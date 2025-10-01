Historial crediticio bajo la lupa: revisa estas alertas para prevenir fraudes financieros

El Reporte de Crédito Especial (RCE) se ha convertido en una herramienta fundamental para identificar señales de alerta. (Jesús Avilés)

Detectar a tiempo una anomalía en el historial crediticio puede marcar la diferencia entre mantener una buena reputación financiera o enfrentar problemas como el robo de identidad, la denegación de créditos o la aparición de deudas que no corresponden.

Para prevenir este tipo de problemáticas, el Reporte de Crédito Especial (RCE) se ha convertido en una herramienta fundamental para identificar señales de alerta antes de que sea demasiado tarde, ya que permite a cualquier persona revisar de manera detallada su situación ante las Sociedades de Información Crediticia y anticipar posibles fraudes o errores.

El RCE, elaborado por entidades como el Buró de Crédito y el Círculo de Crédito, ofrece un resumen completo de la actividad crediticia de cada individuo. Este documento recopila información sobre los créditos vigentes y liquidados, los pagos realizados, los atrasos y las consultas efectuadas por instituciones financieras.

Revisar este reporte al menos una vez cada 12 meses resulta esencial para prevenir situaciones que puedan afectar la salud financiera, ya que permite detectar irregularidades y tomar medidas correctivas de inmediato.

Aspectos que se deben revisar al menos una vez al año

Examinar los datos personales

Verificar que el nombre, los datos de contacto y los domicilios registrados sean correctos es clave para descartar intentos de suplantación de identidad.

Según las plataformas de seguridad y las propias sociedades crediticias, la presencia de información incorrecta o desconocida en estos apartados puede ser una señal de que alguien intenta acceder a créditos utilizando datos ajenos.

Revisar los créditos activos que aparecen en el reporte

Es fundamental confirmar que todos los productos listados correspondan a contratos efectivamente realizados por el titular. En ocasiones, pueden presentarse casos de homonimia, es decir, que un crédito ajeno se asocie por error debido a la coincidencia de nombres.

Es recomendable revisar datos personales, créditos activos y las consultas realizadas por bancos y otras instituciones financieras para evitar caer en fraudes o suplantación de identidad. (Freepik)

Ante esta situación, existe la posibilidad de solicitar una corrección gratuita ante el Buró de Crédito, lo que permite eliminar registros indebidos y evitar que afecten la capacidad crediticia.

Revisar las consultas realizadas por bancos y otras instituciones financieras

Este apartado permite identificar si alguna entidad ha revisado el historial crediticio sin autorización o sin que el titular haya solicitado un crédito. Detectar consultas inusuales puede alertar sobre intentos de fraude, ya que suelen preceder a solicitudes de financiamiento no autorizadas.

Estatus crediticio por medio de un semáforo

El estatus de los créditos se presenta mediante un sistema de semáforo, que facilita la interpretación de la situación financiera.

El color verde indica que la cuenta se encuentra al corriente

El amarillo señala atrasos de entre 1 y 89 días o falta de actualización

El rojo advierte sobre atrasos superiores a 90 días o deudas no recuperadas

Además, el reporte permite consultar los movimientos de los últimos dos años, así como los saldos, los límites de crédito y el uso de cada línea, lo que brinda una visión integral para tomar decisiones informadas sobre el manejo de las finanzas personales.

En cuanto a los costos y la frecuencia recomendada para la consulta del Reporte de Crédito Especial, cada persona puede solicitarlo de manera gratuita una vez al año en cada Sociedad de Información Crediticia.

Si se requiere una segunda consulta en el mismo periodo, el costo es de 35.60 pesos en el Buró de Crédito y de 34.50 pesos en el Círculo de Crédito. Esta política permite a los usuarios mantenerse informados y actuar con rapidez ante cualquier irregularidad.

Cabe señalar que el reporte solo refleja los créditos otorgados por las instituciones que colaboran con la Sociedad de Información Crediticia consultada, por lo que algunos financiamientos podrían no aparecer en un solo documento.