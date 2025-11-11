El periodista Javier Ruiz analiza la venta del Atlético de Madrid al fondo Apollo: “Es uno de los grandes tiburones blancos del planeta”

Apollo Sports Capital, nuevo accionista mayoritario del Atlético de Madrid.

El fondo de inversión estadounidense Apollo Sports Capital (ASC) será el nuevo socio mayoritario del Atlético de Madrid tras llegar a un acuerdo con el consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil Marín, su presidente, Enrique Cerezo, así como con Quantum Pacific Group y Ares Management, principales accionistas. La operación, de la que de momento no han trascendido cifras, está previsto que se complete en el primer trimestre de 2026.

Apollo se hará con entre un 51 y un 55% de la propiedad. El Atlético tiene un valor estimado total de entre 2.500 y 3.000 millones de euros. Según la institución, este movimiento será crucial para “reforzar la posición entre la élite del fútbol” y empujará en la “ambición de ofrecer éxitos a sus aficionados en todo el mundo”. Además de la mejora de los equipos, se podrá desarrollar la Ciudad del Deporte prevista en el entorno del estadio Metropolitano.

Hasta la llegada de Apollo, el mapa accionarial del club rojiblanco estaba dominado por la sociedad Atlético HoldCo, formada por las acciones de Gil Marín y Cerezo y a la que se sumó el también fondo estadounidense Ares mediante una ampliación de capital en 2021. Suyos eran el 70,47% de los títulos. Asimismo, Quantum Pacific Group, empresa del millonario israelí Idan Ofer, tiene un 27,84% de las acciones.

Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo y Robert Givone, cogestor de Apollo Sports Capital. (Atlético de Madrid)

“¿Y estos, quiénes son"

Asegura el Atlético que ASC, filial de Apollo que invierte en el sector del deporte y los eventos en vivo, no persigue “una estrategia de multipropiedad de control de clubes”. Recientemente, se ha hecho también con el control de los torneos de tenis Mutua Madrid Open y Miami Open. Todas sus apuestas tienen fecha de caducidad, una vez extraído el beneficio que busca. Más allá de esto, más incógnitas que certezas sobre los próximos años.

Tan comprensibles son la euforia como las reservas entre la masa social del club, dados los desiguales precedentes de este tipo de casos en el fútbol español y europeo. Es por esto que algunos de los principales espacios deportivos se han dedicado estas últimas horas a hablar con expertos capaces de traducir lo que puede significar esta noticia, a fin de aportar luz. Entre ellos, El Larguero, en la Cadena SER, dirigido por Manu Carreño.

El periodista no tuvo que ir muy lejos para encontrar una voz especializada y llamó a Javier Ruiz, compañero en la SER, largos años al frente de Hora 25 de los Negocios y rostro también muy conocido de la televisión como presentador junto a Adela González de Mañaneros 360 (TVE), programa líder en su franja. Carreño fue al grano: “Apollo Sports Capital. Los aficionados al fútbol en España y sobre todo los del Atlético de Madrid están diciendo: ¿y estos, quiénes son?"

El periodista Javier Ruiz al frente de 'Hora 25 de los Negocios' en la Cadena SER.

“Prácticamente el PIB de España en un año”

En su respuesta, Ruiz tampoco dio demasiados rodeos: “Es uno de los grandes gigantes. Existe un término en esto que es tiburón. Pues bien, esto no es un tiburón, esto es uno de los grandes tiburones blancos del planeta. Apollo Global Management es la gran matriz y va creando pequeños instrumentos para comprar. Este que ha creado del Sports es el que se crea para operaciones deportivas como la del Atleti”.

“Pero lo que estamos aquí es jugando con un tiburón que, para que te hagas una idea, Manu -continuó Ruiz-, se gasta 1.250 kilos en comprarse el Atlético, pero es que mueve 75.000 millones al trimestre y tiene ya acumulados, gestiona ahora mismo activos por 908.000 millones. Para que la gente nos entienda, es prácticamente el PIB de España en un año. Por lo que esto -lo del Atlético- para ellos es un lunes por la tarde en la oficina.

Con estas cifras sobre la mesa, para Ruiz se trata de “una gran operación para el Atlético de Madrid y la nada para Apollo. Una nada que, dicho esto, va a ser rentable”. Explica el periodista que este tipo de fondos “juega a dos tiempos”. Primero, “a quedarse cinco, seis, siete, ocho años como mucho; no están para quedarse de por vida. Y dos, juegan a hacerlo rentable. El Atlético el año pasado perdió dinero, pero esta gente se va a encargar de poner las finanzas en orden”.