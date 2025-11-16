España

Roban 17 monos de una especie rarísima en un zoo de Francia y uno de ellos aparece 10 años después en una casa particular de Eslovaquia: se reabre la investigación

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza cataloga a los tamarinos león como “especie en peligro”

Un mono tamarino león. (Pilar
Un mono tamarino león. (Pilar Olivares/Reuters)

Un singular hallazgo ha reactivado la investigación sobre el robo de 17 monos tamarinos león en el zoo de Beauval, en Francia, en 2015. Uno de estos primates, que pertenecen a una de las especies más amenazadas del mundo, acaba de ser localizado en el domicilio de un particular en Eslovaquia, gracias a su identificación electrónica.

La noticia del encuentro fue confirmada al medio francés France Info por el director del zoológico, Rodolphe Delord, quien manifestó sentimientos agridulces ante la situación: “Estamos contentos de haberlo encontrado, pero desde entonces dos familias han sido forzosamente separadas. Algunos seguramente han muerto. El que quisiéramos recuperar es un animal de más de 15 años ahora, que ya es muy viejo”. La policía francesa contactó a Delord tras recibir la confirmación de la Oficina Francesa de la Biodiversidad de que el animal correspondía a uno de los ejemplares sustraídos.

El animal había transitado también por Alemania antes de llegar a Eslovaquia, donde fue identificado por el microchip original implantado bajo su piel. En palabras de Delord, “sabemos que fue ‘blanqueado’ por un criador alemán que le puso un segundo microchip para hacer creer que había nacido en su criadero. Lo cual es falso, ya que el chip de origen probaba que había nacido con nosotros”. La manipulación complicó la recuperación formal del animal.

El prolongado proceso burocrático para repatriar al mono evidencia la dificultad de estos casos, pese a tratarse de dos países miembros de la Unión Europea. Sobre esto, Delord apuntó: “Nos gustaría poder repatriarlo a Francia, y esto lleva prácticamente un año. No conseguimos recuperarlo porque las autoridades francesas y eslovacas no se ponen de acuerdo”.

Fallece Pedro, el rinoceronte blanco del Zoo de Barcelona y uno de los más viejos del mundo

Una especie en peligro de extinción

Uno de los argumentos centrales para la urgencia de la repatriación del primate es la situación crítica de la especie: la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza cataloga a los tamarinos león como “especie en peligro” en su portal especializado. Delord remarcó la particular vulnerabilidad de estos animales: “Son monos muy frágiles, que viven en grupo, en familia. Esta especie tiene una dieta estricta. Para nosotros, estos animales no tienen ningún valor comercial. No se compran ni se venden: se intercambian en programas de cría. Pueden, sin embargo, tener un alto valor comercial para traficantes sin escrúpulos”.

El robo, ejecutado en mayo de 2015, permaneció en la memoria local por su meticulosidad: durante la noche, los ladrones cubrieron las cámaras de vigilancia con tela opaca y sustrajeron los monos mientras dormían en jaulas de madera fácilmente transportables. Las indagatorias de la gendarmería no lograron avanzar hacia el paradero de los autores ni de los animales desaparecidos, y dos años después, el fiscal de la República de Blois decretó el sobreseimiento del expediente. Este acto judicial podría revisarse ante el reciente descubrimiento del animal identificado en Eslovaquia.

Este pequeño primate, cuyo tamaño es comparable al de una ardilla, habita en la selva atlántica del este de Brasil, concretamente en los bosques del litoral Atlántico situados al suroeste de Río de Janeiro. Actualmente, la población silvestre de esta especie se ha reducido a aproximadamente 1.000 ejemplares, a los que se suman otros 500 en cautividad.

