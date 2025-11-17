España

La Línea 7B de Metro reabre tras completar las obras de estabilización en San Fernando de Henares

El servicio vuelve este sábado desde las 6:00 para los 120.000 usuarios diarios después de una intervención geotécnica y estructural de gran escala

Reapertura de la línea 7B
Reapertura de la línea 7B de metro

La Comunidad de Madrid reabre este sábado la Línea 7B de Metro, tras completar las obras de reparación que forman parte del Plan Integral de Actuaciones en San Fernando de Henares. El tramo permanecía cerrado desde julio de 2024, cuando se suspendió el servicio por los problemas detectados en el terreno.

Desde las 6:00 horas del 22 de noviembre, el servicio quedará restablecido en el tramo comprendido entre Barrio del Puerto y Hospital del Henares, un corredor utilizado a diario por unas 120.000 personas. La reapertura llega después de meses de trabajos de auscultación del terreno, monitorización permanente y actuaciones destinadas a garantizar la seguridad de la infraestructura.

Según los datos del Gobierno regional, la Dirección General de Infraestructuras ha ejecutado una estabilización de 20.600 metros cuadrados de terreno, junto con la rehabilitación estructural de 5.575 metros del trazado. Parte de los trabajos ha requerido inyecciones de mortero a profundidades de hasta 45 metros, alcanzando un volumen total de 1.279 toneladas, el equivalente a cinco piscinas olímpicas. Estas actuaciones han sido clave para reforzar el suelo y prevenir nuevos movimientos en la zona.

Línea 7 de Metro (Wikipedia)
Línea 7 de Metro (Wikipedia)

El Ejecutivo autonómico recuerda que, en los últimos años, la inversión asociada a la recuperación integral de la 7B asciende a 171,2 millones de euros. Esta cifra incluye la ejecución de obras, el mantenimiento y la supervisión geotécnica que continuará activa durante la explotación ordinaria de la línea. Desde febrero de 2023, las mediciones realizadas no han registrado desplazamientos del terreno, y cinco informes técnicos independientes avalan la estabilidad del trazado, así como el buen estado del hormigón en la plataforma y en la contrabóveda del túnel.

Atención a vecinos y comercios afectados

Además de las intervenciones en el Metro, el plan autonómico ha incorporado medidas dirigidas a los vecinos de San Fernando de Henares afectados por los movimientos del terreno y por los trabajos asociados. El Gobierno regional ha gestionado el realojo de las personas cuyos inmuebles presentaban riesgo, garantizando manutención, transporte, vigilancia de las viviendas y mantenimiento de suministros básicos como agua, energía o telefonía. Durante el periodo de obras, también se habilitaron plazas de garaje en aparcamientos privados para las familias desplazadas.

En 2022 se puso en marcha una Oficina de Atención presencial, un recurso que ha tramitado 1.741 consultas sobre realojos, compensaciones y seguimiento técnico. En paralelo, se abrió un proceso automático de expedientes de responsabilidad patrimonial con el objetivo de compensar económicamente a propietarios de viviendas y locales afectados. Hasta la fecha, 83 titulares han recibido un total de 11,8 millones de euros.

Trayecto línea 7B con dirección
Trayecto línea 7B con dirección Hosp. Henares

La Comunidad también habilitó una línea específica de ayudas para pymes y autónomos, dotada con 500.000 euros, destinada a cubrir inversiones en equipamiento o reformas necesarias para paliar el impacto que la situación tuvo en la actividad comercial del entorno.

De forma complementaria, avanzan las obras del nuevo parque urbano de 12.000 metros cuadrados en la zona donde se encontraba el complejo dotacional El Pilar. Será un espacio accesible, con áreas de juegos infantiles, zonas de ocio y un área destinada a calistenia. Este espacio forma parte del objetivo de reordenar el entorno urbano afectado y recuperar para los vecinos un área de uso público.

Dentro del mismo calendario de actuaciones, Canal de Isabel II ejecutará mejoras en las infraestructuras hídricas y de saneamiento del municipio. Entre los trabajos previstos figuran la construcción de un tanque de almacenamiento de aguas residuales y la renovación de la depuradora de Casaquemada. Estas intervenciones se realizan en colaboración con el Ayuntamiento dentro del Plan Sanea, que busca modernizar la red de saneamiento y reforzar su capacidad en los municipios de la región.

Con la reapertura de la Línea 7B, San Fernando de Henares recupera un servicio clave para la movilidad diaria, mientras continúan las actuaciones urbanas destinadas a cerrar una de las intervenciones más complejas en la red madrileña de los últimos años.

