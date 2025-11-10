España

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 10 de noviembre

El valor de las gasolinas cambia todos los días, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

Guardar
Desde gasolina y hasta diésel,
Desde gasolina y hasta diésel, aquí el precio de los principales combustibles (Infobae)

Este es el precio de la gasolina, el gasóleo y diésel en distitnas ciudades de España. Los montos más altos y más bajos de este lunes 10 de noviembre, según información del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 1,719 euros el litro

Precio mínimo: 1,259 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,739 euros el litro

Precio mínimo: 1,279 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,759 euros el litro

Precio mínimo: 1,309 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,829 euros el litro

Precio mínimo: 1,559 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,579 euros el litro

Precio mínimo: 1,229 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,669 euros el litro

Precio mínimo: 1,279 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,659 euros el litro

Precio mínimo: 1,285 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,799 euros el litro

Precio mínimo: 1,509 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,579 euros el litro

Precio mínimo: 1,299 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,659 euros el litro

Precio mínimo: 1,359 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,599 euros el litro

Precio mínimo: 1,349 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,749 euros el litro

Precio mínimo: 1,659 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,619 euros el litro

Precio mínimo: 1,204 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,699 euros el litro

Precio mínimo: 1,279 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,629 euros el litro

Precio mínimo: 1,275 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,738 euros el litro

Precio mínimo: 1,554 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,589 euros el litro

Precio mínimo: 1,209 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,679 euros el litro

Precio mínimo: 1,245 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,62 euros el litro

Precio mínimo: 1,259 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,769 euros el litro

Precio mínimo: 1,609 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,599 euros el litro

Precio mínimo: 1,349 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,669 euros el litro

Precio mínimo: 1,568 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,599 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,739 euros el litro

Precio mínimo: 1,559 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de los carburantes
El precio de los carburantes cambia todos los días (Reuters)

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

Temas Relacionados

GasolinaPrecio GasolinaEspaña-EconomiaNoticias

Últimas Noticias

Cotización del euro frente al dólar hoy 10 de noviembre

Este fue el comportamiento de la divisa europea frente a la estadounidense

Cotización del euro frente al

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Zaragoza

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Predicción del clima: estas son

Previsión meteorológica del clima en Valencia para este 10 de noviembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Previsión meteorológica del clima en

Las claves de la primera semana del juicio contra el fiscal general: una fiscalía enfrentada, el “suicidio” de González Amador y el secreto profesional de los periodistas

El litigio entra en su segunda y última semana, dejando atrás algunas de las declaraciones claves

Las claves de la primera

El patrimonio millonario de Dani Martín: varios chalets en Madrid, una casa en Tarifa y sociedades de gestión musical

El artista, que en unos días comenzará su gira ‘25 P*tos años’, ha sabido diversificar sus ganancias en propiedades y empresas

El patrimonio millonario de Dani
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las claves de la primera

Las claves de la primera semana del juicio contra el fiscal general: una fiscalía enfrentada, el “suicidio” de González Amador y el secreto profesional de los periodistas

El relevo de Mazón en la Comunidad Valenciana expone la fragilidad del bloque PP-Vox: una alianza sostenida más por la aritmética que por la afinidad

Los españoles no quieren ser soldados: “Es un dato muy preocupante”

Condenan a una empresa por despedir a un trabajador con estrés que tras discutir con su jefe le dijo “me voy” y se fue a su médico a cogerse la baja

Ayuso sale del hospital tras “una fuerte gastroenteritis” que ha hecho que abandone en ambulancia la misa de la Virgen de la Almudena

ECONOMÍA

Cotización del euro frente al

Cotización del euro frente al dólar hoy 10 de noviembre

El gran mito de la cuota de los autónomos: la mayoría paga menos de lo que debería y pone en riesgo su futura pensión

Adiós a las bajadas de las cuotas de las hipotecas de hasta 4.000 euros en dos años: “El euríbor seguirá cayendo, pero más despacio”

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 9 noviembre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Fórmula 1: en qué posición

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Tsarukyan habla de lo que tiene que hacer el Topuria para ser el número uno: “Entonces sí que será uno de los mejores peleadores de todos los tiempos”

El equipo ciclista de Israel, en peligro tras la marcha de su patrocinador Premier Tech

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”