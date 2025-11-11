España

El periodista Javier Ruiz analiza la venta del Atlético de Madrid al fondo Apollo: “Es uno de los grandes tiburones blancos del planeta”

A su juicio, “se trata de una gran operación para el Atlético y la nada para Apollo, pero una nada que será rentable”

Guardar
Apollo Sports Capital, nuevo accionista mayoritario del Atlético de Madrid.

El fondo de inversión estadounidense Apollo Sports Capital (ASC) será el nuevo socio mayoritario del Atlético de Madrid tras llegar a un acuerdo con el consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil Marín, su presidente, Enrique Cerezo, así como con Quantum Pacific Group y Ares Management, principales accionistas. La operación, de la que de momento no han trascendido cifras, está previsto que se complete en el primer trimestre de 2026.

Apollo se hará con entre un 51 y un 55% de la propiedad. El Atlético tiene un valor estimado total de entre 2.500 y 3.000 millones de euros. Según la institución, este movimiento será crucial para “reforzar la posición entre la élite del fútbol” y empujará en la “ambición de ofrecer éxitos a sus aficionados en todo el mundo”. Además de la mejora de los equipos, se podrá desarrollar la Ciudad del Deporte prevista en el entorno del estadio Metropolitano.

Hasta la llegada de Apollo, el mapa accionarial del club rojiblanco estaba dominado por la sociedad Atlético HoldCo, formada por las acciones de Gil Marín y Cerezo y a la que se sumó el también fondo estadounidense Ares mediante una ampliación de capital en 2021. Suyos eran el 70,47% de los títulos. Asimismo, Quantum Pacific Group, empresa del millonario israelí Idan Ofer, tiene un 27,84% de las acciones.

Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo
Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo y Robert Givone, cogestor de Apollo Sports Capital. (Atlético de Madrid)

“¿Y estos, quiénes son"

Asegura el Atlético que ASC, filial de Apollo que invierte en el sector del deporte y los eventos en vivo, no persigue “una estrategia de multipropiedad de control de clubes”. Recientemente, se ha hecho también con el control de los torneos de tenis Mutua Madrid Open y Miami Open. Todas sus apuestas tienen fecha de caducidad, una vez extraído el beneficio que busca. Más allá de esto, más incógnitas que certezas sobre los próximos años.

Tan comprensibles son la euforia como las reservas entre la masa social del club, dados los desiguales precedentes de este tipo de casos en el fútbol español y europeo. Es por esto que algunos de los principales espacios deportivos se han dedicado estas últimas horas a hablar con expertos capaces de traducir lo que puede significar esta noticia, a fin de aportar luz. Entre ellos, El Larguero, en la Cadena SER, dirigido por Manu Carreño.

El periodista no tuvo que ir muy lejos para encontrar una voz especializada y llamó a Javier Ruiz, compañero en la SER, largos años al frente de Hora 25 de los Negocios y rostro también muy conocido de la televisión como presentador junto a Adela González de Mañaneros 360 (TVE), programa líder en su franja. Carreño fue al grano: “Apollo Sports Capital. Los aficionados al fútbol en España y sobre todo los del Atlético de Madrid están diciendo: ¿y estos, quiénes son?"

El periodista Javier Ruiz al
El periodista Javier Ruiz al frente de 'Hora 25 de los Negocios' en la Cadena SER.

“Prácticamente el PIB de España en un año”

En su respuesta, Ruiz tampoco dio demasiados rodeos: “Es uno de los grandes gigantes. Existe un término en esto que es tiburón. Pues bien, esto no es un tiburón, esto es uno de los grandes tiburones blancos del planeta. Apollo Global Management es la gran matriz y va creando pequeños instrumentos para comprar. Este que ha creado del Sports es el que se crea para operaciones deportivas como la del Atleti”.

“Pero lo que estamos aquí es jugando con un tiburón que, para que te hagas una idea, Manu -continuó Ruiz-, se gasta 1.250 kilos en comprarse el Atlético, pero es que mueve 75.000 millones al trimestre y tiene ya acumulados, gestiona ahora mismo activos por 908.000 millones. Para que la gente nos entienda, es prácticamente el PIB de España en un año. Por lo que esto -lo del Atlético- para ellos es un lunes por la tarde en la oficina.

