerradas” las fuentes públicas de Martorell, un hecho que, según aseguran, ha generado situaciones de dificultad para quienes dependen de estos puntos de suministro para acceder a agua potable.

Una persona observando un cartel
Una persona observando un cartel en la calle (Carteles Madrid)

La entidad sostiene que, más que ordenar el espacio público, las restricciones suponen “un paso más allá” en la limitación del acceso al agua en el municipio. “El acceso al agua no es un privilegio, es un derecho fundamental”, subrayó la plataforma en un comunicado difundido tras la aprobación de las nuevas normas. Para el colectivo, la medida penaliza a quienes recurren a las fuentes por necesidad y no por un uso abusivo, y piden al Ayuntamiento que reabra de manera inmediata todos los surtidores y revise el contenido de la ordenanza.

Sanciones más altas por colgar carteles

El pleno aprobó además otra modificación normativa que regula la colocación de carteles y pancartas en el espacio urbano. A partir de ahora, colgar cualquier elemento de este tipo en “zonas no habitables” —una categoría que incluye paredes, farolas, paradas de autobús y otros elementos similares— se considerará infracción y podrá acarrear sanciones de entre 751 y 1.500 euros.

El Ayuntamiento argumenta que esta medida pretende evitar la “proliferación de cartelería irregular” que, según el gobierno local, afecta a la imagen del municipio y genera costes adicionales de limpieza y mantenimiento. La regulación no distingue entre publicidad comercial, mensajes reivindicativos o avisos ciudadanos, de modo que cualquier colocación de carteles fuera de los espacios autorizados quedará sujeta al nuevo régimen sancionador.

Diversos colectivos vecinales y entidades sociales han mostrado su inquietud ante la amplitud de la norma, que consideran excesiva y susceptible de limitar la expresión pública en el municipio. La Alianza por el acceso al agua ha sugerido que esta modificación puede dificultar la movilización y la difusión de información en plena campaña de recogida de firmas, aunque no anunció por ahora ninguna acción concreta al respecto.

Temas Relacionados

BarcelonaPublicidadMultasPolítica EspañaJuntsPSOECataluñaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Comprobar Eurojackpot: Resultados del 18 de noviembre

Con Eurojackpot no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Eurojackpot: Resultados del 18

Un oso es captado en cámara robando una motosierra en el jardín de una casa

El propietario de la motosierra consiguió localizarla en la entrada de su guarida

Un oso es captado en

Comprobar Euromillones: resultados 18 de noviembre

Como cada martes, aquí están los ganadores del sorteo de Euromillones dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Euromillones: resultados 18 de

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 18 noviembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: esta es la

La reina Letizia apuesta todo al rojo: sorprende con un look con tintes navideños en la entrega del Premio Cerecedo

Los reyes han presidido la gala en la que se ha premiado al periodista Fran Sevilla

La reina Letizia apuesta todo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UCO asegura que Koldo

La UCO asegura que Koldo trató de influir en Lambán y otros altos cargos del PSOE en Aragón para obtener permisos: “Mil gracias Javier, estoy a tu disposición”

Fuencarral 94, el ‘piso franco’ que la trama alquiló en el centro de Madrid para que Santos Cerdán negociara amaños de contratos con Acciona

Pedro Sánchez reacciona al último informe de la UCO sobre Santos Cerdán: “Es tiempo de Justicia”

La UCO afirma que Santos Cerdán intentó influir en Marruecos y Gabón para adjudicar obras a Acciona a cambio de mordidas

España financia con más de 800 millones de euros un nuevo paquete de ayudas para Ucrania

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 18 noviembre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Acciona aparta de sus funciones a los dos empleados investigados y niega el pago de comisiones irregulares en el ‘caso Koldo’

El Gobierno licitará la gestión de las 40.000 viviendas que pertenecían a Sareb con un contrato de 55,3 millones de euros

Cuándo cobran los pensionistas la paga extra de Navidad 2025: fechas de pago de cada entidad bancaria

DEPORTES

España - Turquía, en directo:

España - Turquía, en directo: Oyarzabal hace el tanto del empate

Stephen Curry confiesa que el juego de los Warriors en la NBA está inspirado en Pep Guardiola: “Nos enseñaron un vídeo del estilo ‘tiki taka’ del Barcelona”

El jefe de McLaren se sincera sobre Fernando Alonso: “Me arrepiento de no haberle dado un buen coche”

A qué hora y dónde ver el partido entre España y Turquía de clasificación para el Mundial de 2026

El periodista Carlos de Andrés (TVE) anuncia su retirada: “Un par de temporadas y lo dejo. Yo nunca he tenido veranos”