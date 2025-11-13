8 cosas que puedes añadir al agua de la fregona para que el suelo huela mejor

Si se utiliza demasiado producto a la hora de fregar el suelo, este puede quedar pegajoso y sin brillo. (Freepik)

Aunque fregar el suelo no suele ser la tarea doméstica favorita de nadie, entre cargar con el cubo, escurrir la fregona y terminar con la espalda dolorida, hay algo gratificante en el resultado final: el aroma a limpio que queda después. Sin embargo, ese olor fresco a veces se desvanece demasiado pronto. Para descubrir cómo mantener un perfume agradable en casa mucho después de haber terminado de limpiar, el medio especializado Southern Living ha consultado a dos expertas en limpieza: Kathy Cohoon, directora de operaciones de Two Maids, y Sara Aparacio, especialista de Homeaglow.

Ambas compartieron sus mejores trucos para transformar el agua de la fregona en una fragante y poderosa solución limpiadora. La buena noticia es que no necesitas productos caros ni químicos agresivos: basta con ingredientes naturales o de uso cotidiano. Desde aceites esenciales hasta cáscaras de frutas, hay muchas maneras de darle a tus pisos ese toque de frescura duradera.

Estas ocho opciones no solo perfuman, sino que también potencian la limpieza, eliminan bacterias y neutralizan olores persistentes. A continuación, te contamos cómo incorporarlas a tu rutina doméstica para lograr suelos relucientes y con un aroma irresistible.

Aceites esenciales y zumo de limón

Los aceites esenciales son el truco favorito de las expertas. Basta con añadir unas gotas de tu aroma preferido, como lavanda, árbol de té o limón, al cubo con agua tibia y bicarbonato para obtener un resultado profesional. Cohoon explica en Southern Living que estos aceites no solo perfuman, sino que también complementan la acción limpiadora de los ingredientes naturales: “El aceite de árbol de té es antibacteriano y antifúngico, mientras que el de limón ayuda a disolver la grasa”.

Si prefieres algo más tradicional, el zumo de limón sigue siendo un clásico. Añadir un cuarto de taza al agua ayuda a eliminar gérmenes, disolver residuos y dejar un olor fresco que revitaliza cualquier estancia. Cuando no tienes aceites o cítricos a mano, el jabón para platos puede ser tu mejor aliado.

Aparicio recomienda usar solo una o dos cucharaditas por cubo, ya que “rinde mucho y es ideal para eliminar grasa en suelos de cocina o zonas de mucho tránsito”. Además, su fragancia ,ya sea de manzana verde o frutos rojos, impregna el espacio durante horas.

Las alternativas más sostenibles<b> </b>

Para una alternativa sostenible, las cáscaras de frutas y las infusiones de hierbas son una opción sorprendente. Basta con hervir cáscaras de naranja o limón, colar el líquido y añadirlo al cubo: el resultado es un aroma afrutado y natural. Las bolsitas de té de menta, manzanilla o té verde aportan un perfume suave con propiedades antibacterianas.

Y si buscas algo más potente, el vinagre blanco es el rey de la limpieza ecológica: mezclado en una proporción de una parte de vinagre por diez de agua, desinfecta, elimina la cal y neutraliza malos olores. Finalmente, si prefieres algo más versátil, el jabón de Castilla es una opción natural y delicada para suelos delicados. Cohoon recomienda mezclar una cucharadita con agua tibia y, si se desea, unas gotas de aceite esencial para personalizar el aroma. Y, por supuesto, los limpiadores comerciales siguen siendo una opción válida: solo hay que asegurarse de diluirlos correctamente y elegir fragancias de base cítrica o herbal para mantener la sensación de frescura.

Ya sea con ingredientes naturales o con productos preparados, estos ocho trucos te ayudarán a transformar la tarea de fregar en una experiencia mucho más agradable. Porque, al final, no hay nada como entrar en casa y que el suelo no solo brille, sino que huela a limpio de verdad.