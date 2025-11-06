Darle un beso a un perro es más higiénico que a un chico con barba, según un estudio

Una investigación suiza demostró que la barba de los hombres tiene una alta carga bacteriana. (Montaje Infobae)

Los perros son el animal de compañía predilecto de los españoles. La mascota conocida como el mejor amigo del hombre se extiende por multitud de hogares españoles y supera ya los 9 millones de ejemplares, según la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC).

Por mucho que gusten estos animales, no todos los dueños les permiten acceder a todos los lugares de la casa. El sofá o la cama suelen ser zonas prohibidas para los perros por miedo a la suciedad que traen con ellos de la calle, mientras que algunos evitan darles muchos besos por riesgo de contagiarse de alguna bacteria que arrastren en el pelaje.

Aquellos más preocupados por la higiene, entonces, deberían eliminar de su vida a todos los hombres que tengan barba o afeitársela ellos mismos. Según un estudio de la Universidad Médica Paracelsus de Salzburgo (Austria) y la Clínica Hirslanden Santa Ana, las barbas masculinas arrastran más bacterias que el pelaje de los perros.

La barba tiene más bacterias que un perro

La investigación, publicada en el año 2019 en la revista European Rdiology, buscaba saber si era seguro utilizar una máquina de resonancia magnética (RM) en un perro antes que en un humano. Para ello, comparó la carga bacteriana en unidades formadoras de colonias (UFC) de microorganismos patógenos para humanos en muestras tomadas de 18 hombres y 30 perros. Posteriormente, compararon el grado de contaminación bacteriana del escáner después de que lo usase un hombre con barba o un perro. Utilizaron máquinas diferentes para los perros y para los humanos.

Los resultados fueron claros: las muestras tomadas de las barbas de los 18 hombres mostraron recuentos microbianos altos. Entre los 30 perros, 23 tuvieron recuentos microbianos altos, mientras que 7 tuvieron recuentos moderados. Entre las barbas, los microorganismos encontrados eran patógenos para humanos, es decir, capaces de generar enfermedades en personas. Estos se localizaron en 7 de las 18 barbas y tan solo en 4 de los 30 perros.

“Se encontraron más microbios en las cavidades orales humanas que en las cavidades orales de los perros”, añaden los autores del estudio. Los resultados tras la resonancia magnética fueron similares: en las máquinas utilizadas por perros, las muestras recolectadas tras realizar una desinfección rutinaria mostraron un recuento bacteriano menor que las de los escáneres usados por humanos

“Nuestro estudio muestra que los hombres con barba albergan una carga significativamente mayor de microbios y más cepas patógenas para humanos que los perros. Como el escáner de RM utilizado tanto para perros como para humanos se limpiaba rutinariamente después de la exploración de animales, la carga bacteriana era sustancialmente menor en comparación con los escáneres utilizados exclusivamente para humanos”, concluyen los investigadores.

Cómo mantener una barba limpia

Mantener una barba limpia es fundamental para la salud de la piel y el aspecto del vello facial. El lavado regular elimina bacterias, piel muerta y residuos, lo que ayuda a prevenir la irritación, los pelos encarnados y los malos olores.

El uso de champú para barba ha ganado popularidad debido a su capacidad para limpiar sin resecar, gracias a ingredientes como manteca de karité, aloe, aceite de argán y jojoba. Estos componentes nutren el vello y la piel, evitando la sequedad y facilitando el peinado.

Para una rutina eficaz, se recomienda lavar la barba y el rostro dos veces al día, al despertar y antes de dormir. El proceso consiste en aplicar una pequeña cantidad de champú sobre la barba húmeda, hacer espuma y enjuagar bien. Complementar con aceite o bálsamo para barba contribuye a mantener la hidratación y el aspecto saludable.