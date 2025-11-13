“Tener una tarjeta de crédito en Estados Unidos es mucho más importante de lo que te imaginas”: una española explica los motivos

La tiktoker Mariona Falomi en su perfil de TikTok. (@marionsfalomi/TikTok)

Una influencer española que reside en Estados Unidos, Mariona Fallomi Silla (@marionsfalomi), explica en un vídeo reciente la relevancia de contar con una tarjeta de crédito desde el momento en que una persona se instala en el país. Su recomendación apunta a un elemento central del sistema financiero estadounidense: el “credit score” o puntaje crediticio, una calificación que mide la fiabilidad económica de los consumidores y que, según la creadora de contenido, “te piden para todo”.

El mensaje, dirigido principalmente a quienes planean mudarse a Estados Unidos, ha generado interés entre los jóvenes que se enfrentan por primera vez a la vida financiera de ese país. En el vídeo, la influencer detalla que el credit score influye directamente en la posibilidad de alquilar una vivienda, comprar un coche o incluso contratar una línea de teléfono móvil. En su experiencia, empezar a construir ese historial lo antes posible marca la diferencia a la hora de acceder a servicios básicos sin obstáculos.

En Estados Unidos, el puntaje crediticio funciona como un indicador del comportamiento financiero de cada individuo. Se calcula a partir del uso de productos de crédito —como tarjetas o préstamos— y de la capacidad para pagar a tiempo. Cuanto más alto es el puntaje, más confianza genera ante bancos, empresas de alquiler o proveedores de servicios. La ausencia de historial, por el contrario, suele interpretarse como un riesgo.

La importancia del historial crediticio en Estados Unidos. (Cortesía DiDi)

El sistema, que puede resultar ajeno a quienes provienen de países europeos, es una parte estructural de la economía estadounidense. Las agencias más conocidas que gestionan estos puntajes son Equifax, Experian y TransUnion, que recogen información sobre cada movimiento crediticio del consumidor. Los valores suelen oscilar entre 300 y 850 puntos, y determinan no solo si una persona obtiene un crédito, sino también el tipo de interés que pagará.

Un indicio de fiabilidad

La influencer destaca que el puntaje crediticio no se limita al ámbito financiero. En su vídeo menciona ejemplos cotidianos: por ejemplo, empresas de telefonía que exigen un mínimo de puntos para ofrecer contratos sin depósito, propietarios que consultan el crédito antes de alquilar y concesionarios que ajustan las condiciones de un coche según el historial del comprador. En algunos casos, incluso los seguros o determinados empleadores revisan esta información antes de cerrar acuerdos.

Para quienes llegan desde España u otros países donde el crédito no ocupa un papel tan central en la vida diaria, esta dinámica puede resultar sorprendente. Sin embargo, la lógica detrás del sistema es la de construir una reputación financiera individual.

El vídeo ha generado debate entre los usuarios que se plantean emigrar. Muchos coinciden en que abrir una tarjeta de crédito apenas llegar puede ser un paso estratégico, aunque advierten sobre la necesidad de usarla con responsabilidad. Gastar más de lo que se puede pagar o no saldar las deudas mensualmente afecta de manera directa el puntaje, lo que complica el acceso a futuros préstamos.

El video de @parkingjokes exhibe tarjetas con frases irónicas para conductores que aparcan mal y despierta interés masivo

Para quienes planean establecerse en el país, comprender este sistema y empezar a construir crédito desde el primer día puede ser tan importante como encontrar alojamiento o conseguir trabajo.