Con estas cifras sobre la mesa, para Ruiz se trata de “una gran operación para el Atlético de Madrid y la nada para Apollo. Una nada que, dicho esto, va a ser rentable”. Explica el periodista que este tipo de fondos “juega a dos tiempos”. Primero, “a quedarse cinco, seis, siete, ocho años como mucho; no están para quedarse de por vida. Y dos, juegan a hacerlo rentable. El Atlético el año pasado perdió dinero, pero esta gente se va a encargar de poner las finanzas en orden”.

Temas Relacionados

Atlético de MadridFútbol EspañaEmpresas EspañaCadena SEREspaña-EconomiaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Patricio Ochoa, doctor: “Las mujeres tienen más resiliencia mental y emocional que los hombres”

Tal y como explica el especialista, esta capacidad de superación no es solo psicológica, sino que también está vinculada a su estructura cerebral

Patricio Ochoa, doctor: “Las mujeres

Una mujer que tutelaba a su tía y gestionaba su dinero defiende que todo está correcto y la Justicia le rechaza las cuentas: faltan casi 100.000 euros por justificar

La Justicia de Málaga ha destapado un agujero de casi 100.000 euros en la gestión de la tutela de una anciana: su sobrina, responsable de las cuentas durante más de cinco años, no pudo justificar la diferencia ante los tribunales

Una mujer que tutelaba a

Ni bicarbonato ni vinagre: esto es lo que necesitas para limpiar el tambor de la lavadora

Diego Fernández, ingeniero químico y experto en mantenimiento doméstico, desmiente uno de los remedios caseros más compartidos para limpiar la lavadora y ofrece una alternativa sencilla y eficaz

Ni bicarbonato ni vinagre: esto

Un padre quiere dejar de pagar la manutención y recuperar el derecho de uso de la vivienda familiar: la Justicia mantiene la pensión, pero fija un plazo de 18 meses para abandonar la casa

Una sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca ha puesto punto final a la batalla judicial entre Justiniano e Irene: el fallo establece nuevas condiciones para ambos progenitores tras años de litigio y recursos cruzados

Un padre quiere dejar de

La Audiencia de Madrid obliga a unos padres a permitir que los abuelos visiten a sus hijos: se pelearon por la venta de una casa

La confrontación familiar derivó en denuncias penales y nuevas demandas civiles. El juez subraya que el interés de los menores debe prevalecer sobre el conflicto entre los adultos

La Audiencia de Madrid obliga
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una mujer que tutelaba a

Una mujer que tutelaba a su tía y gestionaba su dinero defiende que todo está correcto y la Justicia le rechaza las cuentas: faltan casi 100.000 euros por justificar

Un padre quiere dejar de pagar la manutención y recuperar el derecho de uso de la vivienda familiar: la Justicia mantiene la pensión, pero fija un plazo de 18 meses para abandonar la casa

La Audiencia de Madrid obliga a unos padres a permitir que los abuelos visiten a sus hijos: se pelearon por la venta de una casa

El foro mundial de drones de seguridad celebrado España: así ha sido el evento de la Interpol que ha acogido la Policía Nacional

El secreto profesional del periodista, también a juicio en el proceso contra el fiscal general: lo que está en juego si se descubre quién filtró el correo

ECONOMÍA

El precio más alto de

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 11 de noviembre

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 11 de noviembre

Un 39% de las obras en España sufre retrasos por la criminalidad: los delitos en la construcción frenan proyectos y encarecen la vivienda

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

DEPORTES

Perico Fernández, el boxeador español

Perico Fernández, el boxeador español al que abandonó su madre al nacer, se convirtió en campeón mundial y acabó sus días durmiendo en el coche y en un burdel

La nueva arma de Carlos Alcaraz para acabar la temporada como el número uno: ya la está usando en las ATP Finals

Manuel González busca repetir en Valencia la gesta de 2014: España sueña con otra triple corona de motociclismo

Messi regresa al nuevo Camp Nou: “Ojalá algún día pueda volver”

Así es el acuerdo entre la FIFA y los futbolistas para aliviar el calendario: de las horas de descanso al fondo de apoyo financiero de 20 millones