De Aitana a Sergio Ramos: los famosos españoles sorprenden con sus ‘looks’ en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025

La noche más importante de la industria musical latina tuvo como grandes protagonistas a conocidos rostros españoles

Sergio Ramos y su esposa,
Sergio Ramos y su esposa, Pilar Rubio, posan en la alfombra roja de la 26ª edición anual de la entrega de los Premios Latin Grammy (EFE/Armando Arorizo)

El MGM Grand Garden Arena de Las Vegas ha sido el escenario perfecto para celebrar la ceremonia de los Latin Grammy 2025. La noche de este jueves, 13 de noviembre, conocidos rostros de la esfera mediática se dieron cita en la ciudad estadounidense, entre ellos algunos famosos españoles como Aitana, que fue galardonada con la estatuilla a Mejor Diseño de Packgaging por su álbum ‘Cuarto Azul’, o Alejandro Sanz, quien recibió dos galardones: uno por Mejor Álbum Pop Contemporáneo por ‘¿Y ahora qué?’ y Mejor Grabación del Año por ‘Palmeras en el jardín’.

No obstante, por la alfombra roja previa a la gala de los premios también hubo una marcada presencia de artistas famosos españoles, como Sergio Ramos y Pilar Rubio, Rozalén o Raphael, quien fue honrado como Persona del Año. Para una ocasión tan señalada, cada uno de ellos ha sacado a relucir sus mejores galas, dando lugar a una noche que, además de ser el epicentro de la música latina, también se ha convertido en una pasarela de moda caracterizada por el arte y la elegancia.

Rozalén

La intérprete de Te quiero porque te quiero escogió para esta gran cita un dos piezas compuesto por un chaleco de piel y una falda globo que combinó con unos tacones negro y un bolso a juego. Un look total black con el que consiguió acaparar todas las miradas.

La cantante Rozalen en la
La cantante Rozalen en la alfombra roja de la 26.ª edición de los Premios Grammy Latinos (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Café Quijano

El grupo leonés, conformado por Manuel, Oscar y Raúl e intérpretes de canciones tan famosas como La Lola, sorprendieron a su público al regresar a la alfombra roja de los Latin Grammy tras varios años sin asistir. Para la ocasión, los tres eligieron llevar trajes en tonalidad negra, camisa blanca y pajarita, también en color negro.

Café Quijano en la alfombra
Café Quijano en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025 (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Ángeles Toledano

La cantante de X LAS NIÑAS acudió a la gala luciendo un vestido blanco con lunares en tonalidad negra con el que consiguió llamar la atención de todos los presentes.

La cantante Ángeles Toledano posa
La cantante Ángeles Toledano posa en la alfombra roja de la 26ª edición anual de la entrega de los Premios Latin Grammy (EFE/Armando Arorizo)

Alejandro Sanz

El intérprete de Amiga mía fue uno de los grandes rostros de la noche tras haberse llevado dos premios. Pero, además, también brilló por su look, pues acudió a la gala luciendo un traje de color gris que combinó con unos mocasines de charol negros.

Alejandro Sanz en los Latin
Alejandro Sanz en los Latin Grammy 2025 (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Sergio Ramos y Pilar Rubio

El futbolista y la presentadora de televisión tampoco han querido perderse esta gran noche. El deportista, quien sueña con ganar un Grammy tras dar sus primeros pasos en la industria musical, acudió a la gala porque tenía la misión de entregar uno de los premios. Y, como no, lo hizo de la mano de su esposa. Mientras que él lució un traje en tonalidad negra, su mujer llevó un minidress de satén y lentejuelas con escote asimétrico en negro. El elemento que caracterizaba el vestido era el original lazo que realzaba su figura. Como complementos, llevó joyas de Carrera y Carrera.

Sergio Ramos and Pilar Rubio
Sergio Ramos and Pilar Rubio pose on the red carpet at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Ronda Churchill

Aitana Ocaña

¡Espectacular! Es el adjetivo que define el impresionante look de Aitana en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025. La catalana acudió a la cita con un estilismo de inspiración victoriana con una sugerente falda de tul transparente y que combinó con unas botas de tacón altas.

La cantante Aitana Ocaña en
La cantante Aitana Ocaña en la alfombra roja de los Premios Latin Grammy 2025 (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Raphael

El cantante también fue otro de los grandes protagonistas de la noche, pues, pese a su delicada enfermedad, acudió a la gran noche en Las Vegas. Además de recibir el Premio a Persona del Año, también acaparó todas las miradas con su traje en tonalidad azul marino y que combinó con una camisa blanca y una corbata en la misma tonalidad que el traje. En sus pies, llevó unos zapatos de vestir negros.

El cantante Raphael posa en
El cantante Raphael posa en la alfombra roja de la 26ª edición anual de la entrega de los Premios Latin Grammy (EFE/Armando Arorizo)

Eugenia Martínez de Irujo

El look más comentado de la gala previa a los Latin Grammy ha sido el de la aristócrata, quien acudió al evento acompañado por su marido, Narcís Rebollo. La hermana de Cayetano Martínez de Irujo lució un vestido midi de la firma The IQ Collection y que no había lucido antes. Hablamos del vestido Molly, que pertenece a la colección anterior de la marca y se caracteriza por presentar un escote bardot que abre paso a un cuerpo ceniño, estructurado y recubierto de lentejuellas reversibles en dos tonalidades: plata y dorado. Sobre ese fondo bicolor, The IQ Collection dispersa un estampado de lunares negros. El vestido continúa con un talle bajo que desemboca en una falda negra voluminosa de corte en cadera y estructura abombada.

Eugenia Martínez de Irujo en
Eugenia Martínez de Irujo en la gala de los premios Latin Grammy 2025 (Instagram / @eugeniamartinezdeirujo)

