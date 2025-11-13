España

“Tener una tarjeta de crédito en Estados Unidos es mucho más importante de lo que te imaginas”: una española explica los motivos

El historial crediticio es fundamental para después comprar un coche o alquilar una casa

Guardar
La tiktoker Mariona Falomi en
La tiktoker Mariona Falomi en su perfil de TikTok. (@marionsfalomi/TikTok)

Una influencer española que reside en Estados Unidos, Mariona Fallomi Silla (@marionsfalomi), explica en un vídeo reciente la relevancia de contar con una tarjeta de crédito desde el momento en que una persona se instala en el país. Su recomendación apunta a un elemento central del sistema financiero estadounidense: el “credit score” o puntaje crediticio, una calificación que mide la fiabilidad económica de los consumidores y que, según la creadora de contenido, “te piden para todo”.

El mensaje, dirigido principalmente a quienes planean mudarse a Estados Unidos, ha generado interés entre los jóvenes que se enfrentan por primera vez a la vida financiera de ese país. En el vídeo, la influencer detalla que el credit score influye directamente en la posibilidad de alquilar una vivienda, comprar un coche o incluso contratar una línea de teléfono móvil. En su experiencia, empezar a construir ese historial lo antes posible marca la diferencia a la hora de acceder a servicios básicos sin obstáculos.

En Estados Unidos, el puntaje crediticio funciona como un indicador del comportamiento financiero de cada individuo. Se calcula a partir del uso de productos de crédito —como tarjetas o préstamos— y de la capacidad para pagar a tiempo. Cuanto más alto es el puntaje, más confianza genera ante bancos, empresas de alquiler o proveedores de servicios. La ausencia de historial, por el contrario, suele interpretarse como un riesgo.

La importancia del historial crediticio
La importancia del historial crediticio en Estados Unidos. (Cortesía DiDi)

El sistema, que puede resultar ajeno a quienes provienen de países europeos, es una parte estructural de la economía estadounidense. Las agencias más conocidas que gestionan estos puntajes son Equifax, Experian y TransUnion, que recogen información sobre cada movimiento crediticio del consumidor. Los valores suelen oscilar entre 300 y 850 puntos, y determinan no solo si una persona obtiene un crédito, sino también el tipo de interés que pagará.

Un indicio de fiabilidad

La influencer destaca que el puntaje crediticio no se limita al ámbito financiero. En su vídeo menciona ejemplos cotidianos: por ejemplo, empresas de telefonía que exigen un mínimo de puntos para ofrecer contratos sin depósito, propietarios que consultan el crédito antes de alquilar y concesionarios que ajustan las condiciones de un coche según el historial del comprador. En algunos casos, incluso los seguros o determinados empleadores revisan esta información antes de cerrar acuerdos.

Para quienes llegan desde España u otros países donde el crédito no ocupa un papel tan central en la vida diaria, esta dinámica puede resultar sorprendente. Sin embargo, la lógica detrás del sistema es la de construir una reputación financiera individual.

El vídeo ha generado debate entre los usuarios que se plantean emigrar. Muchos coinciden en que abrir una tarjeta de crédito apenas llegar puede ser un paso estratégico, aunque advierten sobre la necesidad de usarla con responsabilidad. Gastar más de lo que se puede pagar o no saldar las deudas mensualmente afecta de manera directa el puntaje, lo que complica el acceso a futuros préstamos.

El video de @parkingjokes exhibe tarjetas con frases irónicas para conductores que aparcan mal y despierta interés masivo

Para quienes planean establecerse en el país, comprender este sistema y empezar a construir crédito desde el primer día puede ser tan importante como encontrar alojamiento o conseguir trabajo.

Temas Relacionados

Estados UnidosTarjeta de créditoHistorial crediticioConfianzaFiabilidadEspaña-NoticiasEspaña-Sociedad

Últimas Noticias

8 cosas que puedes añadir al agua de la fregona para que el suelo huela mejor

Una lista con opciones para que tu casa huela bien y esté limpia

8 cosas que puedes añadir

La mejor tapa del mundo se hace con carne de canguro: estos son todos ganadores del Concurso de Tapas de Valladolid

La receta del cocinero Alejandro San José se lleva el XXI Concurso Nacional de pinchos y tapas de Valladolid, mientras que el australiano Andrea Vignali se alza con el premio del certamen internacional

La mejor tapa del mundo

David Bustamante habla de la separación de Andy y Lucas en ‘La Revuelta’: “Les deseo lo mejor”

El cantante ha acudido como invitado al espacio presentado por David Broncano y ha dejado en el aire la posibilidad de colaborar con Andy Morales

David Bustamante habla de la

El Gobierno ordena el confinamiento de todas las aves de corral para frenar la gripe aviar

La elevación del riesgo de entrada de la enfermedad ha obligado a endurecer las medidas de prevención

El Gobierno ordena el confinamiento

Salmón al horno con salsa de soja: una receta fácil y rápida perfecta para conquistar a tus invitados

De tradición asiática pero con ingredientes mediterráneos, este plato principal destaca por su suavidad y jugosidad

Salmón al horno con salsa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ejército de Tierra vuelve

El Ejército de Tierra vuelve a la Antártida a final de año: la misión española de apoyo a la investigación científica

España tiene uno de los 20 ejércitos más poderosos del mundo, según un ranking internacional: por delante de Ucrania, por detrás de Israel o Alemania

Una familia despide a su empleada de hogar por ausentarse para operarse de apendicitis y ahora debe indemnizarla con 7.000 euros

Un padre pide dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad y recuperar el uso de la vivienda: la Justicia mantiene la pensión y permite a la madre seguir en la casa hasta 2028

Este es el experto que ha tasado, uno a uno, los 146.271 dólares americanos en monedas que el Banco de España guarda en su archivo

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “No aceptes

Sebastián Ramírez, abogado: “No aceptes nunca un despido por bajo rendimiento”

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 13 noviembre

La CNMV impone una multa de 5 millones de euros a Twitter por permitir publicidad engañosa de servicios financieros en su plataforma X

Banco Sabadell marca récord de beneficios hasta septiembre tras la opa fallida de BBVA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 13 de noviembre

DEPORTES

Diez años de la tragedia

Diez años de la tragedia que comenzó con un partido de fútbol entre Francia y Alemania y se extendió a todo París: tres explosiones, los aficionados asaltando el campo y un muerto

Toni Kroos habla sobre la estrella turca del Real Madrid: “Güler podrá marcar una época, pero no es mi sucesor”

La vida de Marc Márquez fuera de MotoGP: 20.000 euros en dos semanas de vacaciones al año

Así pudo haber sido el Camp Nou, pero el FC Barcelona rechazó la propuesta del arquitecto británico Norman Foster

Mbappé recuerda a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en la rueda de prensa antes del partido de Francia: “Fue un momento terrible”