Un nuevo crimen machista en Moguer (Huelva): una mujer es asesinada de forma violenta a manos de su expareja

La cifra de asesinatos por violencia de género en Andalucía asciende a 11 víctimas en lo que va de año

Los vecinos de Moguer consternados por la muerte de una de su vecinas a mano de su expareja (Europa Press)

La localidad onubense de Moguer amaneció el pasado domingo, 2 de noviembre, consternada tras conocerse el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de 47 años con claros signos de violencia. El suceso, que ya se investiga oficialmente como un nuevo caso de violencia de género, eleva a 11 las mujeres asesinadas en Andalucía en lo que va de 2025, y a 34 en todo el país, según los últimos datos del Ministerio de Igualdad.

La víctima, vecina de Moguer, había mantenido una relación con el detenido durante varios años. Según fuentes próximas a la investigación, la mujer habría decidido poner fin al vínculo hace algunos meses, lo que habría provocado diversos episodios de hostigamiento y discusiones. Los agentes encontraron el cuerpo en la finca agrícola en la que trabajaba y residía la mujer con heridas aparentes de una agresión forzosa. Tras recibir aviso de los vecinos, que alertaron por los gritos y ruidos en la vivienda, las patrullas accedieron al inmueble sin hallar ya con vida a la mujer.

El presunto autor fue localizado poco después en una zona próxima al centro del municipio. No ofreció resistencia al ser detenido y fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil, donde permanece a disposición judicial. La investigación continúa abierta a la espera de los resultados definitivos de la autopsia, que confirmará las causas exactas del fallecimiento.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

Reacción institucional y duelo ciudadano

El Ayuntamiento de Moguer declaró tres días de luto oficial y convocó un minuto de silencio frente al consistorio. Vecinos, asociaciones de mujeres y representantes políticos de todos los grupos participaron en el homenaje para mostrar su repulsa. La delegada del Gobierno en Andalucía, Mercedes Gámez, lamentó públicamente la tragedia y subrayó la necesidad de reforzar la coordinación entre cuerpos policiales, juzgados y servicios sociales.

En declaraciones a EFE el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, ha precisado que, según la información que el transmite tanto la Policía Local como la Policía Judicial de la Guardia Civil, la mujer ha fallecido por “heridas de arma blanca”. Desde el Ministerio de Igualdad recordaron que la víctima no constaba en el sistema de seguimiento policial Viogén, por lo que no existía una denuncia previa ni orden de protección.

“Cada mujer asesinada es un fracaso colectivo. No basta con reaccionar después: debemos anticiparnos”, declaró la ministra en funciones durante un acto en Madrid. Las asociaciones feministas de Huelva y Sevilla también exigieron revisar los protocolos de atención a víctimas que no formalizan denuncias, especialmente en localidades pequeñas, donde el entorno social a menudo dificulta dar el paso.

Andalucía, en el foco por las cifras de 2025

Con este nuevo asesinato, Andalucía se consolida como la comunidad más golpeada por la violencia machista en 2025. Once mujeres han sido asesinadas en la región desde enero, lo que representa casi una tercera parte del total nacional. Provincias como Málaga, Cádiz y Huelva concentran la mayor incidencia. Los colectivos especializados insisten en que los recursos siguen siendo insuficientes y que el aumento de casos demuestra la urgencia de invertir más en prevención y educación afectivo-sexual.

17/01/2024 Sede del 016. ESPAÑA EUROPA SOCIEDAD MADRID MINISTERIO DE IGUALDAD

Mientras tanto, Moguer trata de asimilar la tragedia. En una localidad de apenas 20.000 habitantes, donde todos se conocen, el suceso ha dejado una herida profunda. “Era una mujer trabajadora, amable, de las que siempre saludaban al pasar”, decía una vecina entre lágrimas en la plaza del pueblo. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y el juez de instrucción número 3 de Huelva ha decretado el encarcelamiento preventivo y sin posibilidad de fianza para el detenido.

El crimen de Moguer vuelve a recordar que la violencia de género sigue siendo una emergencia social en España y se recuerda que el 016 está siempre disponible para atender a tiempo a las víctimas.

