La Audiencia de Madrid anula la decisión del juez Peinado de investigar el rescate de Air Europa por no aportar “el más mínimo indicio”

La sección 23 ha estimado el recurso interpuesto por Begoña Gómez al considerar que Peinado basaba su iniciativa únicamente en “noticias periodísticas”

El último intento del magistrado Juan Carlos Peinado de solicitar investigar el rescate del Gobierno a Air Europa en 2020 ha sido anulado por la Audiencia Provincial de Madrid. La sección 23 del tribunal ha estimado el recurso de apelación presentado por la abogada de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, y por el Ministerio Fiscal, al considerar que el juez no aportaba “el más mínimo indicio” y basaba su iniciativa únicamente en “noticias periodísticas”. De la misma manera, también queda sin efecto el requerimiento que Peinado había dirigido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que elaborara un informe sobre dicho rescate.

