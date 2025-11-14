España

Aitana consigue el Latin Grammy al el Mejor Diseño de Empaque por ‘Cuarto Azul’: “Muchas gracias por este momento, porque no me lo creo”

Aitana debuta en la lista de ganadores de los Latin Grammy con el premio al Mejor Diseño de Empaque por su disco Cuarto Azul, en una gala celebrada en Las Vegas donde la artista también brilló con una puesta en escena inspirada en su universo visual

Guardar
Aitana interpreta ‘6 de febrero’
Aitana interpreta ‘6 de febrero’ en la gala de los Latin Grammy (REUTERS/Mario Anzuoni)

Las Vegas ha vuelto a convertirse en el epicentro de la música latina con la celebración de la 26ª edición de los Latin Grammy. La gala, que arrancó a las 02 de la madrugada (hora española) del 14 de noviembre, reunió a una larga lista de artistas y seguidores con una programación en directo desde el MGM Grand Garden Arena, escenario de muchos de los momentos más esperados de la industria.

Aitana se lleva el Latin Grammy al Mejor Diseño de Empaque

Entre los nombres destacados de la noche, la cantante Aitana ha vivido un momento especial al conseguir su primer Latin Grammy. El reconocimiento llegó en la categoría de Mejor Diseño de Empaque gracias a Cuarto Azul, su cuarto álbum de estudio. Durante su intervención, la artista dedicó unas palabras en el escenario: “Gracias a mi familia, que me ha acompañado estos días, a mi novio Dani, que le quiero con todo mi corazón y a todos y cada uno de vosotros”. Cerró el discurso con una frase sencilla: “Muchas gracias por este momento, porque no me lo creo”.

Cuarto Azul vio la luz el 30 de mayo de 2025 y marca una etapa donde Aitana explora su universo personal a través de canciones sobre el desamor, la depresión y la ansiedad. El disco suma colaboraciones con Jay Wheeler, Ela Taubert, Barry B, Myke Towers, Kenia Os y Fangoria, reflejando distintas influencias en su repertorio.

Durante el pre-show, se entregaron los premios para una serie de categorías, entre ellos, el galardón al Mejor Álbum Pop Contemporáneo, que se disputaba entre trabajos de Alejandro Sanz (¿Y ahora qué?), la propia Aitana (Cuarto Azul), Elsa y Elmar (Palacio), Joaquina (Al Romper La Burbuja) y Elena Rose junto a Con Mis Panas (En Las Nubes). Este reconocimiento recayó en Alejandro Sanz, quien no asistió al pre-show recoger el premio pero ofreció una interpretación de “El vino de tu boca” y “Las guapas” en la gala.

Aitana interpreta ‘6 de febrero’ en la gala de los Latin Grammy

La gala, presentada por Roselyn Sánchez y Maluma, continuó en directo con actuaciones como la de Aitana, que eligió el tema 6 de febrero para su momento sobre el escenario. Maluma fue el encargado de presentarla justo antes de que el decorado cobrase vida recreando el icónico “Cuarto Azul”. Aitana comenzó la actuación sentada ante un tocador, con una bata de transparencias y un look negro que acompaña la identidad visual de su último trabajo.

La puesta en escena se apoyó en recursos teatrales. Aitana interpretó el tema moviéndose por el escenario, pasando por una cama y rematando con una escena simbólica: encendió la carta del 6 de rombos con una vela, dejando el cuarto en llamas ante la ovación del público. Un cierre de actuación cargado de referencias y guiños a la narrativa visual de la artista.

El reconocimiento al mejor diseño de empaque confirma el peso de la parte visual en su carrera actual. Por su parte, el premio a mejor álbum pop fue para Alejandro Sanz, reafirmando la variedad de propuestas y el alto nivel de la competición este año entre los artistas españoles.

Temas Relacionados

AitanaLatin GrammyLatin Grammy 2025Celebridades EspañaFamosos EspañaEspaña-CulturaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Aviso rojo por lluvias torrenciales en Ávila, Sistema Central y Cáceres: la AEMET insta a la ciudadanía a evitar desplazamientos ante una situación de “riesgo extremo”

Las fuertes lluvias asociadas a una borrasca han llevado a la activación de avisos rojos en el norte de Cáceres, el Sistema Central y el sur de Ávila

Aviso rojo por lluvias torrenciales

Alejandro Sanz se lleva el Latin Grammy al Mejor Álbum Pop Contemporáneo por ‘¿Y ahora qué’

El madrileño competía en esta categoría contra ‘Cuarto Azul’ de Aitana, ‘Palacio’ de Elsa y Elmar, ‘Al Romper La Burbuja’ de Joaquina y ‘En Las Nubes’ de Elena Rose y Con Mis Panas

Alejandro Sanz se lleva el

Resultados ganadores del Cupón Diario de la Once de este 13 de noviembre

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la oportunidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados ganadores del Cupón Diario

Una lingüista analiza las letras de ‘LUX’: “Rosalía es un claro ejemplo de bricolaje lingüístico”

Elena Herraiz, divulgadora lingüística conocida en TikTok como @linguriosa, ha definido el álbum como “una fantasía filológica”

Una lingüista analiza las letras

Antonio Garrigues, abogado de 91 años: “Conectar la idea de jubilación con la felicidad es el peor error que una persona puede cometer”

El jurista advierte sobre los errores más frecuentes al enfrentar la jubilación, subrayando la importancia de mantenerse útil y activo

Antonio Garrigues, abogado de 91
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aviso rojo por lluvias torrenciales

Aviso rojo por lluvias torrenciales en Ávila, Sistema Central y Cáceres: la AEMET insta a la ciudadanía a evitar desplazamientos ante una situación de “riesgo extremo”

La Justicia revoca la concesión de la nacionalidad española a un solicitante de origen sefardí tras descubrirse que aportó documentación falsa

Juan Carlos Monedero vuelve a dar clase en la Complutense: se cerró su expediente laboral aunque sigue abierto el de presunto acoso

Pedro Sánchez describe como una “maravilla” ‘Lux’, el nuevo disco de Rosalía: “Me lo he escuchado del tirón”

El juez del ‘caso Koldo’, sorprendido por la escasa vigilancia en el PSOE de los pagos en efectivo: “No me diga usted que eso es un sistema de control”

ECONOMÍA

Joan, propietario de una granja

Joan, propietario de una granja avícola: “Los primeros tres años tuve que reinvertir todo y hoy la rentabilidad es del 25%”

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Quiénes son los dueños de Quirón, el gigante sanitario favorito de Ayuso: los hospitales que gestiona en Madrid generan más de 50 millones de euros

Precio del aceite de oliva en España este 13 de noviembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras vencer a Musetti en las ATP Finals y asegurar su puesto en lo alto del ranking: “Significa un mundo para mí ser número uno”

Así te hemos contado la victoria de Carlos Alcaraz ante Lorenzo Musetti por 2-0 (6-4 y 6-1) en las ATP Finals

Lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro en Madrid: ha sido su tío

De consumir 6 gramos de cocaína al día a hacer carreras de 600 kilómetros por el desierto: la historia de Luis Pérez

Marc Márquez explica cómo era su relación con Rossi: “Él no me necesita a mí y yo no lo necesito a él”