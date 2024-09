El ministerio de Igualdad estalla contra el centro para hombres víctimas de violencia sexual: “Es una perversión”

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, en Madrid (España). (Eduardo Parra / Europa Press)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves la creación en la capital del primer Centro de Atención Integral Especializado en el país de atención a hombres víctimas de violencias sexuales. El anuncio de la líder popular se ha dado en el marco de la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Región que ha celebrado este jueves la Asamblea de Madrid, que de por sí ha contado con el rechazo de Más Madrid y el PSOE. La medida ha llegado a la cartera de Igualdad, que lidera la socialista Ana Redondo, que la ha tachado de ser una “ocurrencia frívola y una perversión”

Al mismo tiempo, la ministra ha pedido no mezclar y no “confundir” a las víctimas. “No se puede confundir la lucha contra la violencia machista y la violencia sexual con la lucha hacia otras violencias que pueden sufrir los hombres”, ha sentenciado. “Es una ocurrencia frívola y una perversión porque partiendo del respeto absoluto a todas las víctimas de violencia sexual, no se puede mezclar como ella mezcla absolutamente todo, a las mujeres víctimas de violencia machista y de violencia sexual con otro tipo de víctimas, con los hombres que pueden ser también víctimas de violencia sexual”, ha destacado la ministra.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la sesión del Debate del Estado de la Región en la Asamblea. (Jesús Hellín / Europa Press)

En la comunidad ya existen centros dedicados a proteger a las víctimas menores y a los adolescentes de violencia sexual, que son los centros Barnahus. “Me gustaría saber cuánto va a incrementar el presupuesto en estos centros y cuánto los va a incrementar en la lucha contra la violencia de género y la violencia sexual que sufren las mujeres”, ha dicho la ministra de Igualdad.

El Centro de Atención Integral Especializado para Hombres Víctimas de Violencia Sexual abrirá sus puertas el próximo año, con una inversión anual de 700.000 euros. Según el Gobierno regional, la necesidad de creación del centro llega tras haberse detectado “que muchos varones han sufrido este tipo de violencia, algunos durante la infancia, motivo por el que arrastran secuelas, y otros en el entorno del conocido como chemsex (consumo de drogas durante la actividad sexual)”.

Solo Vox está a favor de la creación del centro

En la asamblea, tanto Más Madrid como el PSOE han mostrado su rechazo, acusándolo de “una burla a todas las víctimas y una provocación al movimiento feminista, como ha dicho a Infobae España la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot. El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato ha dicho que “hay que ser muy respetuoso con todo el mundo y por supuesto que hay que tener una sensibilidad especial, especialmente con los niños y niñas que han sufrido agresión sexual durante la infancia”, ha expuesto. Para el socialista, es un tema “absolutamente delicado y en el que hay que tener máxima sensibilidad” y no transformarlo en un cebo.

Solo Vox ha mostrado su apoyo. La secretaria general de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, ha señalado que le parece “muy bien” porque igual que hay centros para mujeres víctimas “tiene que haber para varones”.