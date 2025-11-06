España

El despliegue militar español en Irak que ha recibido la Medalla de la OTAN por su servicio por la paz y seguridad

El operativo tiene como objetivo contribuir a la defensa del terrorismo y la colaboración por la estabilidad

Misión de la OTAN en Irak (EMAD)

El personal del contingente español desplegado en Irak ha recibido la Medalla de la OTAN al servicio por la paz y la seguridad, durante una ceremonia celebrada en la Base ‘Union II’ de Bagdad. El despliegue en el país de Oriente Medio tiene como objetivo contribuir a la defensa del terrorismo y la colaboración por la estabilidad.

La participación de España en la NATO Mission Iraq (NMI) se orienta a fortalecer las capacidades militares y de seguridad nacionales de Irak, mediante la asistencia técnica, el asesoramiento institucional y la formación de cuadros iraquíes. La misión no implica actividades de combate ni despliegue junto a unidades en operaciones.

El contingente español es actualmente el que aporta el mayor número de efectivos a esta operación bajo el paraguas de la OTAN. 120 militares españoles se encuentran en este operativo que los pone bajo el foco del terrorismo. Irak sufre un grave problema de inestabilidad, con la amenaza del Daesh muy presente.

El Ministerio de Defensa ultima un nuevo relevo de militares en Irak, en el marco de la misión de la OTAN de apoyo a las tropas iraquíes en su lucha contra los terroristas del Estado Islámico.

Misión española en Irak

La NMI tiene como función principal asesorar a las instituciones de defensa y seguridad de Irak, así como formar instructores para potenciar la autonomía iraquí en el adiestramiento militar. Esta labor se realiza en lugares como el Ministerio de Defensa, la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional y academias repartidas por Bagdad, Besmayah y Taji.

La misión fomenta la integración de personal civil y militar e impulsa la cooperación con entidades internacionales, como la Coalición Mundial, la Unión Europea y la ONU. La NMI incluye la perspectiva de género en sus estrategias, contando con asesores específicos y promoviendo la formación en derecho internacional humanitario, protección de civiles y prevención de la corrupción. Las actividades excluyen acciones de combate y se centran en la colaboración con autoridades nacionales y el respeto a la soberanía iraquí.

España participa también en la Operación “Inherent Resolve” contra Daesh, aportando expertos en operaciones especiales. Entre los objetivos de la NMI, que ha sido, en este caso, la galardonada, figuran prevenir el resurgimiento del terrorismo, profesionalizar las fuerzas iraquíes y reforzar sus instituciones educativas.

Junto a los 120 de la NMI, Unos 170 militares españoles adiestran a fuerzas iraquíes contra Daesh en Bagdad. Esto convierte al país islámico en uno de los principales focos de despliegue militar español en el marco de las operaciones exteriores que realizan las Fuerzas Armadas.

Operación de la OTAN en
Operación de la OTAN en Irak (Ministerio de Defensa)

Reconocimiento de la OTAN

El acto contó con la presencia de Christophe Hintzy, comandante de la NATO Mission Iraq (NMI), y de Pedro Sebastián de Erice Llano, jefe de Estado Mayor de NMI y responsable del contingente español. El reconocimiento subraya la participación activa de España en operaciones internacionales de estabilización en Oriente Medio.

La ceremonia resaltó la labor de los militares españoles en una misión centrada en el asesoramiento estratégico y el refuerzo institucional del sistema de defensa iraquí. Para ello, es clave la colaboración permanente con autoridades nacionales iraquíes. Durante el evento, Sebastián de Erice reconoció la profesionalidad del personal e hizo hincapié en el compromiso de España con la reconstrucción y la estabilidad.

