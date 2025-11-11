España

El buque cargado de petróleo ruso que lleva 10 meses estancado en aguas de Alemania: el riesgo ambiental y las sanciones de la UE

Alemania remolcó un petrolero de bandera panameña para alejarlo de su territorio tras sufrir una avería

Guardar
Petrolero 'Eventin' en costa alemana
Petrolero 'Eventin' en costa alemana (Havariekommando)

La presencia de un buque extranjero cerca de la costa de un país puede generar inquietud cuando no se espera o no es de una nación aliada. Si este barco va cargado de petróleo ruso, la preocupación se incrementa cuando se trata de un país europeo. A principios de 2025, Alemania remolcó un petrolero de bandera panameña para alejarlo de su territorio, después de que este quedara estancado y de que conocieran que Greenpeace lo incluye en la lista de la ‘flota fantasma’ de Rusia.

El pasado mes de enero, el ‘Eventin’ se dirigía desde Rusia hacia Egipto con 100.000 toneladas métricas de petróleo a bordo. Sufrió una avería y quedó a la deriva en el mar Báltico. Las autoridades alemanas lo interceptaron al tratarse de un barco no controlado y saltaron las alarmas cuando conocieron su punto de partida y el material que transportaba.

Desde entonces, tras transcurrir 10 meses, el barco ha quedado en una situación compleja y extraña. Sigue parado en medio del océano, con 16 marineros de India y Georgia, que reciben provisiones cada poco tiempo, según la información de la empresa de radiotelevisión alemana NDR. Alemania solo pudo alejarlo de su costa para reducir cualquier riesgo y quedar a la espera de una resolución judicial.

Estancamiento de un buque sospechoso

El petrolero continúa anclado frente a la costa de Rügen mientras su futuro se decide en los tribunales. Procedente de Ust-Luga (Rusia) y con bandera de Panamá, el buque tenía como destino Port Said (Egipto). Sin embargo, no ha llegado a descargar su cargamento, ya que sufrió un fallo y acabó custodiado por autoridades alemanas.

Desde el primer momento, las organizaciones ecologistas han reclamado el desguace inmediato del barco para evitar un desastre medioambiental. Los equipos de emergencias y aduanas alemanes han defendido una incautación y procesamiento del crudo, valorado en 40 millones de euros.

En primer lugar, fue remolcado para alejarlo de la costa y los servicios alemanes han evitado cualquier movimiento ante las sospechas de saltarse medidas europeas sobre petróleo ruso. En febrero, la Unión Europea (UE) incluyó el navío en su lista de petroleros sancionados y, tras diversas acciones legales y administrativas, Alemania incautó finalmente el buque y su carga en marzo.

La compañía que está detrás del buque argumenta que tuvo que entrar en aguas de la UE por razones de emergencia, no por voluntad propia. Por ello, consideran que puede acogerse al derecho de puerto de refugio. Además, afirman que la carga no es petróleo pesado sancionado, sino petróleo refinado, que no está sujeto a sanciones.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha defendido este jueves un plan de recuperación para su país, así como unanimidad para utilizar los activos rusos congelados en el proceso. En el marco de la IV Conferencia Internacional sobre la Reconstrucción de Ucrania, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado un fondo europeo. (Fuente: EBS / Zelenski / Europa Press)

Situación actual del ‘Eventin’

El problema del ‘Eventin’ sigue sin resolverse tanto en el Tribunal General de la UE como en el Tribunal Fiscal Federal de Alemania, donde podría dictarse una sentencia antes de fin de año. El caso, representado por un despacho de Hamburgo, permanece rodeado de secretismo, ya que los abogados han rechazado hacer comentarios sobre la causa.

Tras suspenderse de forma provisional la confiscación aduanera en mayo, la Oficina Central de Aduanas de Stralsund recurrió la decisión. Según recoge NDR, las autoridades alemanas han modificado su hipótesis sobre la carga, ahora consideran que se trata de otro tipo de petróleo, todavía pendiente de identificación y de posible sanción.

Havariekommando

Temas Relacionados

RusiaPetróleoBuquesAlemaniaEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

El restaurante que la reina Sofía visitó en Ibiza y la curiosa bebida alcohólica típica que probó: “Gracias por su visita y por disfrutar de nuestro café caleta”

Durante su visita, la emérita disfrutó con las espectaculares vistas de dos restaurantes ibicencos especializados en cocina tradicional de la isla

El restaurante que la reina

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Juegos Once divulgó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación

La Federación desconvoca a Lamine Yamal de la Selección y muestra su enfado con el Barça

El extremo del FC Barcelona estará entre 7 y 10 días de baja debido a molestias en el pubis

La Federación desconvoca a Lamine

Cuál es la diferencia entre un lince rojo y un gato montés: el origen lingüístico de la confusión

El uso ambiguo de nombres en inglés y español ha llevado a identificar erróneamente estos ejemplares, pese a que sus linajes, hábitats y características biológicas son distintos

Cuál es la diferencia entre

Un juez declara ilegal el pacto del PP con seis tránsfugas del PSOE para “comprar” la alcaldía de Cartagena

Los hechos probados recogen que Ana Belén Castejón Hernández, la anterior alcaldesa del PSOE, asumió la intendencia tras un acuerdo político que le costó la expulsión a ella y a otros cinco concejales socialistas

Un juez declara ilegal el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juez declara ilegal el

Un juez declara ilegal el pacto del PP con seis tránsfugas del PSOE para “comprar” la alcaldía de Cartagena

El PP descarta una moción de censura a pesar de la ruptura de Junts con el Gobierno: “Le echaremos en las urnas, sin buscar atajos”

Una mujer que tutelaba a su tía y gestionaba su dinero defiende que todo está correcto y la Justicia le rechaza las cuentas: faltan casi 100.000 euros por justificar

Un padre quiere dejar de pagar la manutención y recuperar el derecho de uso de la vivienda familiar: la Justicia mantiene la pensión, pero fija un plazo de 18 meses para abandonar la casa

La Audiencia de Madrid obliga a unos padres a permitir que los abuelos visiten a sus hijos: se pelearon por la venta de una casa

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Roberto González, propietario de tres gimnasios: “Deja una rentabilidad aproximada entre 60.000 a 90.000 euros mensuales”

Un abogado revela cuánto cobra en un turno de oficio: “Depende de las actuaciones que hagas”

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

La Federación desconvoca a Lamine

La Federación desconvoca a Lamine Yamal de la Selección y muestra su enfado con el Barça

Perico Fernández, el boxeador español al que abandonó su madre al nacer, se convirtió en campeón mundial y acabó sus días durmiendo en el coche y en un burdel

La nueva arma de Carlos Alcaraz para acabar la temporada como el número uno: ya la está usando en las ATP Finals

Manuel González busca repetir en Valencia la gesta de 2014: España sueña con otra triple corona de motociclismo

Messi regresa al nuevo Camp Nou: “Ojalá algún día pueda volver”