España

8 cosas que puedes añadir al agua de la fregona para que el suelo huela mejor

Una lista con opciones para que tu casa huela bien y esté limpia

Guardar
Si se utiliza demasiado producto
Si se utiliza demasiado producto a la hora de fregar el suelo, este puede quedar pegajoso y sin brillo. (Freepik)

Aunque fregar el suelo no suele ser la tarea doméstica favorita de nadie, entre cargar con el cubo, escurrir la fregona y terminar con la espalda dolorida, hay algo gratificante en el resultado final: el aroma a limpio que queda después. Sin embargo, ese olor fresco a veces se desvanece demasiado pronto. Para descubrir cómo mantener un perfume agradable en casa mucho después de haber terminado de limpiar, el medio especializado Southern Living ha consultado a dos expertas en limpieza: Kathy Cohoon, directora de operaciones de Two Maids, y Sara Aparacio, especialista de Homeaglow.

Ambas compartieron sus mejores trucos para transformar el agua de la fregona en una fragante y poderosa solución limpiadora. La buena noticia es que no necesitas productos caros ni químicos agresivos: basta con ingredientes naturales o de uso cotidiano. Desde aceites esenciales hasta cáscaras de frutas, hay muchas maneras de darle a tus pisos ese toque de frescura duradera.

Estas ocho opciones no solo perfuman, sino que también potencian la limpieza, eliminan bacterias y neutralizan olores persistentes. A continuación, te contamos cómo incorporarlas a tu rutina doméstica para lograr suelos relucientes y con un aroma irresistible.

Aceites esenciales y zumo de limón

Los aceites esenciales son el truco favorito de las expertas. Basta con añadir unas gotas de tu aroma preferido, como lavanda, árbol de té o limón, al cubo con agua tibia y bicarbonato para obtener un resultado profesional. Cohoon explica en Southern Living que estos aceites no solo perfuman, sino que también complementan la acción limpiadora de los ingredientes naturales: “El aceite de árbol de té es antibacteriano y antifúngico, mientras que el de limón ayuda a disolver la grasa”.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

Si prefieres algo más tradicional, el zumo de limón sigue siendo un clásico. Añadir un cuarto de taza al agua ayuda a eliminar gérmenes, disolver residuos y dejar un olor fresco que revitaliza cualquier estancia. Cuando no tienes aceites o cítricos a mano, el jabón para platos puede ser tu mejor aliado.

Aparicio recomienda usar solo una o dos cucharaditas por cubo, ya que “rinde mucho y es ideal para eliminar grasa en suelos de cocina o zonas de mucho tránsito”. Además, su fragancia ,ya sea de manzana verde o frutos rojos, impregna el espacio durante horas.

Las alternativas más sostenibles<b> </b>

Para una alternativa sostenible, las cáscaras de frutas y las infusiones de hierbas son una opción sorprendente. Basta con hervir cáscaras de naranja o limón, colar el líquido y añadirlo al cubo: el resultado es un aroma afrutado y natural. Las bolsitas de té de menta, manzanilla o té verde aportan un perfume suave con propiedades antibacterianas.

Fregona (Adobe Stock)
Fregona (Adobe Stock)

Y si buscas algo más potente, el vinagre blanco es el rey de la limpieza ecológica: mezclado en una proporción de una parte de vinagre por diez de agua, desinfecta, elimina la cal y neutraliza malos olores. Finalmente, si prefieres algo más versátil, el jabón de Castilla es una opción natural y delicada para suelos delicados. Cohoon recomienda mezclar una cucharadita con agua tibia y, si se desea, unas gotas de aceite esencial para personalizar el aroma. Y, por supuesto, los limpiadores comerciales siguen siendo una opción válida: solo hay que asegurarse de diluirlos correctamente y elegir fragancias de base cítrica o herbal para mantener la sensación de frescura.

Ya sea con ingredientes naturales o con productos preparados, estos ocho trucos te ayudarán a transformar la tarea de fregar en una experiencia mucho más agradable. Porque, al final, no hay nada como entrar en casa y que el suelo no solo brille, sino que huela a limpio de verdad.

Temas Relacionados

LimpiezaHogarTrucos de LimpizaTrucos EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

“Tener una tarjeta de crédito en Estados Unidos es mucho más importante de lo que te imaginas”: una española explica los motivos

El historial crediticio es fundamental para después comprar un coche o alquilar una casa

“Tener una tarjeta de crédito

La mejor tapa del mundo se hace con carne de canguro: estos son todos ganadores del Concurso de Tapas de Valladolid

La receta del cocinero Alejandro San José se lleva el XXI Concurso Nacional de pinchos y tapas de Valladolid, mientras que el australiano Andrea Vignali se alza con el premio del certamen internacional

La mejor tapa del mundo

David Bustamante habla de la separación de Andy y Lucas en ‘La Revuelta’: “Les deseo lo mejor”

El cantante ha acudido como invitado al espacio presentado por David Broncano y ha dejado en el aire la posibilidad de colaborar con Andy Morales

David Bustamante habla de la

El Gobierno ordena el confinamiento de todas las aves de corral para frenar la gripe aviar

La elevación del riesgo de entrada de la enfermedad ha obligado a endurecer las medidas de prevención

El Gobierno ordena el confinamiento

Salmón al horno con salsa de soja: una receta fácil y rápida perfecta para conquistar a tus invitados

De tradición asiática pero con ingredientes mediterráneos, este plato principal destaca por su suavidad y jugosidad

Salmón al horno con salsa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ejército de Tierra vuelve

El Ejército de Tierra vuelve a la Antártida a final de año: la misión española de apoyo a la investigación científica

España tiene uno de los 20 ejércitos más poderosos del mundo, según un ranking internacional: por delante de Ucrania, por detrás de Israel o Alemania

Una familia despide a su empleada de hogar por ausentarse para operarse de apendicitis y ahora debe indemnizarla con 7.000 euros

Un padre pide dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad y recuperar el uso de la vivienda: la Justicia mantiene la pensión y permite a la madre seguir en la casa hasta 2028

Este es el experto que ha tasado, uno a uno, los 146.271 dólares americanos en monedas que el Banco de España guarda en su archivo

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 13 noviembre

Sebastián Ramírez, abogado: “No aceptes nunca un despido por bajo rendimiento”

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 13 noviembre

La CNMV impone una multa de 5 millones de euros a Twitter por permitir publicidad engañosa de servicios financieros en su plataforma X

Banco Sabadell marca récord de beneficios hasta septiembre tras la opa fallida de BBVA

DEPORTES

Diez años de la tragedia

Diez años de la tragedia que comenzó con un partido de fútbol entre Francia y Alemania y se extendió a todo París: tres explosiones, los aficionados asaltando el campo y un muerto

Toni Kroos habla sobre la estrella turca del Real Madrid: “Güler podrá marcar una época, pero no es mi sucesor”

La vida de Marc Márquez fuera de MotoGP: 20.000 euros en dos semanas de vacaciones al año

Así pudo haber sido el Camp Nou, pero el FC Barcelona rechazó la propuesta del arquitecto británico Norman Foster

Mbappé recuerda a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en la rueda de prensa antes del partido de Francia: “Fue un momento terrible”