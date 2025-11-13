España

El abogado general de la UE avala la amnistía a Puigdemont casi en su totalidad, pero pone en duda los plazos del Gobierno para examinar los delitos

Considera que la ley no choca con los intereses financieros de la Unión, no es contraria a la lucha contra el terrorismo y no puede considerarse una “autoamnistía”

Guardar
El presidente de Junts, Carles
El presidente de Junts, Carles Puigdemont, en el espacio Les 5 Éléments, a 27 de octubre de 2025, en Perpignan. (Glòria Sánchez/Europa Press)

La Justicia europea comienza a allanar el camino para el regreso del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a España. En un informe publicado este jueves, el abogado general de la UE ha avalado que se pueda aplicar la ley de amnistía al líder de Junts por los delitos de responsabilidad contable en el marco del Procés catalán, descartando así que pueda afectar a los intereses financieros de la Unión.

No obstante, el letrado Dean Spilmann ha mostrado dudas sobre algunas de las disposiciones de la ley que, opina, pueden ser incompatibles con el derecho comunitario. Hace especial hincapié en el plazo máximo de dos meses que impuso el Gobierno a los tribunales para examinar los delitos cubiertos por la amnistía y su posible perjuicio a las entidades del sector público. Si bien admite que son plazos “indicativos” y tarea del Tribunal de Cuentas, lo considera “excesivamente corto” para determinar si se empleó o no dinero procedente de la UE -que es el quid de la cuestión- y cómo los gastos afectaron a los organismos públicos. Un dudoso proceso de tutela judicial efectiva que, ha subrayado, “debe de ir de la mano de toda amnistía”.

La opinión del letrado europeo no es vinculante para el Alto Tribunal cuando dicte sentencia, pero suele marcar la línea de la gran mayoría de sus fallos. Entre otros asuntos, el Abogado General ha considerado que no es correcto exigir a los jueces nacionales que absuelvan a una persona y levanten las medidas cautelares en un plazo de dos meses mientras se resuelve el asunto en el Tribunal de Justicia de la UE. Hacerlo dejaría sin sentido el procedimiento de consulta a este tribunal. Por eso, ha afirmado, el Tribunal de Cuentas debe decidir si la ley se puede interpretar de manera que la respuesta que se de en Luxemburgo mantenga su utilidad cuando se haga una consulta prejudicial.

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha afirmado que su partido sigue sin confiar en el Gobierno que encabeza el presidente Pedro Sánchez: "No estamos dispuestos a ayudar a un gobierno que no ayude a Catalunya". (Fuente: Junts)

En otro dictamen separado, el Abogado se ha referido a los independentistas de los Comités de Defensa de la República (CDR) acusados de terrorismo. Considera que la Ley de Amnistía deja claro y “de manera explícita” que los delitos de terrorismo, así como otros que puedan atentar contra los derechos humanos, quedan fuera del olvido judicial y, por lo tanto, la ley no es contraria a la Directiva Europea de lucha contra el Terrorismo.

La amnistía “busca la reconciliación en Cataluña”

La Ley de Amnistía, a juicio del Abogado General, “cumple los estándares jurisprudenciales” establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Aunque la ley cubre un periodo concreto y hechos identificados relacionados con el proceso independentista de Cataluña, no puede considerarse una autoamistía, pues su objetivo se conecta directamente con buscar la normalización institucional y la reconciliación social en el contexto de la crisis catalana. Por otro lado, ha añadido, no incluye violaciones graves de derechos humanos, entre las que se cuentan, primeramente, las violaciones de los derechos a la vida y a la integridad física.

El Abogado General opina que, respecto a la seguridad jurídica y la confianza legítima, el hecho de que la amnistía tenga un ámbito de aplicación amplio o definido de forma general no es un factor decisivo para saber si cumple con el Derecho de la Unión. Y en este sentido, el Tribunal de Justicia debe asegurarse ahora de que la ley no permita que queden sin castigo supuestos actos de terrorismo.

Temas Relacionados

Carles Puigdemontley de amnistiacataluñaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

España se perfila como epicentro de la astronomía moderna: un paso más cerca de que el mayor telescopio del hemisferio norte se ubique en La Palma

El consorcio internacional que gestiona el Telescopio de Treinta Metros (TMT) anuncia que está ”explorando una vía prometedora" para que el proyecto se sitúe en nuestro país

España se perfila como epicentro

Situación límite en la Agencia Española del Medicamento: la fuga de personal pone en jaque a la autoridad sanitaria de referencia en España

Los trabajadores de la Aemps protestan este miércoles ante “la falta de reconocimiento y apoyo del Gobierno” a la agencia

Situación límite en la Agencia

El recepcionista de un hotel cuenta “las cosas más raras” que le piden los clientes: “Pasas a ser el fotógrafo oficial, con indicaciones y todo”

Desde las quejas más simples a convertirse en fotógrafo, mediador o técnico, el empleado cuenta que abundan las peticiones inusuales

El recepcionista de un hotel

José Andrés, chef español: “Mi truco para un guiso de lentejas es hacer un puré con las verduras para darle espesor y sabor”

El cocinero afincado en Estados Unidos ha compartido con sus seguidores algunos consejos para preparar un guiso de lentejas con sabor intenso y textura equilibrada

José Andrés, chef español: “Mi

Un abogado explica por qué es mejor cobrar en 12 pagas y no en 14: “El dinero vale más hoy que dentro de seis meses”

El especialista en derecho aclara en TikTok que elegir una u otra forma de cobro no afecta al total anual, pero sí influye en la forma de administrar el dinero

Un abogado explica por qué
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así cambia el impuesto de

Así cambia el impuesto de Circulación en Madrid para 2026: dependerá de la etiqueta de la DGT

El abogado de González Amador pone en duda la “veracidad” de las declaraciones de los periodistas para defender la culpabilidad del fiscal general

La operación de Francia contra ataques terroristas una década después del atentado de Bataclan: militares ante una “amenaza permanente”

El Ejército de Tierra vuelve a la Antártida a final de año: la misión española de apoyo a la investigación científica

España tiene uno de los 20 ejércitos más poderosos del mundo, según un ranking internacional: por delante de Ucrania, por detrás de Israel o Alemania

ECONOMÍA

Un abogado explica por qué

Un abogado explica por qué es mejor cobrar en 12 pagas y no en 14: “El dinero vale más hoy que dentro de seis meses”

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 13 noviembre

Sebastián Ramírez, abogado: “No aceptes nunca un despido por bajo rendimiento”

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 13 noviembre

DEPORTES

Diez años de la tragedia

Diez años de la tragedia que comenzó con un partido de fútbol entre Francia y Alemania y se extendió a todo París: tres explosiones, los aficionados asaltando el campo y un muerto

Toni Kroos habla sobre la estrella turca del Real Madrid: “Güler podrá marcar una época, pero no es mi sucesor”

La vida de Marc Márquez fuera de MotoGP: 20.000 euros en dos semanas de vacaciones al año

Así pudo haber sido el Camp Nou, pero el FC Barcelona rechazó la propuesta del arquitecto británico Norman Foster

Mbappé recuerda a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en la rueda de prensa antes del partido de Francia: “Fue un momento terrible”