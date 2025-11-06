Al menos un herido y un detenido en una noche de disturbios en Vallecas por una reyerta entre ultras del Rayo y del equipo polaco Lech Poznan

Las calles de Vallecas se han convertido la noche de este miércoles en un campo de batalla entre ultras del equipo polaco Lech Poznań y los Bukaneros, del Rayo Vallecano, un día antes del partido que ambos equipos van a disputar. La noche se ha saldado con un herido leve y un detenido por riña tumultuosa y desórdenes públicos.

Según han relatado desde Policía Nacional de Madrid, los hechos comenzaron sobre las 23:50, cuando un grupo de unos 150 ultras del equipo polaco salieron del metro de Buenos Aires, esquina con la calle Albufera, donde habían quedado con casi el mismo número de personas del equipo rival.

Una persona tumbada en el suelo sangrando

Así comenzó una reyerta, en la que desde ambos lados se lanzaron piedras y bengalas, entre ellos y también a los agentes de la Policía, que tuvieron que actuar para repeler la agresión. En ese momento los participantes salieron a la carrera en todas direcciones.

En todo el caos, los agentes encontraron a una persona tumbada en el suelo, sangrando de forma abundante por la cabeza. Se informó a los sanitarios que le trataron y le trasladaron al hospital para que le pusieran puntos de sutura y fue dado de alta con un diagnóstico leve. Desde Emergencias Madrid confirman que no hubo ningún herido grave.

En otro punto, los agentes se encontraron con un grupo de cuatro ‘Bukaneros’, que estaban agrediendo y amenazando de muerte a un hombre polaco, que se encontraba en el suelo. Tras ver a los policías nacionales los cinco salieron corriendo y consiguieron alcanzar solo a uno de los agresores, que ha sido detenido por un delito de riña tumultuosa y otro de desórdenes públicos.

Encuentro de Alto Riesgo

Desde JUPOL, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, han querido expresar el “reconocimiento y admiración” hacia los compañeros de la Policía Nacional que, “una vez más, se vieron obligados a hacer frente a una situación límite con medios claramente insuficientes y sin el apoyo operativo que la magnitud del suceso requería”. “Los agentes demostraron una profesionalidad y una entrega ejemplares, conteniendo una situación de enorme riesgo con un dispositivo mínimo y sin los refuerzos necesarios”, ha declarado Ibón Domínguez, uno de sus portavoces.

El sindicato considera “gravísimo que los pocos policías desplegados se vieran superados numéricamente por los grupos violentos, quedando en clara situación de vulnerabilidad y poniendo en riesgo no solo su integridad física, sino también la seguridad de los vecinos del barrio”. y añaden que “una vez más, los responsables políticos fallan, y son los policías quienes tienen que poner el cuerpo para suplir su incompetencia”.

Y es que el encuentro ha sido catalogado de Alto Riesgo por la Comisión Antiviolencia y contará este jueves con un dispositivo de 400 integrantes, formado por agentes de la Policía Nacional, procedentes de la Unidad de Intervención Policial, la Unidad Especial de Caballería, la Brigada Provincial de Información y la Brigada Móvil-; de la Policía Municipal de Madrid; componentes de SAMUR-Protección Civil; del Cuerpo de Bomberos, y vigilantes y auxiliares de seguridad del propio club de fútbol.

Está prevista la asistencia de 745 seguidores del equipo polaco con entrada, sobre un aforo total de 14.880 personas.