España

Respirar incienso puede ser peor para la salud de lo que creemos, según una arquitecta: “Liberan tóxicos que terminan en nuestros pulmones”

El humo de este producto contiene óxidos de carbono, azufre y nitrógeno, formaldehído y compuestos aromáticos policíclicos, todos ellos potencialmente cancerígenos

Guardar
Incienso. (Freepik)
Incienso. (Freepik)

El uso de incienso en el hogar ha sido objeto de creciente preocupación entre expertos en salud y bienestar. Diversos estudios y profesionales han advertido sobre los riesgos asociados a la inhalación de su humo, que puede contener compuestos nocivos para el sistema respiratorio. Por ejemplo, la arquitecta y especialista en psiconeuroinmunología María Lunas ha alertado en sus redes sociales sobre los peligros del incienso convencional, subrayando que “lo que respiramos al encender incienso está muy lejos de ser saludable, liberan tóxicos que terminan en nuestros pulmones”, según ha publicado en su cuenta de Instagram.

Aunque el incienso suele percibirse como un producto natural, en la práctica muchas de las barritas y conos disponibles en el mercado están fabricados con mezclas sintéticas alejadas de la imagen que proyectan sus aromas. El uso frecuente de estos productos puede liberar sustancias perjudiciales y transformar el ambiente doméstico en un espacio menos seguro de lo que se suele pensar. María Lunas, en su vídeo difundido en Instagram, ha propuesto una alternativa casera basada únicamente en ingredientes naturales, animando a “dejar de comprar incienso tóxico y pasarse a hacerlo casero usando solo ingredientes naturales. Te sorprenderá lo rápido que se prepara y el resultado es superrico”.

Elaborar incienso casero, según detalla Lunas, implica triturar en un mortero romero seco, pétalos de rosa y flores de lavanda hasta obtener una textura fina. A continuación, se añade canela, miel y agua, mezclando los ingredientes para formar pequeñas porciones con forma de cono. Para asegurar una combustión adecuada, recomienda perforar cada pieza con un palillo de madera y dejar secar los conos durante varios días en un lugar aireado antes de utilizarlos. Esta propuesta busca ofrecer una opción accesible y libre de aditivos químicos, compatible con un entorno doméstico más saludable.

Riesgos para la salud y composición del humo

La preocupación por los efectos del incienso no se limita al ámbito doméstico. La Academia Estadounidense de Alergia, Asma e Inmunología (ACAAI) ha presentado en su Reunión Científica Anual un caso clínico que ilustra los riesgos para personas con patologías respiratorias. Según ha explicado Gomeo Lam, autor principal del estudio, “nuestra paciente era una mujer de 87 años con antecedentes de asma y EPOC, que recibía oxigenoterapia y presentaba dificultad para respirar inexplicable”. Tras una investigación detallada, se identificó la quema diaria de incienso como posible causa. Aunque la paciente se resistía a abandonar esta práctica por su valor simbólico, la sustitución por dispositivos eléctricos de incienso condujo a una mejoría de los síntomas, según ha recogido la ACAAI.

La contaminación del aire promueve el cáncer de pulmón en no fumadores.

El informe de la ACAAI advierte de que el humo del incienso contiene óxidos de carbono, azufre y nitrógeno, formaldehído y compuestos aromáticos policíclicos, todos ellos potencialmente cancerígenos. Por cada gramo quemado, el material particulado generado por el incienso alcanza los 45 miligramos, frente a los 10 miligramos de los cigarrillos. Además, la exposición al humo puede provocar dolores de cabeza, insuficiencia respiratoria, sensibilidad dermatológica y reacciones alérgicas. La alergista Mary Lee-Wong, miembro de la ACAAI, ha señalado que “las personas que queman incienso pueden no darse cuenta de que los miembros de la familia, incluidos los niños, que están expuestos al humo de segunda mano, enfrentan consecuencias para la salud”, según declaraciones recogidas por la ACAAI.

Precauciones y recomendaciones de uso

El riesgo asociado al incienso depende en gran medida de la frecuencia de uso y de la ventilación del espacio. Cuando se quema de forma ocasional y en ambientes bien ventilados, los peligros disminuyen considerablemente. Sin embargo, el uso habitual en lugares poco ventilados puede hacer que las partículas nocivas permanezcan en el aire durante horas, afectando a todos los habitantes del hogar. E

La ACAAI insiste en que, aunque el incienso forma parte de muchas tradiciones culturales y espirituales, no se deben ignorar los riesgos para la salud que implica su combustión.

Temas Relacionados

InciensoHogarCáncerViviendaEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Blanca Romero se moja sobre el accidente de Cayetano Rivera en ‘Bailando con las estrellas’: “A mí me mola más esta versión macarra de Caye”

La exmujer del torero disputó un duelo contra Manu Tenorio en la última entrega de ‘Bailando con las estrellas’

Blanca Romero se moja sobre

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 16 noviembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Super Once: esta es la

Cambio de tiempo: la Aemet alerta del frío intenso que llega tras la borrasca Claudia con mínimas bajo cero y máximas por debajo de 10ºC

El organismo meteorológico prevé un marcado descenso de temperaturas, que estarán por debajo de lo normal, y heladas nocturnas en la mitad norte y centro peninsular durante la próxima semana

Cambio de tiempo: la Aemet

Jordi Pujol, ingresado en el hospital por una leve neumonía una semana antes de su juicio

El proceso judicial dará comienzo el próximo 24 de noviembre

Jordi Pujol, ingresado en el

Un hombre que gana 700 euros y le pasa 300 a su hija pide dejar de pagar la pensión de alimentos porque sufre una discapacidad tras un accidente y ha tenido otra niña

Los jueces decidieron bajar la cuota mensual de 300 a 200 euros durante un año, y tras ese periodo la ayuda cesará

Un hombre que gana 700
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Jordi Pujol, ingresado en el

Jordi Pujol, ingresado en el hospital por una leve neumonía una semana antes de su juicio

Mazón afronta el lunes un segundo interrogatorio sobre la DANA y esta vez no juega en casa: sin el control de los tiempos ni el apoyo de Feijóo

Masajes de 50 minutos, dos al mes, para que los operadores de ‘steadicam’ de Televisión Española puedan grabar con cámaras de 35 kilos

La “película de terror” que es la vida de los saharauis bajo el control de Marruecos: “Me quedé alucinado porque tienes que ir esquivando minas”

La “impunidad del narco” ante la falta de medios de la Guardia Civil: sindicatos denuncian la presencia de las lanchas en los puertos por el temporal

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 16 noviembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El efectivo resiste en la era digital: es el rey de pago en España y ni Bizum ni los dispositivos móviles logran destronarlo

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

España arrasa 0-4 a Georgia

España arrasa 0-4 a Georgia y prácticamente sella su pase para el Mundial de Estados Unidos 2026

Georgia 0 - España 4, en directo: La Roja arrasa a Georgia y sella su pase virtual al Mundial

Polémica en Sevilla por el cartel de la Cabalgata de Reyes, que destaca una camiseta del Betis: “Solo representa a la mitad de la ciudad”

Los números de la NFL en Madrid: más de cinco toneladas de equipaje, cerca de 50 ‘cheerleaders’ y un dispositivo policial “desproporcionado”

El traumatólogo Álvaro Arriaza habla de la pubalgia, la dolencia que sufre Lamine Yamal: “Aparece en futbolistas donde predomina la velocidad y regate”