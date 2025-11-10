Un anciano de 85 años conduce para ir al médico y es encontrado en Croacia, a más de 1.500 kilómetros

Anciano conduciendo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas veces los GPS tienen algunos fallos y en vez de ayudar a los conductores lo que hacen es perderlos más en el mapa. Generalmente esos fallos se deben a factores como interferencias o cambios de ubicación, pero en algunos casos puede llevar a recorrer varios países sin tenerlo previsto.

Esto es lo que le ha ocurrido a un anciano francés de 85 años que se dirigía a la consulta del médico pero nunca llegó, ya que fue localizado en Croacia, a 1.500 kilómetros de su destino. El hombre, residente en Châtillon-sur-Thouret, en el departamento de Deux-Sèvres, tenía cita con su médico ese día. El trayecto de 25 km hasta la localidad de Airvault no le quedaba muy lejos, pero no llegó.

Por suerte, su ausencia generó cierta preocupación entre las personas de su entorno. Sus vecinos, que no lo habían visto en todo el día, dieron la voz de alarma. Miembros de una asociación a la que pertenece también alaertaron. Su llegada se esperaba ese día por la noche, pero no se presentó, según indica el medio Ici Poitou.

Localizado en Croacia

Los servicios de emergencia encontraron la casa vacía, así que, los bomberos alertaron a la policía, que localizó el teléfono del anciano. Se encontraba en Croacia, alojado en un hotel de Brela, en la costa adriática. Por teléfono, el octogenario dijo que llevaba 20 horas conduciendo. Lo más preocupante es que explicó que “no entendía lo que había pasado” y sugirió que se trataba de un “problema con el GPS”.

Ruta en coche seguida por este conductor (Captura Google Maps)

Respecto a su perfil, no se le reconocían deficiencias cognitivas ni problemas de desorientación previos. Sus familiares viajaron a Croacia para recogerlo, y probablemente, para que se someta a algunos exámenes y pruebas una vez de vuelta en Francia.

Caso similar

En 2013 existe un antecedente de un caso prácticamente calcado al del hombre francés. En este caso, Sabine Moreau, una mujer belga de 67 años, viajó desde su ciudad natal hasta croacia también por un error en su GPS. En vez de realizar los 84 kilómetros para llegar a su destino, la mujer terminó realizando un trayecto de más de 1.300 kilómetros tras un despiste.

Moreau vivía en un pueblo de Bélgica llamado Solre-sur-Sambre. Su travesía comenzó cuando iba a recoger a un conocido que se encontraba en Bruselas. Ante la inseguridad para llegar hasta la capital belga, decidió usar un dispositivo GPS para que la guiara. El fallo de actualización de mapas en su GPS llevó a Sabine Moreau a conducir durante dos días hasta llegar a Zagreb, la capital de Croacia.

Un camión queda atrapado en el centro de la ciudad después de que su GPS le diese mal las indicaciones. (Policía Local de Valladolid/X)

Los fallos en esos dispositivos pueden ser habituales, pero esta historia resultó peculiar y extraña por entonces. Su hijo, ante la tardanza y preocupado, denunció la desaparición de su madre. Las autoridades belgas desplegaron una operación de búsqueda para descubrir el paradero de Sabine Moreau. Finalmente, la mujer contactó con su hijo por teléfono y le contó lo sucedido.

A sus 67 años por entonces, Sabine Moreau había vivido una de sus mayores aventuras por, como aseguró, estar distraida. A pesar de las señales que divisó en francés y alemán y de los distintos carteles que indicaban el camino a Colonia o Frankfurt, la mujer decidió seguir la ruta marcada por el GPS. En su aventura de dos días por Europa, Moreau tuvo que dormir en el coche y además tuvo un pequeño accidente.