Marta Pombo se sincera sobre su matrimonio con Luis Giménez: “Yo no me quería casar, sabía que no iba a funcionar”

La hermana de María Pombo ha acudido al pódcast ‘Act2uality’ y hablado de su paso por el altar junto a expareja

Marta Pombo y Luis Giménez
Marta Pombo y Luis Giménez en una imagen de redes sociales (Instagram)

Marta Pombo ha concedido una entrevista en el pódcast Act2uality en la que ha tratado algunos de los episodios más determinantes de su vida. Durante la conversación, la influencer ha hablado abiertamente sobre su primer matrimonio con Luis Giménez, conocido en redes como Luis Antón, y sobre el proceso emocional que atravesó tras esa etapa, así como sobre su nueva vida junto a Luis Zamalloa.

La empresaria ha manifestado que ya durante su boda en 2019 era consciente de que la relación no tenía un horizonte a largo plazo. “Yo no me quería casar, yo ya sabía que no iba a funcionar”, ha firmado la creadora de contenido sobre aquel momento. Además, ha explicado que aceptó avanzar pese a sus dudas iniciales debido a un estado de agotamiento emocional. “Mi ex y yo éramos personas diferentes a cuando nos conocimos, pero yo estaba tan rota que no quería tomar decisiones… preferí seguir, no tenía las herramientas para marcar el final”, ha confesado.

Marta Pombo en los Premios
Marta Pombo en los Premios Vanitatis. (Helena Margarit Cortadellas)

La entrevista también ha repasado cómo esta situación la condujo a un periodo de crisis emocional marcado por la tristeza y el vacío interior. “Por aquel entonces no sabía que tenía depresión… sentía silencio y vacío dentro de mí. Ahí es cuando me asusté”, se ha sincerado en el pódcast. La creadora digital ha reconocido que no fue hasta ese episodio de alarma cuando tomó conciencia de su estado. “Decidí que tenía que terminar con eso cuando sentí que dentro de mí había silencio y vacío”, ha manifestado, subrayando el efecto transformador de esa etapa y su búsqueda de ayuda profesional.

Su historia de amor con Luis Zamalloa

Según su testimonio, ese proceso de ruptura con su pasado provocó grandes cambios en su vida personal y en su visión de sí misma. Pombo ha explicado que eligió desconectarse por un tiempo de las redes sociales y centrarse en su bienestar. La decisión de buscar apoyo psicológico y alejarse de la exposición mediática fue una de las claves en su recuperación y en el inicio de un nuevo capítulo en su vida.

Marta Pombo y Luis Zamalloa,
Marta Pombo y Luis Zamalloa, junto a su hija Matilda. (Instagram)

Sobre su pareja actual, Luis Zamalloa, ha compartido reflexiones sobre la importancia de la aceptación personal y el apoyo en una relación. “Él me veía y me sigue viendo como una diosa… A él le encantan mis estrías y mi celulitis, y yo venía de lo contrario, de un machaque con el físico y con el peso”. Pombo ha indicado que, a diferencia de su relación anterior, en la actual ha encontrado una base de respeto y valoración personal que ha favorecido su bienestar emocional.

En la conversación con Act2uality, la empresaria ha evitado profundizar en detalles concretos sobre posibles conflictos o infidelidades en su matrimonio anterior, aunque sus declaraciones han sido interpretadas en público como una crítica al entorno y la dinámica de aquella relación. Al ser consultada sobre su perspectiva actual, Pombo se mostró convencida de la necesidad de priorizar la salud mental, el autocuidado y los límites en el ámbito personal.

La entrevista también ha abordado otros temas vinculados a la maternidad, la percepción del cuerpo y la gestión de la fama. Marta Pombo ha reconocido que la notoriedad le ha abierto oportunidades profesionales, pero que acarrea un coste personal. “La celebridad me ha abierto puertas, pero también ha tenido un coste emocional”.

