Salvamento Marítimo rescata 302 migrantes a la deriva en las costas canarias, entre los que se encuentran menores de edad

La noche de este domingo, Salvamento Marítimo ha socorrido a 61 migrantes de origen subsahariano y magrebí que intentaban llegar a Fuerteventura en una lancha neumática, según informa EFE. Entre las personas rescatadas, se encuentran ocho mujeres y dos niños, tal y como han informado los servicios de emergencia a la agencia de comunicación. Horas antes, los servicios de salvamento rescataban dos cayucos con un total de 241 personas cercanas a las costas de El Hierro que se habían quedado sin gasolina. En total, 302 personas han sido socorridas de las aguas atlánticas a lo largo del día.

Dos cayucos y una lancha neumática son socorridas este domingo

Este domingo 16 de noviembre, Salvamento Marítimo ha socorrido dos cayucos y una lancha neumática que se encontraban a la deriva en las costas canarias: en el primer cayuco había 157 personas; en el segundo, 81; y en la lancha neumática, 61 personas. En ellos había, además, menores de edad. Las dos primeras embarcaciones han sido encontradas cerca de las costas de El Hierro y, la tercera, a escasas millas de Fuerteventura.

El primer rescate de Salvamento Marítimo se producía en aguas cercanas a El Hierro. Un total de 242 personas, entre las que había menores de edad, se encontraban a la deriva en dos cayucos. La primera embarcación fue rescatada a 30 millas de la isla, según informa EFE. Al quedarse sin combustible, dos de sus ocupantes decidieron tirarse al mar encima de dos bidones de gasolina a modo de balsa para buscar ayuda. Esto sucedió sobre las 5 de la madrugada. Cuatro horas después, a las 9 de la mañana, la ayuda no llegaba, según relatan los equipos de emergencia a la agencia de comunicación, y otras dos personas hicieron lo mismo: construyeron una balsa con bidones de gasolina. A continuación, Salvamento Marítimo localizó las balsas, con dos personas cada una, y el cayuco, con 157 personas, donde había 26 mujeres y ocho menores.

Cuando los equipos de rescate volvían de regreso a El Hierro, encontraron un segundo cayuco, a unas cuatro millas de la isla. Encima de este había 81 personas, entre ellas, 15 mujeres y tres menores de edad. Tanto para este segundo rescate como para el primero, se activaron dos salvamares (embarcaciones de alta velocidad utilizadas por el servicio de Salvamento Marítimo para rescate y asistencia en el mar), un helicóptero y un avión. Los ocupantes de los dos cayucos se encuentran en buen estado de salud.

Después de los dos rescates la mañana del domingo, Salvamento Marítimo ha realizado un tercero en el que se encontraban 61 personas a bordo de una lancha neumática. Esta fue localizada a unos 17 kilómetros al sureste del puerto de Gran Tarajal, en Fuerteventura, después de que sus ocupantes pidieran ayuda. A su encuentro ha salido la embarcación Salvamar Ízar, la cual los ha trasladado hasta el muelle de Gran Tarajal. Aquí han recibido las primeras asistencias por parte de la Cruz Roja, según ha informado la agencia EFE.