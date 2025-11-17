España

Un hombre fallece en Sevilla al ser atropellado y arrastrado varios kilómetros por un vehículo

Los primeros indicios apuntan a que el siniestro tuvo lugar en otro punto de la ciudad

Imagenes de la zona cortada
Imagenes de la zona cortada por el siniestro en Sevilla (X / @EmergenciasSev)

Esta mañana de lunes, alrededor de las 8:20 horas, un hombre de mediana edad ha perdido la vida en la ciudad de Sevilla tras ser atropellado por un vehículo y permanecer en sus bajos durante varios kilómetros. Las primeras pesquisas apuntan a que el atropello habría tenido lugar en la zona de la avenida de Alameda de Hércules y que el cuerpo de la víctima fue arrastrado hasta que el coche se detuvo en la confluencia de la avenida de San Francisco Javier con la avenida de Ramón y Cajal, en el barrio de Nervión.

Según fuentes del consistorio consultadas por la agencia Europa Press, el hallazgo del cadáver se produjo en el citado cruce tras recibir una llamada al teléfono de emergencias 112 que alertaba de una persona atrapada bajo un vehículo. Por su parte, el diario ABC detalla que la víctima había nacido en 1972, lo que le sitúa en los 52-53 años.

Bomberos, efectivos de la Policía Local de Sevilla y del servicio sanitario 061 se desplazaron al lugar y procedieron al levantamiento del cadáver y a la investigación de los hechos. Las autoridades han cortado el tráfico en la avenida de San Francisco Javier, en sentido avenida Diego Martínez Barrios, y se han establecido desvíos en las líneas de autobuses de la empresa Tussam para facilitar la labor de los equipos de emergencias. A las 8:33h, las redes de Emergencias Sevilla informaban del suceso.

Zona afectada por el siniestro
Zona afectada por el siniestro en Sevilla (X / @EmergenciasSev)

Investigación en marcha

El suceso ha abierto una investigación por parte de la Policía Local. Un equipo especializado en accidentes ciales se ha hecho cargo de las diligencias para determinar cómo tuvo lugar el atropello y por qué la conductora siguió circulando sin ser consciente del impacto.

Las autoridades han descartado por el momento la intervención de alcohol o drogas como causas del accidente. Se están analizando también los datos de las cámaras municipales de vigilancia de tráfico para esclarecer el recorrido exacto del vehículo, el punto de impacto y el momento en que la víctima quedó atrapada.

Según informan desde medios locales como El Diario de Sevilla, una de estas grabaciones podría mostrar cómo, en la calle Lumbreras, el peatón cae en la vía y es arrollado por un vehículo que sale del garaje. El cuerpo habría quedado enganchado en los bajos del vehículo que continuó la marcha hasta que alguien detuvo a la conductora mediante señas.

La protagonista alegó que pensaba que se trataba de una avería después de que saltara el chivato del freno de mano, según relató a los agentes. Una vez se percató de la situación, fue atendida por una crisis de ansiedad mientras los Bomberos rescataban el cuerpo que fue llevado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla para realizar la autopsia.

Autopsia y proceso judicial

Esta prueba será fundamental para conocer si la causa de la muerte fue el golpe o si fueron las heridas causadas durante el arrastre del cuerpo a lo largo de los teóricos más de 5 kilómetros. De este caso se encargará el Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla.

Desde el dispositivo de emergencias desplegado en la zona, añadieron que la fuerte lluvia podría ser otra de las causas ya que estaba provocando retenciones importantes de tráfico en Nervión y sus alrededores. Por el momento continúa en proceso la investigación para tratar de esclarecer por completo este suceso.

