La vida sentimental de Marta Pombo: dos bodas y su nueva etapa como familia numerosa

Marta Pombo en una imagen compartida en Instagram (@mpombor)

El clan de las Pombo es lo más parecido que tenemos en España a las Kardashians. Desde un documental hasta las marcas de ropa, las hermanas más famosas de las redes sociales en nuestro país conquistan allá por donde pasan. El legado comenzó con María Pombo, la más pequeña de las tres, y poco a poco fue introduciendo en la industria a Marta y a Lucía. A partir de ese momento, todo es historia y ya no solo conocemos a sus protagonistas sino también a sus padres, maridos e hijos.

Sin embargo, lo que más llama la atención a sus seguidores no son los looks que llevan a los eventos, ya que la vida sentimental de cada una de ellas es bastante curiosa. La última en haber sido noticia es la mediana, Marta Pombo, quien dio a luz hace solo unos días a sus dos mellizas, María y Candela, fruto de su matrimonio con Luis Zamalloa.

Pero lo que algunas personas no conocen, es que Zamalloa no es el primer marido de la influencer. Tras muchos años de noviazgo y rumores en redes de infidelidad, la madrileña decidía pasar por el altar con Luis Giménez en 2019. No obstante, solo unos meses después, la pareja anunciaba su ruptura y firmaban su divorcio en 2021. “Como muchos sabéis y os imagináis, Luis y yo ahora mismo ya no estamos juntos... No se trata ni de un enfado, ni de una rabieta ni nada de eso, se trata de buscar la felicidad, una felicidad que a día de hoy no éramos capaces de darnos”, comenzó diciendo en redes sociales al borde del llanto.

“Ha sido de mutuo acuerdo y lo hemos hecho por el bien de los dos, porque no nos estábamos haciendo bien. Yo le quiero y es una persona muy importante para mí, pero necesitamos un respiro”, explicaba ante la sorpresa de sus seguidores. Esta decisión no fue nada sencilla para ella y confesó que se encontraba pasando por una depresión que la obligó a cerrar sus cuentas en redes durante un tiempo.

Dos bodas y dos Luises

Apenas unos meses después de su separación, la vida de Marta dio un giro inesperado cuando decidió probar suerte con Luis Zamalloa, un dentista bilbaíno especializado en periodoncia e implantes. La pareja se conoció años antes cuando él trabajó como modelo para su marca Tipi Tent y a pesar de las críticas por superar su matrimonio de forma tan rápida, ha sorprendido a todos con su feliz desenlace.

Tras poco más de un año de relación, la pareja no dudaba en darle un vuelco a sus vidas con la llegada de su primera hija, Matilda. Una etapa de felicidad y alegría que la influencer culminó con la propuesta de matrimonio de Zamalloa en el bautizo de su hija. El 21 de octubre de 2023 se daban el “sí, quiero” ante 200 invitados y coincidiendo con el primer cumpleaños de la pequeña de la casa. “Ni en mis mejores sueños podía imaginar un día así. Fue tan bonito, tan especial… Lloré un montón, fue superemotivo, una montaña rusa de emociones”, se sinceró la joven en redes.

Tras unos meses de mucha tranquilidad y paz, en los que disfrutaron de su vida en familia, Pombo anunciaba en marzo de este año a sus seguidores el “bombazo”: estaba embarazada de nuevo, y en esta ocasión de mellizas. “Por si la noticia de ayer os supo a poco…En septiembre seremos familia numerosa. No se viene uno, se vienen dos!!”, comentaba en Instagram y durante todo este tiempo su barriga ha sido su mejor complemento.

Pero su vida se revolucionó el pasado 1 de septiembre, cuando dieron la bienvenida a María y Candela. Las pequeñas llegaban al mundo de una manera tranquila y “como si la película no fuese conmigo”, confesaba la influencer. Y a pesar de que Candela tuvo complicaciones respiratorias en un primer momento, que la obligaron a permanecer en la UCI durante tres días, todos se encuentran perfectamente ahora y disfrutan más que nunca de esta nueva etapa como familia numerosa.

<br/>