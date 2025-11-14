Aitana consigue el Latin Grammy al el Mejor Diseño de Empaque por ‘Cuarto Azul’: “Muchas gracias por este momento, porque no me lo creo”

Aitana interpreta ‘6 de febrero’ en la gala de los Latin Grammy (REUTERS/Mario Anzuoni)

Las Vegas ha vuelto a convertirse en el epicentro de la música latina con la celebración de la 26ª edición de los Latin Grammy. La gala, que arrancó a las 02 de la madrugada (hora española) del 14 de noviembre, reunió a una larga lista de artistas y seguidores con una programación en directo desde el MGM Grand Garden Arena, escenario de muchos de los momentos más esperados de la industria.

Aitana se lleva el Latin Grammy al Mejor Diseño de Empaque

Entre los nombres destacados de la noche, la cantante Aitana ha vivido un momento especial al conseguir su primer Latin Grammy. El reconocimiento llegó en la categoría de Mejor Diseño de Empaque gracias a Cuarto Azul, su cuarto álbum de estudio. Durante su intervención, la artista dedicó unas palabras en el escenario: “Gracias a mi familia, que me ha acompañado estos días, a mi novio Dani, que le quiero con todo mi corazón y a todos y cada uno de vosotros”. Cerró el discurso con una frase sencilla: “Muchas gracias por este momento, porque no me lo creo”.

Cuarto Azul vio la luz el 30 de mayo de 2025 y marca una etapa donde Aitana explora su universo personal a través de canciones sobre el desamor, la depresión y la ansiedad. El disco suma colaboraciones con Jay Wheeler, Ela Taubert, Barry B, Myke Towers, Kenia Os y Fangoria, reflejando distintas influencias en su repertorio.

Durante el pre-show, se entregaron los premios para una serie de categorías, entre ellos, el galardón al Mejor Álbum Pop Contemporáneo, que se disputaba entre trabajos de Alejandro Sanz (¿Y ahora qué?), la propia Aitana (Cuarto Azul), Elsa y Elmar (Palacio), Joaquina (Al Romper La Burbuja) y Elena Rose junto a Con Mis Panas (En Las Nubes). Este reconocimiento recayó en Alejandro Sanz, quien no asistió al pre-show recoger el premio pero ofreció una interpretación de “El vino de tu boca” y “Las guapas” en la gala.

Aitana interpreta ‘6 de febrero’ en la gala de los Latin Grammy

La gala, presentada por Roselyn Sánchez y Maluma, continuó en directo con actuaciones como la de Aitana, que eligió el tema 6 de febrero para su momento sobre el escenario. Maluma fue el encargado de presentarla justo antes de que el decorado cobrase vida recreando el icónico “Cuarto Azul”. Aitana comenzó la actuación sentada ante un tocador, con una bata de transparencias y un look negro que acompaña la identidad visual de su último trabajo.

La puesta en escena se apoyó en recursos teatrales. Aitana interpretó el tema moviéndose por el escenario, pasando por una cama y rematando con una escena simbólica: encendió la carta del 6 de rombos con una vela, dejando el cuarto en llamas ante la ovación del público. Un cierre de actuación cargado de referencias y guiños a la narrativa visual de la artista.

El reconocimiento al mejor diseño de empaque confirma el peso de la parte visual en su carrera actual. Por su parte, el premio a mejor álbum pop fue para Alejandro Sanz, reafirmando la variedad de propuestas y el alto nivel de la competición este año entre los artistas españoles.