Lluvias intensas, tormentas y fuertes rachas de viento: la Aemet alerta de las consecuencias de la borrasca Claudia en España

Galicia y Canarias serán las regiones más afectadas por el temporal durante las próximas jornadas

La borrasca Claudia, que se desplaza por el Atlántico hacia la península, empezará a descargar agua en Galicia desde este martes por la tarde, “con precipitaciones persistentes, que ocasionalmente podrían ser fuertes y con tormenta, rachas de viento sur muy fuertes, especialmente en zonas expuestas”, y temporal marítimo, según detalla la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en un comunicado. También se espera que el temporal costero continúe en los litorales atlánticos gallegos

Según detalla del portavoz del organismo público, Rubén del Campo, también lloverá en puntos de Asturias y de la provincia de León, así como en las islas Canarias occidentales. También habrá bancos de niebla matinales en zonas de la meseta “que podrán dificultar la movilidad al reducir la visibilidad”.

Durante esta jornada, en el tercio norte se esperan fuetes rachas de viento, que provocarán temporal marítimo en Galicia, con olas que podrían superar los seis metros. “Estos vientos del sur son templados, por lo que subirán las temperaturas, tanto las nocturnas como las diurnas”, señala del Campo. Así se superarán los 20 grados en el Cantábrico, en el área mediterránea y en amplias zonas de Andalucía. Ciudades como Murcia o Granada rondarán, incluso, los 25 grados.

Cuatro comunidades autónomas en alerta

Ante este escenario, la Aemet ha activado las alertas por fenómenos meteorológicos adversos en el norte del país. Galicia tiene aviso naranja -que implica “riesgo importante”- en las provincias de A Coruña y de Pontevedra por fenómenos costeros adversos. Además, en toda la comunidad autónoma hay además aviso amarillo -que supone “riesgo bajo”- por fuertes rachas de viento entre 70 y 80 kilómetros por hora, y en A Coruña y Pontevedra, también por precipitaciones que acumularán 20 litros en una hora o entre 40 y 60 litros en 12 horas.

Por su parte, Asturias y Cantabria están en nivel amarillo por rachas máximas de viento del sur 90 kilómetros por hora, mientras que en Navarra está en alerta también por viento con las rachas que alcanzarán los 70 kilómetros por hora.

Mapa de alertas meteorológicas, para el martes, 11 de noviembre de 2025. (Aemet)

Fuertes lluvias y termómetros al alza

El miércoles, la inestabilidad se irá desplazando al archipiélago canario e irá aumento a lo largo del día en las islas occidentales, con tormentas que afectarían especialmente a La Palma, donde no se descartan “chubascos muy fuertes”, que irán extendiéndose al resto de las islas durante la tarde y noche. Es probable que sean además persistentes, especialmente en medianías de las vertientes orientadas al suroeste. El viento del suroeste, que irá arreciando desde el comienzo del día, dará lugar a rachas muy fuertes a partir del mediodía, especialmente en cumbres y medianías. Del Campo advierte sobre las lluvias “muy fuertes y con tormentas”, que dejarán “acumulaciones de lluvia relevantes”.

En la península, las precipitaciones quedarán restringidas a Galicia, el oeste de Asturias, el oeste de Castilla y León y de Extremadura, sin descartar lluvias en la provincia de Huelva. Por su parte, los termómetros volverán a subir porque seguirán soplando los vientos templados del sur y lo harán “con rachas muy fuertes en el norte”. Por ello, del Campo pide precaución con la caída de ramas y de objetos desde lugares elevados. Durante esta jornada habrá apenas heladas y se esperan 20 grados de máxima en el Cantábrico, en el Mediterráneo, en el centro y en el sur peninsular. Madrid, por ejemplo, rondará los 22 grados de máxima; mientras que en Bilbao, Toledo, Murcia y Palma serán los 25 grados; al sur, y Sevilla y Granada rondarán los 28 grados. “Son valores entre cinco y diez grados por encima de lo normal para la época del año”, advierte del Campo.

Dos personas caminan con dificultad por el viento y la lluvia en Viveiro (Lugo), a 8 de enero de 2025. (Carlos Castro / Europa Press)

El jueves, el frente irá avanzando de oeste a este, y dejará a islas Canarias, de nuevo, bajo un manto de lluvia fuerte y persistente. “Estos chubascos localmente podrían ser muy fuertes en el archipiélago y con tormenta y dejar acumulaciones importantes”, señala el portavoz de la Aemet. Del mismo modo, en la península, seguirá lloviendo con intensidad en el oeste de Galicia y las precipitaciones se extenderán, no con tanta intensidad, por Asturias, el oeste de Castilla y León, Extremadura y Andalucía.

Las temperaturas aún subirán “un poco más”, sobre todo las nocturnas. En puntos del Cantábrico oriental y del mediterráneo andaluz, el mercurio no bajará de 18 grados. “Superaremos los 20 grados durante las horas centrales del día en amplias zonas del país y los 25 grados en ciudades como Bilbao, San Sebastián, Cádiz, Murcia o Ciudad Real. Sevilla y Granada rondarán los 28-30 grados y en la ciudad autónoma de Melilla se podrían alcanzar los 32 grados”, adelanta el portavoz.

Descenso térmico y persistencia de las lluvias

El viernes, la llegada de una masa de aire más fresco provocará un descenso acusado de las temperaturas, que se aproximarán a los valores propios de la época, aunque seguirán siendo elevadas en el extremo norte peninsular y en el área mediterránea. Las lluvias afectarán a buena parte del oeste y centro del territorio, una situación que podría prolongarse durante el fin de semana. En Canarias, tras las lluvias intensas de los días previos, se recuperará la normalidad. Las temperaturas, tras la bajada del viernes, permanecerán estables.

