El buque cargado de petróleo ruso que lleva 10 meses estancado en aguas de Alemania: el riesgo ambiental y las sanciones de la UE

Petrolero 'Eventin' en costa alemana (Havariekommando)

La presencia de un buque extranjero cerca de la costa de un país puede generar inquietud cuando no se espera o no es de una nación aliada. Si este barco va cargado de petróleo ruso, la preocupación se incrementa cuando se trata de un país europeo. A principios de 2025, Alemania remolcó un petrolero de bandera panameña para alejarlo de su territorio, después de que este quedara estancado y de que conocieran que Greenpeace lo incluye en la lista de la ‘flota fantasma’ de Rusia.

El pasado mes de enero, el ‘Eventin’ se dirigía desde Rusia hacia Egipto con 100.000 toneladas métricas de petróleo a bordo. Sufrió una avería y quedó a la deriva en el mar Báltico. Las autoridades alemanas lo interceptaron al tratarse de un barco no controlado y saltaron las alarmas cuando conocieron su punto de partida y el material que transportaba.

Desde entonces, tras transcurrir 10 meses, el barco ha quedado en una situación compleja y extraña. Sigue parado en medio del océano, con 16 marineros de India y Georgia, que reciben provisiones cada poco tiempo, según la información de la empresa de radiotelevisión alemana NDR. Alemania solo pudo alejarlo de su costa para reducir cualquier riesgo y quedar a la espera de una resolución judicial.

Estancamiento de un buque sospechoso

El petrolero continúa anclado frente a la costa de Rügen mientras su futuro se decide en los tribunales. Procedente de Ust-Luga (Rusia) y con bandera de Panamá, el buque tenía como destino Port Said (Egipto). Sin embargo, no ha llegado a descargar su cargamento, ya que sufrió un fallo y acabó custodiado por autoridades alemanas.

Desde el primer momento, las organizaciones ecologistas han reclamado el desguace inmediato del barco para evitar un desastre medioambiental. Los equipos de emergencias y aduanas alemanes han defendido una incautación y procesamiento del crudo, valorado en 40 millones de euros.

En primer lugar, fue remolcado para alejarlo de la costa y los servicios alemanes han evitado cualquier movimiento ante las sospechas de saltarse medidas europeas sobre petróleo ruso. En febrero, la Unión Europea (UE) incluyó el navío en su lista de petroleros sancionados y, tras diversas acciones legales y administrativas, Alemania incautó finalmente el buque y su carga en marzo.

La compañía que está detrás del buque argumenta que tuvo que entrar en aguas de la UE por razones de emergencia, no por voluntad propia. Por ello, consideran que puede acogerse al derecho de puerto de refugio. Además, afirman que la carga no es petróleo pesado sancionado, sino petróleo refinado, que no está sujeto a sanciones.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha defendido este jueves un plan de recuperación para su país, así como unanimidad para utilizar los activos rusos congelados en el proceso. En el marco de la IV Conferencia Internacional sobre la Reconstrucción de Ucrania, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado un fondo europeo. (Fuente: EBS / Zelenski / Europa Press)

Situación actual del ‘Eventin’

El problema del ‘Eventin’ sigue sin resolverse tanto en el Tribunal General de la UE como en el Tribunal Fiscal Federal de Alemania, donde podría dictarse una sentencia antes de fin de año. El caso, representado por un despacho de Hamburgo, permanece rodeado de secretismo, ya que los abogados han rechazado hacer comentarios sobre la causa.

Tras suspenderse de forma provisional la confiscación aduanera en mayo, la Oficina Central de Aduanas de Stralsund recurrió la decisión. Según recoge NDR, las autoridades alemanas han modificado su hipótesis sobre la carga, ahora consideran que se trata de otro tipo de petróleo, todavía pendiente de identificación y de posible sanción.

Havariekommando